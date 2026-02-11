Бергкамп об «Арсенале» в чемпионской гонке: «Ман Сити» будет там, возможно, другие команды вряд ли их догонят. Нельзя полагаться на менталитет «главное – не ошибиться»

Деннис Бергкамп: вряд ли кто-то догонит «Арсенал» и «Ман Сити».

Бывший нападающий «Арсенала » Деннис Бергкамп считает «Манчестер Сити» единственным конкурентом «канониров» в борьбе за чемпионство.

После 25 туров «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ , опережая «Ман Сити » на 6 очков.

«Конечно, опасность в том, что люди начинают говорить о последних нескольких сезонах. Если игроки наводят вас на такие мысли, то, к примеру, если вы сами упомянете об этом, то они узнают. Я знаю, что Арсен [Венгер] всегда говорил: «Каждая игра – это финал, просто сосредоточься на следующей». Сейчас это важнее всего.

Я бы не слишком беспокоился, потому что мне кажется, что другие команды на данный момент недостаточно сильны. «Манчестер Сити», возможно, будет [в гонке за чемпионство]. Не думаю, что другие смогут их догнать, потому что они тоже будут терять очки. Важные матчи только предстоят. Трудный период еще впереди, как и для всех команд, потому что все они по-прежнему играют в Лиге чемпионов и продолжают бороться.

Единственное, что я бы отметил, это интенсивность первых нескольких месяцев и волнение. Сейчас это иногда выглядит как «главное – не ошибиться». В футболе, если вы на вершине, если вы хотите стать чемпионом, нельзя полагаться на [менталитет] «главное – не ошибиться», – сказал Бергкамп в подкасте The Overlap.