Замглавы Россотрудничества: «Зимний кубок РПЛ в ОАЭ – яркий пример того, как спорт становится инструментом народной дипломатии. Он показывает открытость российского спорта всему миру»
Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка считает, что WINLINE Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби показал открытость российского спорта миру.
Матчи Зимнего Кубка РПЛ проходили в Абу-Даби с 3 по 10 февраля. Победителем турнира стал ЦСКА, также в нем приняли участие «Зенит», «Динамо» и «Краснодар». Турнир прошел при поддержке Россотрудничества и его представителя в ОАЭ Александра Башкина.
«Зимний кубок РПЛ в ОАЭ – яркий пример того, как спорт становится действенным инструментом народной дипломатии. Россотрудничество видит в спортивном сотрудничестве серьезный потенциал для укрепления гуманитарных связей между странами, особенно в работе с молодежью.
Спорт – универсальный язык общения не только с иностранцами, но и с нашими соотечественниками. Уверен, родные нам люди хотят не терять, а наоборот усилить связь с Родиной. В последнее время, несмотря на «культуру отмены», мы отмечаем растущий интерес к российскому футболу за рубежом. Именно такие мероприятия, как Зимний кубок РПЛ в ОАЭ, демонстрируют открытость российского спорта всему миру», – сказал Чайка.
