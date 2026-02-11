  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Непомнящий о возобновлении карьеры: «Речь в большей степени об административной должности, а не о работе тренером с детьми»
0

Непомнящий о возобновлении карьеры: «Речь в большей степени об административной должности, а не о работе тренером с детьми»

Непомнящий уточнил свою должность в любительской команде ФШМ.

Валерий Непомнящий уточнил свою должность в любительской команде ФШМ.

«Я не возобновляю тренерскую карьеру. Да, меня пригласили к сотрудничеству, но речь идет в большей степени об административной должности, а не о работе тренером с детьми», – сказал 82-летний специалист.

Ранее Непомнящий возглавлял «Томь», «Балтику», сборные Камеруна и Узбекистана, а также ряд азиатских клубов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoВалерий Непомнящий
ФШМ
любительский футбол
