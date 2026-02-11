  • Спортс
  Гришин о победе ЦСКА в Winline Зимнем кубке РПЛ: «С такой игрой надо побороться за чемпионство. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой»
Гришин о победе ЦСКА в Winline Зимнем кубке РПЛ: «С такой игрой надо побороться за чемпионство. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой»

Гришин о победе ЦСКА в Зимнем кубке: c такой игрой надо бороться за чемпионство.

Александр Гришин считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

— ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ. Хорошая заявка на чемпионство перед возобновлением чемпионата?

— Надо поздравить, трофей – он и есть трофей! Если говорить по игре, то игра ЦСКА на этом турнире понравилась больше всех. Понятно, что команды не готовы на сто процентов, но по турниру было видно, что армейцы на ходу и готовы лучше остальных. Поэтому и выиграли турнир. 

С такой игрой ЦСКА надо побороться за чемпионство в этом сезоне. Отрыв [отставание] от «Краснодара» и «Зенита» небольшой, — сказал бывший футболист ЦСКА.

После 21 тура армейцы занимают в РПЛ 4-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Я не против ЦСКА, но я не понимаю, с какой такой игрой? Что сверхъестественного было показано в матчах этих? Да, ЦСКА выглядит боеспособной командой, но чемпионство??Выиграть можно только за счет того, что Зенит и Краснодар бездарно растеряют очки. Но не думаю, что это случится

И ещё.
Они реально считают, что этот зимний кубок котируется? И то, выиграли по разнице мячей.
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Слова вырвали из контекста. Посмотрите отрывок и поймёте, что это очередная уловка журналюг, которым нечего на подать)
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Ничего такого, просто остальные хуже играют
В основное время ЦСКА набрал 3 очка за 3 игры. Набирая в среднем по 1 очку за игру - чемпионом точно не станешь.
Тем более глупо делать выводы по товарищеским матчам ,где играют смешанные составы и разные команды находятся в разной степень готовности.
Ответ Александр М._1116613766
Гришин оговорился, что речь об ИГРЕ, которую показали команды. Отметил, что ЦСКА готов лучше остальных.
Ну а о том, что ЦСКА готов бороться за чемпионство, говорят уже 18 туров))
Ответ Александр М._1116613766
Ну, справедливости ради, играть мы будем не только с Зенитом да Краснодаром, так что скорее всего получится побольше одного очка за игру в среднем. Плюс очень наврядли те кто выше нас в таблице пройдут оставшуюся часть чемпионата без потерь очков
Играли хорошо, а пессимистам хочу напомнить, что последние 20 минут в матчах с Зенитом и Краснодаром, где соперники отыгрались, за ЦСКА выходила играть мододёжка.
Гришин сам же профессиональный спортсмен, неужели не понимает что игра и результаты на сборах и то что будет в официальных играх чемпионата это разные вещи
Ответ Predator777
Он ещё и тренер! Которому такие как Николич и Челестини закрыли дорогу в большой спорт. Возьмите своего, хотя бы деньги в стране останутся:)))
Да нет шансов на чемпионство, просто нет. Даже если сейчас вдруг начнут нормально судить, очень тяжко без очной встречи догонять быков будет. Судейки очень постарались, убив команду почти во всех матчах с конкурентами
Обладателем зимнего кубка РПЛ 2023г стал СМ. Итог: НЕ чемпион.
Обладателем зимнего кубка РПЛ 2024г стал СМ. Итог: НЕ чемпион.
Обладателем зимнего кубка РПЛ 2025г стал Зенит. Итог: НЕ чемпион.
Обладателем зимнего кубка РПЛ 2026г стал ЦСКА. Итог: ?
Ответ тралмейстер
Чемпион 😊 да ладно вам. Понятно юбилейный год опять и всё такое. Перепугались вчерашней отличной игры ЦСКА?
Ответ тралмейстер
Это во все стороны работает с ЦСКА.
10 лет ЦСКА — ни одного зимнего кубка. Итог - ЦСКА - 10 лет не чемпион.
2026 - ЦСКА выиграл зимний кубок. Итог — ?
товарищ не смотрел игры, видимо, а узнал итоговый результат))) три ничьи в 3 матчах плюс фортуна Торопа в сериях пенальти
Рекомендуем