75

Руни о болельщике, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Он будет опустошен, если это произойдет – он станет никому не нужным. Он действует мне на нервы»

Уэйн Руни раскритиковал популярного болельщика «МЮ».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о болельщике, обещавшем не стричься, пока манкунианцы не выиграют 5 матчей подряд.

Вчера команда Майкла Кэррика сыграла вничью с «Вест Хэмом» в 26-м туре АПЛ (1:1), прервав серию из 4 побед. Таким образом, челлендж болельщика Фрэнка Илетта вновь обнулился. 

Перед игрой Руни ответил на вопрос о том, подстриг бы он волосы болельщику, если бы «Юнайтед» выиграл.

«Я бы отправил его на другой конец страны. Он действует мне на нервы. Мы говорим о Майкле Кэррике и «Ман Юнайтед», которые пытаются выиграть свой пятый матч подряд, а все сводится к стрижке этого парня. 

Держу пари, он будет опустошен, если «Ман Юнайтед» выиграет, потому что он станет никому не нужным», – сказал Руни в подкасте No Tippy, No Tappy.

Фанату «МЮ» не хватило победы, чтобы постричься после 494 дней – манкунианцы сыграли 1:1 с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять

Руни тоже мог бы такой же челлендж запустить.
Ответ Утя Ваткин
Руни тоже мог бы такой же челлендж запустить.
Он и так по клубам ходит увольняется после 5-7 туров
Ответ Утя Ваткин
Руни тоже мог бы такой же челлендж запустить.
твой комментарий был бы смешнее, если бы ты добавил в конце "хотя, постойте..."
Ответ Nice_Fellow
Руни прав.
От части. Из этого можно сделать хорошую пиар акцию, но старики и им подобные слишком серьезные
Ответ Сергей Смит
От части. Из этого можно сделать хорошую пиар акцию, но старики и им подобные слишком серьезные
Toxic Rooney
Да ясное дело, что этот чувак болел против МЮ. даже не представляю, как он мог бы всю эту историю дальше монетизировать в случае победы. Но нытьё известных личностей в его сторону также раздражает. ну получил парень долю хайпа, зачем же в каждой вьюхе рассказывать, как он их задолбал и негативить? Ну ответьте односложно и смените тему
Ответ Slowpoke7
Да ясное дело, что этот чувак болел против МЮ. даже не представляю, как он мог бы всю эту историю дальше монетизировать в случае победы. Но нытьё известных личностей в его сторону также раздражает. ну получил парень долю хайпа, зачем же в каждой вьюхе рассказывать, как он их задолбал и негативить? Ну ответьте односложно и смените тему
Так-то да, но у него уже достаточно раскачаны медийка/соцсети, чтоб в случае окончания челленджа продолжать в каком-то другом направлении. Подписота есть, рекламы имеются.
Это вообще частый случай среди блогеров (и не только), когда они залетают на хайпе от чего-то, а потом на этой базе начинают делать другое, не борясь за аудиторию. Иногда так случайно выходит, а иногда это даже специальная стратегия.
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так-то да, но у него уже достаточно раскачаны медийка/соцсети, чтоб в случае окончания челленджа продолжать в каком-то другом направлении. Подписота есть, рекламы имеются. Это вообще частый случай среди блогеров (и не только), когда они залетают на хайпе от чего-то, а потом на этой базе начинают делать другое, не борясь за аудиторию. Иногда так случайно выходит, а иногда это даже специальная стратегия.
Там прикол в том, что кроме факта этого челенджа у чела ваще ничего нет. Его слушать совсем не интересно. Только если в трэш стримеры податься
Руни рано облысел. Конечно тот парень действует ему на нервы своей роскошной шевелюрой
А руководство и политика клуба ему на нервы не действует?
Ответ Данил Курмангазыев
А руководство и политика клуба ему на нервы не действует?
Смешно, когда чел из РФ пытается уличить кого-то в незаинтересованности политикой )
Глупый скуф не понимает, что косматый не только к себе внимание подтянул, но и к клубу
Ответ СИФА88
Глупый скуф не понимает, что косматый не только к себе внимание подтянул, но и к клубу
Мю вроде самый богатый клуб Англии по доходам? Так кто на ком пиарится?
Ответ НеРамос
Мю вроде самый богатый клуб Англии по доходам? Так кто на ком пиарится?
Кто на ком стоял?
Я вообще не про пиар. Зрителей всё равно прибавилось.
Этот чел абсолютно нормальный позитивный тип, достаточно посмотреть с ним интервью. Сам говорил что не ожидал свалившейся славы и у неё есть свои минусы. Что плохого в этом челлендже? То что чел свою известность монетизирует, ну оно и логично, а кто не стал бы? Могу только за него порадоваться.

Реакция на этого чувака отлично определяет всяких душнил и несчастных людей, у которых даже такие забавные безобидные инфоповоды вызывают желчь. Ну а то что этот чел теперь желает поражений мю чтоб не стричься и седлать славу, это только додумки этих самых несчастных ни на чем не основанные.
Ответ dontpanic19
Этот чел абсолютно нормальный позитивный тип, достаточно посмотреть с ним интервью. Сам говорил что не ожидал свалившейся славы и у неё есть свои минусы. Что плохого в этом челлендже? То что чел свою известность монетизирует, ну оно и логично, а кто не стал бы? Могу только за него порадоваться. Реакция на этого чувака отлично определяет всяких душнил и несчастных людей, у которых даже такие забавные безобидные инфоповоды вызывают желчь. Ну а то что этот чел теперь желает поражений мю чтоб не стричься и седлать славу, это только додумки этих самых несчастных ни на чем не основанные.
ну это не вызывает никакой желчи - если это пару раз появилось в инфополе и пропало, чисто поржали и забыли. Но когда эта история так форсится - ну реально надоело уже блин. неужели нечего обсудить больше, чем обсуждать настолько пустую штуку? П.С. Хотя лично у меня ноль претензий к самому этому болельщику. вопросы скорее к тем, кому эта история про волосы до сих пор интересна. П.П.С. и это хотя бы не тот блогер, который спид. хотя кто знает. Может этого волосатого типа тоже хватит ума у кого-то таскать по студиям CBS ) как говорится - какое время, такой и контент.
Согласен с Руни. Не понимаю этого хайпа
Ответ Dvin
Согласен с Руни. Не понимаю этого хайпа
Не мойся, пока "Рома" не возьмёт скудетто
Ответ Dvin
Согласен с Руни. Не понимаю этого хайпа
Хайп из за детей и подростков. Загугли что такое брэйнрот. Главное не свехнись. Это то, что смотрит нынешняя молодеж. Потом эта молодеж вырастает, но щаязженная пластинка одного и того же события как у алкаша в делирии остаётся на продолжительное время. Поэтому этого дятла лохматого обсуждают. Потому что малолетние любители дешёвого эндорфина не могут оставить эту тему.
Имхо Руни прав. Чувак получает хайп, ничего не делая и используя имя клуба. С маркетинговой точки всё хорошо, с культурной - фиаско и путь в никуда
Завидует, сам то уж лысеет, и не сможет так же
