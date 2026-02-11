Руни о болельщике, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Он будет опустошен, если это произойдет – он станет никому не нужным. Он действует мне на нервы»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о болельщике, обещавшем не стричься, пока манкунианцы не выиграют 5 матчей подряд.
Вчера команда Майкла Кэррика сыграла вничью с «Вест Хэмом» в 26-м туре АПЛ (1:1), прервав серию из 4 побед. Таким образом, челлендж болельщика Фрэнка Илетта вновь обнулился.
Перед игрой Руни ответил на вопрос о том, подстриг бы он волосы болельщику, если бы «Юнайтед» выиграл.
«Я бы отправил его на другой конец страны. Он действует мне на нервы. Мы говорим о Майкле Кэррике и «Ман Юнайтед», которые пытаются выиграть свой пятый матч подряд, а все сводится к стрижке этого парня.
Держу пари, он будет опустошен, если «Ман Юнайтед» выиграет, потому что он станет никому не нужным», – сказал Руни в подкасте No Tippy, No Tappy.
Фанату «МЮ» не хватило победы, чтобы постричься после 494 дней – манкунианцы сыграли 1:1 с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять
Это вообще частый случай среди блогеров (и не только), когда они залетают на хайпе от чего-то, а потом на этой базе начинают делать другое, не борясь за аудиторию. Иногда так случайно выходит, а иногда это даже специальная стратегия.
Я вообще не про пиар. Зрителей всё равно прибавилось.
Реакция на этого чувака отлично определяет всяких душнил и несчастных людей, у которых даже такие забавные безобидные инфоповоды вызывают желчь. Ну а то что этот чел теперь желает поражений мю чтоб не стричься и седлать славу, это только додумки этих самых несчастных ни на чем не основанные.