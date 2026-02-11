Отстраненный «Ренном» Бейе может сменить Де Дзерби на посту главного тренера «Марселя» (Foot Mercato)

Хабиб Бейе может возглавить «Марсель».

Хабиб Бейе может сменить Роберто Де Дзерби на посту главного тренера «Марселя ».

Ранее «Марсель» объявил об отставке Де Дзерби по взаимному согласию.

По информации Foot Mercato, «Марсель» всерьез рассматривает возможность назначения Бейе. Руководству клуба нравится современный подход сенегальского специалиста, его способность привить команде дисциплину, а также темперамент и знание французского футбола.



Отмечается, что «Марсель» хочет назначить нового главного тренера как можно быстрее, чтобы стабилизировать ситуацию в клубе.

Напомним, в понедельник Бейе и его помощники были отстранены от работы в «Ренне » после четырех поражений команды подряд.