Пеп о Марку Силве из «Фулхэма»: «Ему суждено стать топ-тренером через несколько лет. Он один из лучших, с кем мне доводилось соперничать»

Пеп: Марку Силве суждено стать топ-тренером через несколько лет.

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что Марку Силва из «Фулхэма » через несколько лет станет топ-тренером.

«Марку — один из лучших тренеров, с кем мне доводилось соперничать. Ему суждено стать топ-тренером через несколько лет, это точно», – сказал Гвардиола.

Сегодня «горожане» сыграют с «дачниками» в АПЛ . После 25 матчей «Фулхэм» занимает в таблице 12-е место.