«Спартак» активировал опцию продления контракта с Максименко до 2027 года (Иван Карпов)
«Спартак» продлил контракт с Александром Максименко.
«Спартак» активировал опцию продления контракта с Александром Максименко.
Соглашение вратаря с московским клубом будет действовать до лета 2027 года, сообщает инсайдер Иван Карпов. После завершения сезона стороны продолжат диалог о будущем игрока.
В текущем сезоне Мир РПЛ Максименко провел 18 матчей и пропустил 23 гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
С ним явно кто-то спит из руководства Луков.
Иначе никак не объяснишь, как так долго можно находиться в команде комику, выдавая себя за профессионального вратаря.