Непомнящий о возобновлении карьеры: «Речь в большей степени об административной должности, а не о работе тренером с детьми»

Валерий Непомнящий уточнил свою должность в любительской команде ФШМ.

«Я не возобновляю тренерскую карьеру. Да, меня пригласили к сотрудничеству, но речь идет в большей степени об административной должности, а не о работе тренером с детьми», – сказал 82-летний специалист.

Ранее Непомнящий возглавлял «Томь», «Балтику», сборные Камеруна и Узбекистана, а также ряд азиатских клубов.