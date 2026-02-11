Смертин об Алдонине: «Ему равных в паделе нет из наших футболистов. Нас даже сейчас путают»

Смертин: Алдонину равных в паделе нет из наших футболистов.

Алексей Смертин рассказал об успехах Евгения Алдонина в паделе и о внешнем сходстве с ним.

22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже стало известно, что у бывшего футболиста рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.

«Мы с ним на связи. И созваниваемся, и голосовыми сообщениями обмениваемся. Недавно вот поздравлял его с днем рождения. У нас и позиция была одна и та же, и, когда он длинные волосы носил, мы даже были похожи внешне. В сборной нас называли — клоны.

Нас даже сейчас путают! До сих пор иногда в метро ко мне подходят: «Здравствуйте. Вы же в ЦСКА играли?» — «Понятно, это вы меня за Женю Алдонина приняли. Я играл в «Локомотиве ».

Я его спрашивал: «Тебя путают со мной?» — «Путают!» — «Ты не обижаешься?» — «Да, наоборот, круто!» А мне тем более приятно, ведь он помоложе и посимпатичнее. Дошло до того, что я дал какое-то интервью после Оймякона, под ним комментарии: «Так он же тяжело болен!» Даже тут перепутали…

У нас с Женей очень много схожего, и отношения хорошие. Я все говорю, что здоровье нужно зарабатывать, и он после карьеры делал это! Алдонин очень хорошо играет в падел, я сам ходил, смотрел и болел за него. У меня с этим видом спорта пока не складывается, а он левша, занимался настольным теннисом — просто красавец. Из наших футболистов ему равных в паделе нет!

Он очень спортивный человек. Но, видимо, есть какие-то скрижальные вещи, которые нам неподвластны. Наши задачи — сопротивляться им, насколько это возможно, и преодолевать. Откуда и когда что прилетит, мы не можем знать. Дай ему бог здоровья, он большой молодец», — сказал экс-игрок сборной России.