  • Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Барс», матч «Ростова» с «Чжэцзяном» не доиграли
5

Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Барс», матч «Ростова» с «Чжэцзяном» не доиграли

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.

«Ахмат» обыграл «Барс» (2:9), матч «Ростова» и «Чжэцзян Профешнл» был прерван в первом тайме. «Ростов» сообщил в телеграм-канале: «Игра завершена. Команда проведет тренировку на поле».

Товарищеские матчи

«Ростов» Россия – «Чжэцзян Профешнл» Китай – 0:0 (прерван)

«Ростов» (стартовый состав): Ятимов, Мелехин, Семенчук, Тарасов, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

«Ахмат» Россия – «Барс» Кыргызстан – 2:0 (2:0)

Голы «Ахмата»: 1:0 – Гадио (5), 2:0 – Садулаев (44).

«Ахмат» (стартовый состав): Ульянов, Сидоров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Гадио, Пряхин, Самородов, Касинтура, Садулаев, Мелкадзе.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ахмат против Барсы
Ответ Alex1005
Ахмат против Барсы
Я тоже так прочитал )))
Хорошо что наши не дрались,..сотня камментов было бы
