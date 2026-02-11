Эберль о будущем Кейна в «Баварии»: «У нас интенсивный диалог, но это не значит, что переговоры уже начались»

Эберль о будущем Кейна в «Баварии»: у нас интенсивный диалог.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль оценил вероятность продления контракта с Харри Кейном .

Соглашение 32-летнего форварда с мюнхенцами рассчитано до лета 2027 года.

«Мы общаемся, но это не значит, что переговоры уже начались. У нас с Харри интенсивный диалог, а затем черед следующих шагов. Не могу комментировать слухи о том, что кто-то что-то [предложение о трансфере Кейна] готовит.

Все, что могу сказать – это то, что мы находимся в тесном контакте с Харри по поводу него и наших успехов», – сказал Эберль.

В 21 матче текущего сезона Бундеслиги на счету Кейна 24 гола и 5 голов.