  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» активировал опцию продления контракта с Максименко до 2027 года (Иван Карпов)
69

«Спартак» активировал опцию продления контракта с Максименко до 2027 года (Иван Карпов)

«Спартак» продлил контракт с Александром Максименко.

«Спартак» активировал опцию продления контракта с Александром Максименко.

Соглашение вратаря с московским клубом будет действовать до лета 2027 года, сообщает инсайдер Иван Карпов. После завершения сезона стороны продолжат диалог о будущем игрока. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Максименко провел 18 матчей и пропустил 23 гола. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoАлександр Максименко
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Насколько актуален вес Александра (73 кг) в его профиле на Спортс, кто знает?
Ответ YaRiTiCK
Насколько актуален вес Александра (73 кг) в его профиле на Спортс, кто знает?
Комментарий скрыт
Ответ YaRiTiCK
Насколько актуален вес Александра (73 кг) в его профиле на Спортс, кто знает?
Забыли единичку впереди написать.
Для шестого места сойдёт..
Ответ Shamarin
Для шестого места сойдёт..
И это еще при условии, что соперники перестанут бить по воротам.
Ответ Shamarin
Для шестого места сойдёт..
Напиши кого можно подписать прямо сейчас с паспортом, чтобы мог точно вытеснить из основы ?
Мистика какая-то.
С ним явно кто-то спит из руководства Луков.
Иначе никак не объяснишь, как так долго можно находиться в команде комику, выдавая себя за профессионального вратаря.
Ответ Sasha_Weight
Мистика какая-то. С ним явно кто-то спит из руководства Луков. Иначе никак не объяснишь, как так долго можно находиться в команде комику, выдавая себя за профессионального вратаря.
Ребров!
Ответ Sasha_Weight
Мистика какая-то. С ним явно кто-то спит из руководства Луков. Иначе никак не объяснишь, как так долго можно находиться в команде комику, выдавая себя за профессионального вратаря.
Или Мешок отдает половину своей зарплаты кому-то… других вариантов я вообще не вижу:)))
Поможет за борьбу в десятке! Отличное усиление💪
Наш Пельмэн, умеет мастерски уклоняться от мячей летящих прямо в него!!!;)))
А Максименко ведь всего 27 лет. После 30 вообще станет самым толстым вратарем в мире.
Ответ Alex Metallov
А Максименко ведь всего 27 лет. После 30 вообще станет самым толстым вратарем в мире.
И побьет таким образом рекорд по весу того третьего вратаря Аякса, который играл со Спартаком в Москве. Тот крепыш весил в районе 110 кг вроде )
Ответ Alex Metallov
А Максименко ведь всего 27 лет. После 30 вообще станет самым толстым вратарем в мире.
В рестлинг пойдёт, как Тим Визе.
Если без шуток, то вполне рабочий вариант. Не новый контракт, а просто продление на год, что даёт возможность подыскать замену параллельно с тем как новый тренер будет его оценивать в оставшихся играх чемпионата. И даёт возможность выставить его на трансфер летом, вместо классического отпустить бесплатно.
Поздравляю болельщиков Спартака!
Грущу по Селихову...
На самом деле Максименко играл плохо, кроме двух сезонов: 23/24 и 24/25. В 26/26 снова играет плохо. Проведя два сильных сезона, я думал, что он прибавил. Но начался текущий и он опять превратился в мешка, которым был до лета 2023 года.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
12 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
27 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
32 минуты назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
34 минуты назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
21 минуту назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
27 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
45 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
46 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
47 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем