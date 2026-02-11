  • Спортс
  Экс-тренер Мирджавадов о словах Мостового, что клубы РПЛ сильнее «Карабаха»: «Зависть. Александр мне импонировал как футболист, но его суждения слабы и непрофессиональны»
Экс-тренер Мирджавадов о словах Мостового, что клубы РПЛ сильнее «Карабаха»: «Зависть. Александр мне импонировал как футболист, но его суждения слабы и непрофессиональны»

Экс-тренер «Карабаха»: суждения Мостового слабы и непрофессиональны.

Бывший главный тренер «Карабаха» Агасалим Мирджавадов отреагировал на слова Александра Мостового, сравнившего российские клубы с азербайджанским.

Ранее экс-футболист сборной России заявил: «Зенит» точно бы вышел в плей-офф с нынешним форматом и 15 иностранцами, ЦСКА тоже. Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха».

«Они прекрасно понимают, почему не играют в еврокубках. Среди постсоветских стран «Карабах» сейчас лучший, поэтому все мысли сейчас на них. Кто-то хвалит и восхищается, но находятся и такие, как Мостовой с Шикуновым. Поэтому к критическим высказываниям из России нужно относиться спокойно и хладнокровно. Не все воспринимают успехи агдамского клуба.

Слова Мостового о том, что российские клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», ничем кроме как завистью, не назовешь. Да, чемпионат России сильнее азербайджанской лиги, но по игре «Карабах» не слабее никого. Мостовой всегда мне импонировал как футболист, но его суждения довольно слабы и непрофессиональны. Так принижать успехи одного клуба может лишь завистливый человек», – приводит слова Мирджавадова Azeri Sport.

Опубликовал: Алексей Белоус
хахахах а помните как там шериф кого то обыграл и ВСЕ МОЛДАВСКИЙ ФУТБОЛ ЛУЧШЕ НАШЕГО У НИХ ПЕРСПЕКТИВНЕЕ... или когда казахи зацепили ничью с францией ВОТ ТАМ ТОПАРИ И А РФ ДАВНО ПОЗАДИ тупа ржу
Ответ qiqe
хахахах а помните как там шериф кого то обыграл и ВСЕ МОЛДАВСКИЙ ФУТБОЛ ЛУЧШЕ НАШЕГО У НИХ ПЕРСПЕКТИВНЕЕ... или когда казахи зацепили ничью с францией ВОТ ТАМ ТОПАРИ И А РФ ДАВНО ПОЗАДИ тупа ржу
Я помню ещё как в 16м тут некоторые особо впечатлительные на полном серьезн орали про какое-то нереальное развитие исландского футбола, буквально писали БРОСАЕМ ВСЁ, ДЕЛАЕМ КАК В ИСЛАНДИИ. Где она кстати сейчас, Исландия-то?
Ответ qiqe
хахахах а помните как там шериф кого то обыграл и ВСЕ МОЛДАВСКИЙ ФУТБОЛ ЛУЧШЕ НАШЕГО У НИХ ПЕРСПЕКТИВНЕЕ... или когда казахи зацепили ничью с францией ВОТ ТАМ ТОПАРИ И А РФ ДАВНО ПОЗАДИ тупа ржу
Так чувак буквально говорит, что рпл сильнее как лига, но конкретный клуб карабах очень хорош. Они ж не первый год в еврокубках прилично выступают, а значит это не просто разок выстрелили

А так было бы очень интересно посмотреть на наши клубы в рамках нового формата ЛЧ, кажется, что так проще себя проявить, чем раньше
Можно сколько угодно критиковать российский футбол, но Карабах до последнего сезона регулярно вылетал из ЛЧ от таких грандов европейского футбола как чешская Виктория, польский Ракув, хорватский Загреб
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Можно сколько угодно критиковать российский футбол, но Карабах до последнего сезона регулярно вылетал из ЛЧ от таких грандов европейского футбола как чешская Виктория, польский Ракув, хорватский Загреб
да только нам про Ракув и говорить))))
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Можно сколько угодно критиковать российский футбол, но Карабах до последнего сезона регулярно вылетал из ЛЧ от таких грандов европейского футбола как чешская Виктория, польский Ракув, хорватский Загреб
Комментарий скрыт
"Они прекрасно понимают, почему не играют в еврокубках"
Они не понимают. Объясни представитель самой мирной страны
Какой-то, вероятно, очень возрастной азербайджанец. Ничего обидного в словах Мостового нет.
Чисто по составу "Карабах" где-то посередине между "Балтикой" и "Рубином". Собственно, поэтому-то они и молодцы - результаты в ЕК у них выше ожидаемого.
В топ-клубы у нас бы входили точно, а вот как выступали бы - вопрос: в неудачный момент могли бы как Динамо (М), а в удачный вполне и до последних туров с шансами на победу.
Но в целом, у них нет такого запаса прочности, что бы выигрывать всё. Нужно каждый раз напрягаться (ну, вот как в ЕК), а так не выйдет, если чемпионат посильнее Азербайджана... впрочем, и там уже "в полноги" не выходит: прямо сейчас "Карабах" идет вторым за "Сабахом"; а перед матчем с "Ливерпулем" (где 0-6) слили дома 0-2 "Кяпазу", а после матча с Ливерпулем слили матч Кубка Азербайджана "Шамахы".

Вот так "Ливерпуль" оказался в одном ряду с "Кяпазом" и "Шамахы")
Надеюсь какой-нибудь английский ветеран не обидится.
Царь даже не выговорит эту фамилию..
Это не футбольный человек
Ответ Опа, Митяй
Это не футбольный человек
Если не соврать он лет 30 если не больше тренером был и не один раз чемпионом сталь с командой которой возглавлял пусть даже в Азербайджане, как это он не футбольный человек? Мостовой есть конечно футбольный эксперт и футбольный человек без базара.
Впервые согласен со словами Мостового, ну какой еще Карабах, это уровень наших команд борющихся за выживание в РПЛ
Ответ brom-83
Впервые согласен со словами Мостового, ну какой еще Карабах, это уровень наших команд борющихся за выживание в РПЛ
В ЛЧ как бы выступали эти российские клубы, которые находятся на одном уровне с Карабахом?
Какой нибудь КС (Самара) сможет так же выступить в ЛЧ как Карабах?
Карабах точно боролся бы за 5 место в РПЛ как минимум!
Ответ Кефтеме
В ЛЧ как бы выступали эти российские клубы, которые находятся на одном уровне с Карабахом? Какой нибудь КС (Самара) сможет так же выступить в ЛЧ как Карабах? Карабах точно боролся бы за 5 место в РПЛ как минимум!
Ну Ростов же выступал, всякое бывает.
Сыграть бы товарняк хотя бы, с Зенитом или Краснодаром
Комментарий удален пользователем
Ответ Да всем насрать
Комментарий удален пользователем
Рубин вылетел ? Как ты мог усомниться в великом Леониде Викторовиче ?))
Ответ Да всем насрать
Комментарий удален пользователем
я конечно понимаю, что среднестатистический юзер Спортса собственно за спортом не следит, но держу в курсе - Брюгге в последние годы довольно регулярно выходит плей-офф Лиги чемпионов (и в этом году вышел в стыки плей-офф снова, обогнав такие клубы как Монако, Бенфика, Наполи, и Вильяреал) и проиграть ему совсем не зазорно. возможно не стоит жить реалиями 2005 года, когда бельгийские клубы были действительно средняками)
Вот она восточная обидчивость . Кругом шакалы
