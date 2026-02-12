«Бавария» победила «РБ Лейпциг» (2:0) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Кейн и Диас забили за три минуты во втором тайме

«Бавария» обыграла «Лейпциг».

«Бавария » дома победила «РБ Лейпциг » (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 4-й минуте полузащитник гостей Кристоф Баумгартнер забил гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

На 64-й форвард Харри Кейн открыл счет с пенальти. На 67-й забил вингер Луис Диас .

«Бавария» вышла в полуфинал турнира, а «Лейпциг» вылетел.

Статистика Кубка Германии