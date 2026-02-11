Гурцкая о Боселли: «Абсолютно не краснодарская история. Он влюблен в себя, не играет на команду, не играет в пас»
Гурцкая считает, что Боселли не подходит «Краснодару».
Тимур Гурцкая считает, что нападающий «Пари НН» Хуан Боселли не подходит «Краснодару».
Сообщалось, что «быки» заплатят за уругвайца 60+30 млн рублей.
«Мне Боселли нравится только для маленькой команды. Потому что он очень сосредоточен на себе. Он влюблен в себя и играет как будто перед зеркалом. Он не играет на команду, не играет в пас. Это абсолютно не краснодарская история.
Даже жадный до голов Кордоба умеет играть в отыгрыш. А что там Боселли делать будет… Честно, вообще не понимаю», — сказал футбольный агент в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Это футбол, брат!»
Адаптированный к РПЛ игрок атаки, который будет подменять Кордобу или выходить в пару с ним при необходимости, за относительные небольшие деньги. В борьбе за чемпионство пригодится...
Гурцкая хвалит хоть какие-то трансферы кроме газпромовских?
Гурцкая хвалит хоть какие-то трансферы кроме газпромовских?
ну из недавнего говорил,что Аугусто - лучший трансфер сезона
А в большой команде он его видел вообще?
Когда у Кордобы дисквалификация, травма(пусть их и было не так много) или он отсутствовал из-за матчей за сборную(ну или не играл сразу после перелёта) у Краснодара были проблемы в атаке так как в команде просто нет другого нападающего. Теперь будет кем подменить колумбийца, что явно пойдёт на пользу как Краснодару, так и самому Кордобе.
Был в Крыльях француз Молло, прилично играл, перешел в Зенит(также в зимний перерыв) и ничего хорошего из этого не вышло. Как бы и с Боселли похожего не случилось.
Эксперд не угомонился сегодня, откуда тебе знать? Ты же даже не смотрел матчи с его участием, я вот видел пару и был удивлён его действиями на поле, никакого там натягивания одеяла на себя я не заметил. Странно другое, что он не пошёл на повышение раньше...
