Матч окончен
«Ливерпуль» победил «Сандерленд» – 1:0. Ван Дейк забил на 61-й после подачи Салаха с углового
«Ливерпуль» обыграл «Сандерленд».
«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Сандерлендом» (1:0) в 26-м туре АПЛ.
Матч проходил на «Стэдиум оф Лайт».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 61-й минуте капитан «красных» Вирджил ван Дейк забил после подачи Мохамеда Салаха с углового.
«Ливерпуль» набрал 42 очка и занимает 6-е место в таблице. «Сандерленд» идет 11-м, имея 36 баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
