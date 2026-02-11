Экс-тренер Мирджавадов о словах Мостового, что клубы РПЛ сильнее «Карабаха»: «Зависть. Александр мне импонировал как футболист, но его суждения слабы и непрофессиональны»
Бывший главный тренер «Карабаха» Агасалим Мирджавадов отреагировал на слова Александра Мостового, сравнившего российские клубы с азербайджанским.
Ранее экс-футболист сборной России заявил: «Зенит» точно бы вышел в плей-офф с нынешним форматом и 15 иностранцами, ЦСКА тоже. Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха».
«Они прекрасно понимают, почему не играют в еврокубках. Среди постсоветских стран «Карабах» сейчас лучший, поэтому все мысли сейчас на них. Кто-то хвалит и восхищается, но находятся и такие, как Мостовой с Шикуновым. Поэтому к критическим высказываниям из России нужно относиться спокойно и хладнокровно. Не все воспринимают успехи агдамского клуба.
Слова Мостового о том, что российские клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», ничем кроме как завистью, не назовешь. Да, чемпионат России сильнее азербайджанской лиги, но по игре «Карабах» не слабее никого. Мостовой всегда мне импонировал как футболист, но его суждения довольно слабы и непрофессиональны. Так принижать успехи одного клуба может лишь завистливый человек», – приводит слова Мирджавадова Azeri Sport.
А так было бы очень интересно посмотреть на наши клубы в рамках нового формата ЛЧ, кажется, что так проще себя проявить, чем раньше
Они не понимают. Объясни представитель самой мирной страны
Чисто по составу "Карабах" где-то посередине между "Балтикой" и "Рубином". Собственно, поэтому-то они и молодцы - результаты в ЕК у них выше ожидаемого.
В топ-клубы у нас бы входили точно, а вот как выступали бы - вопрос: в неудачный момент могли бы как Динамо (М), а в удачный вполне и до последних туров с шансами на победу.
Но в целом, у них нет такого запаса прочности, что бы выигрывать всё. Нужно каждый раз напрягаться (ну, вот как в ЕК), а так не выйдет, если чемпионат посильнее Азербайджана... впрочем, и там уже "в полноги" не выходит: прямо сейчас "Карабах" идет вторым за "Сабахом"; а перед матчем с "Ливерпулем" (где 0-6) слили дома 0-2 "Кяпазу", а после матча с Ливерпулем слили матч Кубка Азербайджана "Шамахы".
Вот так "Ливерпуль" оказался в одном ряду с "Кяпазом" и "Шамахы")
Надеюсь какой-нибудь английский ветеран не обидится.
Какой нибудь КС (Самара) сможет так же выступить в ЛЧ как Карабах?
Карабах точно боролся бы за 5 место в РПЛ как минимум!