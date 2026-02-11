Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Барс», матч «Ростова» с «Чжэцзяном» не доиграли
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.
«Ахмат» обыграл «Барс» (2:9), матч «Ростова» и «Чжэцзян Профешнл» был прерван в первом тайме. «Ростов» сообщил в телеграм-канале: «Игра завершена. Команда проведет тренировку на поле».
Товарищеские матчи
«Ростов» Россия – «Чжэцзян Профешнл» Китай – 0:0 (прерван)
«Ростов» (стартовый состав): Ятимов, Мелехин, Семенчук, Тарасов, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.
«Ахмат» Россия – «Барс» Кыргызстан – 2:0 (2:0)
Голы «Ахмата»: 1:0 – Гадио (5), 2:0 – Садулаев (44).
«Ахмат» (стартовый состав): Ульянов, Сидоров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Гадио, Пряхин, Самородов, Касинтура, Садулаев, Мелкадзе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Удачи Ростову
Ахмат против Барсы
Я тоже так прочитал )))
Хорошо что наши не дрались,..сотня камментов было бы
