  • Смертин об Алдонине: «Ему равных в паделе нет из наших футболистов. Нас даже сейчас путают»
8

Смертин об Алдонине: «Ему равных в паделе нет из наших футболистов. Нас даже сейчас путают»

Смертин: Алдонину равных в паделе нет из наших футболистов.

Алексей Смертин рассказал об успехах Евгения Алдонина в паделе и о внешнем сходстве с ним.

22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже стало известно, что у бывшего футболиста рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.

«Мы с ним на связи. И созваниваемся, и голосовыми сообщениями обмениваемся. Недавно вот поздравлял его с днем рождения. У нас и позиция была одна и та же, и, когда он длинные волосы носил, мы даже были похожи внешне. В сборной нас называли — клоны.

Нас даже сейчас путают! До сих пор иногда в метро ко мне подходят: «Здравствуйте. Вы же в ЦСКА играли?» — «Понятно, это вы меня за Женю Алдонина приняли. Я играл в «Локомотиве». 

Я его спрашивал: «Тебя путают со мной?» — «Путают!» — «Ты не обижаешься?» — «Да, наоборот, круто!» А мне тем более приятно, ведь он помоложе и посимпатичнее. Дошло до того, что я дал какое-то интервью после Оймякона, под ним комментарии: «Так он же тяжело болен!» Даже тут перепутали…

У нас с Женей очень много схожего, и отношения хорошие. Я все говорю, что здоровье нужно зарабатывать, и он после карьеры делал это! Алдонин очень хорошо играет в падел, я сам ходил, смотрел и болел за него. У меня с этим видом спорта пока не складывается, а он левша, занимался настольным теннисом — просто красавец. Из наших футболистов ему равных в паделе нет!

Он очень спортивный человек. Но, видимо, есть какие-то скрижальные вещи, которые нам неподвластны. Наши задачи — сопротивляться им, насколько это возможно, и преодолевать. Откуда и когда что прилетит, мы не можем знать. Дай ему бог здоровья, он большой молодец», — сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
8 комментариев
Сходство определённо есть.
Помнится Хиддинк на первый матч Женю капитаном поставил, тогда все шутили что со Смертиным перепутал
Приятные слова, оба были прекрасными футболистами, можно сказать даже примером на поле.
Ну, они реально внешне похожи.
Здоровья Евгению!
А Царь?! Это же Царь изобрёл падел и всех в него играть научил!
Я даже сейчас их перепутал)
Почти 3 миллиона рублей для борющегося с раком Алдонина собрали на благотворительном турнире. Средства отправят на лечение экс-хавбека ЦСКА
15 декабря 2025, 17:55
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
15 декабря 2025, 13:58
Брейдо об Алдонине: «Больше года борется с раком поджелудочной. Не просим болельщиков жертвовать последнее – информация о сборе средств адресована клубам, организациям, бизнесам»
27 ноября 2025, 11:45
