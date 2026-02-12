  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» победила «РБ Лейпциг» (2:0) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Кейн и Диас забили за три минуты во втором тайме
32

«Бавария» победила «РБ Лейпциг» (2:0) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Кейн и Диас забили за три минуты во втором тайме

«Бавария» обыграла «Лейпциг».

«Бавария» дома победила «РБ Лейпциг» (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 4-й минуте полузащитник гостей Кристоф Баумгартнер забил гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

На 64-й форвард Харри Кейн открыл счет с пенальти. На 67-й забил вингер Луис Диас.

«Бавария» вышла в полуфинал турнира, а «Лейпциг» вылетел.

Кубок Германии. 1/4 финала
11 февраля 19:45, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
РБ Лейпциг
Матч окончен
Дэвис   Ито
90’
+4’
90’
+4’
Лукеба   Битшиабу
89’
Баумгартнер   Гомис
Лаймер
89’
82’
Баумгартнер
Павлович   Горетцка
80’
78’
Шлагер   Бандзузи
78’
Нуса   Груда
78’
Ромуло   Хардер
Павлович
70’
70’
Ромуло
69’
Зайвальд
Станишич   Лаймер
69’
Гнабри   Мусиала
69’
  Диас
67’
  Кейн
64’
62’
Вандевордт
Станишич
61’
2тайм
Перерыв
29’
Вернер
Бавария
Нойер, Дэвис, Та, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Ким Мин Чжэ, Бишоф, Урбиг, Горетцка, Карл, Геррейру, Ито, Мусиала, Лаймер
1тайм
РБ Лейпциг:
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Хенрихс, Бандзузи, Груда, Гомис, Гулачи, Битшиабу, Финкгрефе, Бакайоко, Хардер
Подробнее

Статистика Кубка Германии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoРБ Лейпциг
онлайны
logoБавария
logoКубок Германии
logoКристоф Баумгартнер
logoЛуис Диас
logoХарри Кейн
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На данном этапе самый важный матч. В чемпионате все неплохо, Лч еще далеко. Хорошо что все здоровы, уникальный случай, в лазарете 0 человек💪🏻
Какие сейвы от вратарей нереальные подряд
Ответ Harryck
Какие сейвы от вратарей нереальные подряд
И какой же дичайший нефарт у РБ) супермомент и пеналь через 5 секунд)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И какой же дичайший нефарт у РБ) супермомент и пеналь через 5 секунд)
это да, даже жаль их за такой гол, Олисе сейчас чуть не похоронил вообще)
Бавария так держать ✊✊✊
С победой баварцев, КГ в этом сезоне считаю важным турниром, давно не выигрывали, игра не скажу что цельная, но пока время есть.
Никогда не знаешь что будет в матче с этими двумя командами, нужно смотреть!
всем добрый вечер!! где матч можно посмотреть ,кто в курсе?
Ответ pavelaverinbay
всем добрый вечер!! где матч можно посмотреть ,кто в курсе?
Добрый вечер , вроде права на показ принадлежат матч тв , но ни на платформах матча ни на окко трансляции нету почему то...
Ответ хамидов у м
Добрый вечер , вроде права на показ принадлежат матч тв , но ни на платформах матча ни на окко трансляции нету почему то...
кубок Германии только на ВК показывают вроде.
Странно, что отменили гол "Лейпцига". В момент удара игрок "РБ" вышел из "вне игры", если не ошибаюсь. Но, "Бавария", в целом, по праву выиграла, к тому же игроки "Лейпцига" стали грубить откровенно, после 0:2. Можно было и удалить кого-то "быков".
Думаю в КГ самый сложный соперник из оставшихся это РБ Лейпциг. Матч ровен на финала.
Ответ Jor Hakobyan
Думаю в КГ самый сложный соперник из оставшихся это РБ Лейпциг. Матч ровен на финала.
Штукатуры и аптека могут крови попортить в отдельном матче. Да и Фрайбург.
Полуфинал скорее всего на выезде, финал нейтральный.
В общем, не согласен.
Всем спокойной ночи ребята🙂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
25 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
30 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
32 минуты назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
58 минут назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
20 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
25 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
43 минуты назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
44 минуты назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
45 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем