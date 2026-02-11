«Спартак» активировал опцию продления контракта с Максименко до 2027 года (Иван Карпов)

«Спартак» продлил контракт с Александром Максименко.

«Спартак » активировал опцию продления контракта с Александром Максименко .

Соглашение вратаря с московским клубом будет действовать до лета 2027 года, сообщает инсайдер Иван Карпов. После завершения сезона стороны продолжат диалог о будущем игрока.

В текущем сезоне Мир РПЛ Максименко провел 18 матчей и пропустил 23 гола.