Пеп о Марку Силве из «Фулхэма»: «Ему суждено стать топ-тренером через несколько лет. Он один из лучших, с кем мне доводилось соперничать»

Пеп: Марку Силве суждено стать топ-тренером через несколько лет.

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что Марку Силва из «Фулхэма» через несколько лет станет топ-тренером.

«Марку — один из лучших тренеров, с кем мне доводилось соперничать. Ему суждено стать топ-тренером через несколько лет, это точно», – сказал Гвардиола.

Сегодня «горожане» сыграют с «дачниками» в АПЛ. После 25 матчей «Фулхэм» занимает в таблице 12-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Силва хороший тренер,держит Фулхэм в Премьер Лиге уже года 4,не всем быть Клоппами,Пепами.Силва посильнее де Дзерби.
Эти всякие Марку Физрилвы, Эусебио Ди Физручески, Роберто Де Физручерби, Паулу Физрусеки - это все шарлатаны одной породы, прикидывающиеся топ-тренерами
Ответ chalov
Эти всякие Марку Физрилвы, Эусебио Ди Физручески, Роберто Де Физручерби, Паулу Физрусеки - это все шарлатаны одной породы, прикидывающиеся топ-тренерами
Комментарий скрыт
Пеп, очевидно, льстит (удивительно, обычно он делает это перед крупными вывесками). Но чего не отнять у Фулхэма Силвы — они играют в симпатичный футбол и действительно способны создать проблемы большим клубам.
