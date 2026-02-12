Матч окончен
«Бавария» победила «РБ Лейпциг» (2:0) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Кейн и Диас забили за три минуты во втором тайме
«Бавария» дома победила «РБ Лейпциг» (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии.
Матч проходил на «Альянц Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 4-й минуте полузащитник гостей Кристоф Баумгартнер забил гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.
На 64-й форвард Харри Кейн открыл счет с пенальти. На 67-й забил вингер Луис Диас.
«Бавария» вышла в полуфинал турнира, а «Лейпциг» вылетел.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Полуфинал скорее всего на выезде, финал нейтральный.
В общем, не согласен.