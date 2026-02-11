Гусев о «Динамо» и 1:0 с «Краснодаром»: «Ребята организованно оборонялись. Свежие игроки сделали свое дело»
Гусев: «Динамо» организованно оборонялось в матче с «Краснодаром».
Тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил прогресс команды в заключительном матче WINLINE Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:0).
По итогам турнира бело-голубые заняли второе место. Победителем стал ЦСКА.
— В чем был прогресс «Динамо» в этом матче?
— В первую очередь в том, как ребята организованно оборонялись. Хотел бы также сказать по поводу двух наших нападающих: тот объем, который они сделали в первом тайме, дал плоды уже после перерыва, когда их центральные защитники устали, а наши свежие игроки сделали свое дело.
Во втором тайме надо было использовать еще моменты. В целом работы еще непочатый край, будем работать, — сказал Гусев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
В плане беговой работы и борьбы Маухуб способен больше Тюки и Сергеева проделать. А реализация у всех трех примерно одинаковая. Так что больше игрового времени мароканец заслуживает
