«Ливерпуль» победил «Сандерленд» – 1:0. Ван Дейк забил на 61-й после подачи Салаха с углового

«Ливерпуль» обыграл «Сандерленд».

«Ливерпуль » в гостях одержал победу над «Сандерлендом » (1:0) в 26-м туре АПЛ.

Матч проходил на «Стэдиум оф Лайт».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 61-й минуте капитан «красных» Вирджил ван Дейк забил после подачи Мохамеда Салаха с углового.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и занимает 6-е место в таблице. «Сандерленд» идет 11-м, имея 36 баллов.

