Руни о болельщике, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Он будет опустошен, если это произойдет – он станет никому не нужным. Он действует мне на нервы»

Уэйн Руни раскритиковал популярного болельщика «МЮ».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » высказался о болельщике, обещавшем не стричься, пока манкунианцы не выиграют 5 матчей подряд.

Вчера команда Майкла Кэррика сыграла вничью с «Вест Хэмом» в 26-м туре АПЛ (1:1), прервав серию из 4 побед. Таким образом, челлендж болельщика Фрэнка Илетта вновь обнулился.

Перед игрой Руни ответил на вопрос о том, подстриг бы он волосы болельщику, если бы «Юнайтед» выиграл.

«Я бы отправил его на другой конец страны. Он действует мне на нервы. Мы говорим о Майкле Кэррике и «Ман Юнайтед», которые пытаются выиграть свой пятый матч подряд, а все сводится к стрижке этого парня.

Держу пари, он будет опустошен, если «Ман Юнайтед» выиграет, потому что он станет никому не нужным», – сказал Руни в подкасте No Tippy, No Tappy.

Фанату «МЮ» не хватило победы, чтобы постричься после 494 дней – манкунианцы сыграли 1:1 с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять