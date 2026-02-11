  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бородин против розыгрыша от ворот в РПЛ: «Тягомотина, несмотрибельно и часто приводит к голам в свои ворота. Пытаемся сделать «Барсу» из клубов, не обладающих таким потенциалом»
38

Бородин против розыгрыша от ворот в РПЛ: «Тягомотина, несмотрибельно и часто приводит к голам в свои ворота. Пытаемся сделать «Барсу» из клубов, не обладающих таким потенциалом»

Бородин высказался против розыгрыша мяча от ворот в РПЛ.

Дмитрий Бородин раскритиковал тренд на розыгрыш мяча от ворот в РПЛ с помощью коротких передач.

Бывший вратарь «Зенита» высказался после матча Winline Зимнего кубка РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (2:2, 3:4 по пен.).

«Мне вообще не нравится эта тенденция. Я за зрелищный футбол, а этот тыр-пыр у своих ворот… Когда ЦСКА не прессинговал, «Зенит» хорошо выходил в атаку. Но когда каждый раз мяч ставится и от ворот начинается эта тягомотина, темп игры сбивается и это несмотрибельно. 

Я не сторонник такого футбола. Тем более он часто приводит к голам в свои ворота. Все зависит от исполнителей. Если они высокого уровня и не теряют мяч под давлением, то это одна история. Но таких команд не так много. А мы пытаемся сделать «Барселону» из условных наших клубов, не обладающих таким потенциалом игроков», – сказал Бородин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TIU
logoтактика
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Бородин
logoСборная России по футболу
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое смешное, когда нам начинают рассказывать, что так они выходят из под прессинга. Но ведь вы сами этот прессинг привозите к своим воротам.
Ответ Виктор
Самое смешное, когда нам начинают рассказывать, что так они выходят из под прессинга. Но ведь вы сами этот прессинг привозите к своим воротам.
Это не правда. Розыгрыш от ворот это не выход из под прессинга, а возможность розыгрыша мяча от ворот без потери контроля. Когда выбиваешь мяч, то отдаешь его в борьбу нападающих с защитниками. Согласен, что розыгрыш это опасно, но приносит плоды в виде контроля мяча.
Ответ Удар Кержакова
Это не правда. Розыгрыш от ворот это не выход из под прессинга, а возможность розыгрыша мяча от ворот без потери контроля. Когда выбиваешь мяч, то отдаешь его в борьбу нападающих с защитниками. Согласен, что розыгрыш это опасно, но приносит плоды в виде контроля мяча.
Так Бородин об этом и говорит. Не имея исполнителей уровня Барсы розыгрыш от своих ворот сравним с выбиванием мяча от своих ворот. Шанс сохранить владение 50%. Ну и зачем это всё если 80% таких розыгрышей приводит к потери мяча еще до того как владеющие пересекут центральный круг?
Чтобы возить тачку у своих ворот, рискуя привезти гол, ради владения мячом, то ещё занятие. Кроме выбивания мяча ногой подальше от ворот в борьбу, его ещё можно далеко и точно выбросить своему игроку, что и делали вратари советской вратарской школы. Только надо открываться, а не стоять и смотреть, что будет делать вратарь.
Ответ Док Аксель
Чтобы возить тачку у своих ворот, рискуя привезти гол, ради владения мячом, то ещё занятие. Кроме выбивания мяча ногой подальше от ворот в борьбу, его ещё можно далеко и точно выбросить своему игроку, что и делали вратари советской вратарской школы. Только надо открываться, а не стоять и смотреть, что будет делать вратарь.
Пока мяч летит игрока уже 10 раз закроют и все равно получится в борьбу.
Когда ЦСКА не прессинговал, «Зенит» хорошо выходил в атаку.
Ну а как пожар - так хоть увольняйся
Всегда нужно стремиться к лучшим…
Ответ Nikro9
Всегда нужно стремиться к лучшим…
А кто сказал, что это лучшее? Это смахивает на то как губастые тёлки рассказывают о своём развитии посещая уроки игры на укулеле или семинары по энергообмену. В их картине мира это развитие. А на самом деле?
Ответ Amalfitano
А кто сказал, что это лучшее? Это смахивает на то как губастые тёлки рассказывают о своём развитии посещая уроки игры на укулеле или семинары по энергообмену. В их картине мира это развитие. А на самом деле?
Укулеле то тебе что плохого сделало?
Согласен. Вчера смотрел ВХ-МЮ. Каждый удар от ворот - это примерно 30-40сек времени. Пока они расставятся, пока они сигналы друг другу покажут, потом ложный разбег, нет, он снова отходит назад снова томно смотрит и ищет партнера и наконец катит защитнику рядом... Я не выдержал на 37 минуте и выключил, пошел спать
Но будь я тренером не позволял бы такого. Лучше насытить зону куда направляется мяч и там побороться за него. Выиграешь - до чужих ворот ближе, проиграешь - до своих далеко.
Хоть один сказал умную вещь. Физруки насмотрелись футбола в исполнение грандом и пытаются повторить это. Но ума не хватает для понимания, что там собраны сильнейшие игроки планеты Земля, а не условные Караваевы, Мостовые, Бакаевы, Сергеевы. Это чисто примеры. Фамилии можно подставить другие.
Можно сколько угодно пытаться привить Пари НН барселонский футбол, в реальности ничего из этого не выйдет. Вначале надо исполнителей найти как в Барселоне.
100% Прав БОРОДИН, сколько потерь за полсезона, с десяток мячей привезли в РПЛ этим розыгрышем.
