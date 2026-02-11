Пеп о Марку Силве из «Фулхэма»: «Ему суждено стать топ-тренером через несколько лет. Он один из лучших, с кем мне доводилось соперничать»
Пеп: Марку Силве суждено стать топ-тренером через несколько лет.
Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что Марку Силва из «Фулхэма» через несколько лет станет топ-тренером.
«Марку — один из лучших тренеров, с кем мне доводилось соперничать. Ему суждено стать топ-тренером через несколько лет, это точно», – сказал Гвардиола.
Сегодня «горожане» сыграют с «дачниками» в АПЛ. После 25 матчей «Фулхэм» занимает в таблице 12-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Силва хороший тренер,держит Фулхэм в Премьер Лиге уже года 4,не всем быть Клоппами,Пепами.Силва посильнее де Дзерби.
Эти всякие Марку Физрилвы, Эусебио Ди Физручески, Роберто Де Физручерби, Паулу Физрусеки - это все шарлатаны одной породы, прикидывающиеся топ-тренерами
Эти всякие Марку Физрилвы, Эусебио Ди Физручески, Роберто Де Физручерби, Паулу Физрусеки - это все шарлатаны одной породы, прикидывающиеся топ-тренерами
Комментарий скрыт
Пеп, очевидно, льстит (удивительно, обычно он делает это перед крупными вывесками). Но чего не отнять у Фулхэма Силвы — они играют в симпатичный футбол и действительно способны создать проблемы большим клубам.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем