Гришин о победе ЦСКА в Winline Зимнем кубке РПЛ: «С такой игрой надо побороться за чемпионство. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой»
Гришин о победе ЦСКА в Зимнем кубке: c такой игрой надо бороться за чемпионство.
Александр Гришин считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.
— ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ. Хорошая заявка на чемпионство перед возобновлением чемпионата?
— Надо поздравить, трофей – он и есть трофей! Если говорить по игре, то игра ЦСКА на этом турнире понравилась больше всех. Понятно, что команды не готовы на сто процентов, но по турниру было видно, что армейцы на ходу и готовы лучше остальных. Поэтому и выиграли турнир.
С такой игрой ЦСКА надо побороться за чемпионство в этом сезоне. Отрыв [отставание] от «Краснодара» и «Зенита» небольшой, — сказал бывший футболист ЦСКА.
После 21 тура армейцы занимают в РПЛ 4-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Они реально считают, что этот зимний кубок котируется? И то, выиграли по разнице мячей.
Тем более глупо делать выводы по товарищеским матчам ,где играют смешанные составы и разные команды находятся в разной степень готовности.
Ну а о том, что ЦСКА готов бороться за чемпионство, говорят уже 18 туров))
Обладателем зимнего кубка РПЛ 2024г стал СМ. Итог: НЕ чемпион.
Обладателем зимнего кубка РПЛ 2025г стал Зенит. Итог: НЕ чемпион.
Обладателем зимнего кубка РПЛ 2026г стал ЦСКА. Итог: ?
10 лет ЦСКА — ни одного зимнего кубка. Итог - ЦСКА - 10 лет не чемпион.
2026 - ЦСКА выиграл зимний кубок. Итог — ?