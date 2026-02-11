Гурцкая о Боселли: «Абсолютно не краснодарская история. Он влюблен в себя, не играет на команду, не играет в пас»

Гурцкая считает, что Боселли не подходит «Краснодару».

Тимур Гурцкая считает, что нападающий «Пари НН » Хуан Боселли не подходит «Краснодару ».

Сообщалось , что «быки» заплатят за уругвайца 60+30 млн рублей.

«Мне Боселли нравится только для маленькой команды. Потому что он очень сосредоточен на себе. Он влюблен в себя и играет как будто перед зеркалом. Он не играет на команду, не играет в пас. Это абсолютно не краснодарская история.

Даже жадный до голов Кордоба умеет играть в отыгрыш. А что там Боселли делать будет… Честно, вообще не понимаю», — сказал футбольный агент в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»