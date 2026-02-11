Непомнящий о возобновлении карьеры: «Речь в большей степени об административной должности, а не о работе тренером с детьми»
Непомнящий уточнил свою должность в любительской команде ФШМ.
Валерий Непомнящий уточнил свою должность в любительской команде ФШМ.
«Я не возобновляю тренерскую карьеру. Да, меня пригласили к сотрудничеству, но речь идет в большей степени об административной должности, а не о работе тренером с детьми», – сказал 82-летний специалист.
Ранее Непомнящий возглавлял «Томь», «Балтику», сборные Камеруна и Узбекистана, а также ряд азиатских клубов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
