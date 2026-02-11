Экс-тренер Мирджавадов о словах Мостового, что клубы РПЛ сильнее «Карабаха»: «Зависть. Александр мне импонировал как футболист, но его суждения слабы и непрофессиональны»

Экс-тренер «Карабаха»: суждения Мостового слабы и непрофессиональны.

Бывший главный тренер «Карабаха» Агасалим Мирджавадов отреагировал на слова Александра Мостового, сравнившего российские клубы с азербайджанским.

Ранее экс-футболист сборной России заявил : «Зенит» точно бы вышел в плей-офф с нынешним форматом и 15 иностранцами, ЦСКА тоже. Наши клубы сильнее «Кайрата » и «Карабаха ».

«Они прекрасно понимают, почему не играют в еврокубках. Среди постсоветских стран «Карабах» сейчас лучший, поэтому все мысли сейчас на них. Кто-то хвалит и восхищается, но находятся и такие, как Мостовой с Шикуновым . Поэтому к критическим высказываниям из России нужно относиться спокойно и хладнокровно. Не все воспринимают успехи агдамского клуба.

Слова Мостового о том, что российские клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», ничем кроме как завистью, не назовешь. Да, чемпионат России сильнее азербайджанской лиги, но по игре «Карабах» не слабее никого. Мостовой всегда мне импонировал как футболист, но его суждения довольно слабы и непрофессиональны. Так принижать успехи одного клуба может лишь завистливый человек», – приводит слова Мирджавадова Azeri Sport.