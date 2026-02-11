  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эберль о будущем Кейна в «Баварии»: «У нас интенсивный диалог, но это не значит, что переговоры уже начались»
3

Эберль о будущем Кейна в «Баварии»: «У нас интенсивный диалог, но это не значит, что переговоры уже начались»

Эберль о будущем Кейна в «Баварии»: у нас интенсивный диалог.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль оценил вероятность продления контракта с Харри Кейном.

Соглашение 32-летнего форварда с мюнхенцами рассчитано до лета 2027 года.

«Мы общаемся, но это не значит, что переговоры уже начались. У нас с Харри интенсивный диалог, а затем черед следующих шагов. Не могу комментировать слухи о том, что кто-то что-то [предложение о трансфере Кейна] готовит.

Все, что могу сказать – это то, что мы находимся в тесном контакте с Харри по поводу него и наших успехов», – сказал Эберль.

В 21 матче текущего сезона Бундеслиги на счету Кейна 24 гола и 5 голов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoБавария
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
Макс Эберль
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Летом Харри продлится еще на два года💪🏻
Ответ Михо
Летом Харри продлится еще на два года💪🏻
Как минимум
Харри просто интересный собеседник. Эберлю бы пораньше общаться начинать не на отвлечённые темы, а про контракты. Тянем до победного, потом даём невероятные условия...
Эберль, алё! Ты не собеседник и не психолог жешь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деннис Бергкамп: «Нельзя злиться на современных форвардов, что они не достигают уровня прошлых. Просто таких игроков нет. Кто сейчас лучшие? Те же самые, что играли раньше»
10 февраля, 22:09
Бергкамп об идеальных нападающих: «Кейн и Левандовски – как ван Бастен в свое время, они невероятны. А на примере рывков Бензема я обучал форвардов в молодежных командах»
10 февраля, 17:48
«Мбаппе наиболее совершенен, искренне считаю его лучшим. Кейн весьма недооценен, Холанд не в лучшей форме, уровень Лаутаро чуть ниже». Журналист Мальдини о форвардах
9 февраля, 22:01
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
26 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
31 минуту назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
33 минуты назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
59 минут назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
21 минуту назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
26 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
44 минуты назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
45 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
46 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем