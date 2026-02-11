Агент Рассказова о драке в матче «Крылья» – «КАМАЗ»: «Такое случается на сборах. Николай и Ревазов уладили конфликт»

Агент Рассказова о драке: Николай и Ревазов уладили конфликт.

Агент Николая Рассказова рассказал, что защитник «Крыльев Советов » уладил конфликт с хавбеком «КАМАЗа » Ацамазом Ревазовым после драки в товарищеском матче.

«Инцидент, конечно, неприятный, но такое случается в матчах на сборах, когда футболисты долгое время сосредоточены исключительно на работе. К тому же Рассказов и Ревазов после матча пообщались и уладили возникший конфликт. Все в порядке», — сказал Валериюс Мижигурскис .