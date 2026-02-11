  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Замглавы Россотрудничества: «Зимний кубок РПЛ в ОАЭ – яркий пример того, как спорт становится инструментом народной дипломатии. Он показывает открытость российского спорта всему миру»
31

Замглавы Россотрудничества: «Зимний кубок РПЛ в ОАЭ – яркий пример того, как спорт становится инструментом народной дипломатии. Он показывает открытость российского спорта всему миру»

В Россотрудничестве считают, что Зимний кубок РПЛ показал открытость России миру.

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка считает, что WINLINE Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби показал открытость российского спорта миру.

Матчи Зимнего Кубка РПЛ проходили в Абу-Даби с 3 по 10 февраля. Победителем турнира стал ЦСКА, также в нем приняли участие «Зенит», «Динамо» и «Краснодар». Турнир прошел при поддержке Россотрудничества и его представителя в ОАЭ Александра Башкина.

«Зимний кубок РПЛ в ОАЭ – яркий пример того, как спорт становится действенным инструментом народной дипломатии. Россотрудничество видит в спортивном сотрудничестве серьезный потенциал для укрепления гуманитарных связей между странами, особенно в работе с молодежью.

Спорт – универсальный язык общения не только с иностранцами, но и с нашими соотечественниками. Уверен, родные нам люди хотят не терять, а наоборот усилить связь с Родиной. В последнее время, несмотря на «культуру отмены», мы отмечаем растущий интерес к российскому футболу за рубежом. Именно такие мероприятия, как Зимний кубок РПЛ в ОАЭ, демонстрируют открытость российского спорта всему миру», – сказал Чайка.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
logoЗимний кубок РПЛ
РИА Новости
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЦСКА
Политика
logoДинамо Москва
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Провели сборы в оаэ, это доказывает что, наличие билетов и денег на поездку? Или там были полные стадионы с болельщиками со всего света, заскучавшие за просмотром АПЛ, ла лиги, бросившие все дела, приехав посмотреть на команды из РПЛ и мы чего то не знаем?
Россотрудничество?а оно тоже на мои налоги существует 🤔
Ответ Алексей Окатов
Россотрудничество?а оно тоже на мои налоги существует 🤔
Яркий пример неэффективного использования средств являет собой эта организация !
Ответ Алексей Окатов
Россотрудничество?а оно тоже на мои налоги существует 🤔
Судя по диаметру ряхи Игоря Чайки, большинство налогов страны прямо в неё и уходят)
Игорь Чайка - это же вылитый Питер Гриффин. Новость можно прочитать его голосом.
Это был международный турнир в котором участвовали команды из России, России, России и РФ.
Подожжите, чтобы мужики на пустых стадионах в тренировочном режиме за свои деньги в полуторных составах мячик попинали, нужно было участие Россотрудничества?

А если бы они это на территории отеля в Турции сделали, между перерывами на апероль-шприц, тоже чиновники должны помочь? Что за чушь?
Ответ Лев Бабенко
Подожжите, чтобы мужики на пустых стадионах в тренировочном режиме за свои деньги в полуторных составах мячик попинали, нужно было участие Россотрудничества? А если бы они это на территории отеля в Турции сделали, между перерывами на апероль-шприц, тоже чиновники должны помочь? Что за чушь?
Нет, не обязательно, конечно, просто тогда точно придётся играть за свои, а с участием Россотрудничества, возможно, что-то оплатят из бюджета. Удобно же.
Ну то есть если в Турции или Египте возле Отеля поиграть с пацанами в мяч - это уже будет приравниваться к международному турниру? УУСПЕХ)))
Именно поэтому российские клубы в 100-й раз за сезон играют друг с другом.
Роналду посетил матч кубка РПЛ - и прекратил забастовку! Заметили?
Сказал, что понял, куда расти...
Это тот самый Игорь Чайка?
Ответ Вэлс
Это тот самый Игорь Чайка?
Сын прокурора
Сколько пафоса в словах об обычном коммерческом турнире в межсезонье :)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
12 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
27 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
32 минуты назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
34 минуты назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
21 минуту назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
27 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
45 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
46 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
47 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем