  • Агент Рассказова о драке в матче «Крылья» – «КАМАЗ»: «Такое случается на сборах. Николай и Ревазов уладили конфликт»
Агент Рассказова о драке в матче «Крылья» – «КАМАЗ»: «Такое случается на сборах. Николай и Ревазов уладили конфликт»

Агент Рассказова о драке: Николай и Ревазов уладили конфликт.

Агент Николая Рассказова рассказал, что защитник «Крыльев Советов» уладил конфликт с хавбеком «КАМАЗа» Ацамазом Ревазовым после драки в товарищеском матче.

«Инцидент, конечно, неприятный, но такое случается в матчах на сборах, когда футболисты долгое время сосредоточены исключительно на работе. К тому же Рассказов и Ревазов после матча пообщались и уладили возникший конфликт. Все в порядке», — сказал Валериюс Мижигурскис.

И с кем же ещё бывает кроме твоего Коли?
"Инцидент, конечно, неприятный, но такое случается в матчах на сборах, когда футболисты долгое время сосредоточены исключительно на работе. " - так можно и поножовщину оправдать и что угодно.
Рассказов же "никого не убил и не предал...")))
Легенда Аугсбурга
Этот дрищ на что рассчитывал, цепляя Коляна? Что с друзьями жи ес порешает? Валялся как девка после удара, плакал еще потом 100проц
