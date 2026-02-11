Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Барс», матч «Ростова» с «Чжэцзяном» не доиграли

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.

«Ахмат» обыграл «Барс» (2:9), матч «Ростова» и «Чжэцзян Профешнл» был прерван в первом тайме. «Ростов» сообщил в телеграм-канале: «Игра завершена. Команда проведет тренировку на поле».

Товарищеские матчи

«Ростов » Россия – «Чжэцзян Профешнл » Китай – 0:0 (прерван)

«Ростов» (стартовый состав) : Ятимов, Мелехин, Семенчук, Тарасов, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

«Ахмат » Россия – «Барс» Кыргызстан – 2:0 (2:0)

Голы «Ахмата»: 1:0 – Гадио (5), 2:0 – Садулаев (44).

«Ахмат» (стартовый состав) : Ульянов, Сидоров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Гадио, Пряхин, Самородов, Касинтура, Садулаев, Мелкадзе.