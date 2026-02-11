Бородин против розыгрыша от ворот в РПЛ: «Тягомотина, несмотрибельно и часто приводит к голам в свои ворота. Пытаемся сделать «Барсу» из клубов, не обладающих таким потенциалом»

Бородин высказался против розыгрыша мяча от ворот в РПЛ.

Дмитрий Бородин раскритиковал тренд на розыгрыш мяча от ворот в РПЛ с помощью коротких передач.

Бывший вратарь «Зенита » высказался после матча Winline Зимнего кубка РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (2:2, 3:4 по пен.).

«Мне вообще не нравится эта тенденция. Я за зрелищный футбол, а этот тыр-пыр у своих ворот… Когда ЦСКА не прессинговал, «Зенит» хорошо выходил в атаку. Но когда каждый раз мяч ставится и от ворот начинается эта тягомотина, темп игры сбивается и это несмотрибельно.

Я не сторонник такого футбола. Тем более он часто приводит к голам в свои ворота. Все зависит от исполнителей. Если они высокого уровня и не теряют мяч под давлением, то это одна история. Но таких команд не так много. А мы пытаемся сделать «Барселону» из условных наших клубов, не обладающих таким потенциалом игроков», – сказал Бородин.