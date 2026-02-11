В Россотрудничестве считают, что Зимний кубок РПЛ показал открытость России миру.

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка считает, что WINLINE Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби показал открытость российского спорта миру.

Матчи Зимнего Кубка РПЛ проходили в Абу-Даби с 3 по 10 февраля. Победителем турнира стал ЦСКА , также в нем приняли участие «Зенит », «Динамо » и «Краснодар ». Турнир прошел при поддержке Россотрудничества и его представителя в ОАЭ Александра Башкина.

«Зимний кубок РПЛ в ОАЭ – яркий пример того, как спорт становится действенным инструментом народной дипломатии. Россотрудничество видит в спортивном сотрудничестве серьезный потенциал для укрепления гуманитарных связей между странами, особенно в работе с молодежью.

Спорт – универсальный язык общения не только с иностранцами, но и с нашими соотечественниками. Уверен, родные нам люди хотят не терять, а наоборот усилить связь с Родиной. В последнее время, несмотря на «культуру отмены», мы отмечаем растущий интерес к российскому футболу за рубежом. Именно такие мероприятия, как Зимний кубок РПЛ в ОАЭ, демонстрируют открытость российского спорта всему миру», – сказал Чайка.