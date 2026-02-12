  • Спортс
  «Ливерпуль» победил «Сандерленд» – 1:0. Ван Дейк забил на 61-й после подачи Салаха с углового
16

«Ливерпуль» победил «Сандерленд» – 1:0. Ван Дейк забил на 61-й после подачи Салаха с углового

«Ливерпуль» обыграл «Сандерленд».

«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Сандерлендом» (1:0) в 26-м туре АПЛ.

Матч проходил на «Стэдиум оф Лайт».

Спортс" проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 61-й минуте капитан «красных» Вирджил ван Дейк забил после подачи Мохамеда Салаха с углового.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и занимает 6-е место в таблице. «Сандерленд» идет 11-м, имея 36 баллов.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
11 февраля 20:15, Стэдиум оф Лайт
Логотип домашней команды
Сандерленд
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
Диарра   Изидор
90’
+2’
88’
Экитике   Кьеза
Альдерете   Гертрюйда
80’
Хьюм   Тальби
80’
Ангуло   Мандл
80’
75’
Гакпо   Джонс
69’
Эндо   Гомес
61’
  ван Дейк
2тайм
Перерыв
Рейнилду
24’
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Ле Фе, Садики, Ангуло, Диарра, Хьюм, Бробби
Запасные: Гертрюйда, Серкин, Изидор, Эльборг, О`Нин, Тальби, Майенда, Мандл, Ригг
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Эндо, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Мамардашвили, Гомес, Рэмзи, Джонс, Ньони, Керкез, Моррисон, Кьеза, Нгумоа
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс"
logoСандерленд
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
logoМохамед Салах
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Место правого защитника в Ливерпуле буквально проклято - Эндо получил травму. Это уже третий на этой позиции
Старики пытаются вытянуть Ливерпуль, молодцы)
Салах в защите ,вместо собо?
Ответ Кирилл Кирилл_1116989274
Салах в защите ,вместо собо?
Играли бы без Салаха с кем угодно вместо него.
Это было бы в десятером вместо девяти.
Было бы на 5 -10 очков больше.
Ответ Mikhail Koltushkin
Играли бы без Салаха с кем угодно вместо него. Это было бы в десятером вместо девяти. Было бы на 5 -10 очков больше.
Тут не будеть разницы с Салахом или без, всё зависить от тренера. Если бы другой кто нибудь тренеровал бы вот тогда можеть и быть было бы больше 5-10 очков точно. Да Салах сдал очень, ну с кем его заменить пряма сейчас? Он играет таком же уровне кто его заменить. Возможно когда вернется Исак он можеть остаться в запасе. Пряма сейчас не понятно кто его можеть заменить успешно. Я тоже сторонник того что Салаха не ставить старт в то же время не могу найти достойного заменщика.
Кьезу вместо гакпо, ну не умеет он играть в футбол
Ответ Jeicob Harlon
Кьезу вместо гакпо, ну не умеет он играть в футбол
Хаби Алонсо вместо шалтая,ну не умеет он тренировать
Надеюсь, это Stadium of Light в конце тоннеля.
По делу. Думал будет тяжелее выезд, могли еще 2-3 забивать и спокойно выигрывать
Вот это старая гвардия!
Здоровья Самураю!
Выглядело все очень плохо, как бы не кресты...
Ответ Иван Евстропов_1116579901
Здоровья Самураю! Выглядело все очень плохо, как бы не кресты...
Там как бы не ахилл(
Рекомендуем