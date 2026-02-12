«Манчестер Сити» разнес «Фулхэм» – 3:0! У Семеньо 1+1, Холанд и О’Райли тоже забили

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм».

«Манчестер Сити » дома крупно обыграл «Фулхэм » (3:0) в 26-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24-й минуте счет открыл вингер хозяев Антуан Семеньо . На 30-й ганец ассистировал Нико О’Райли . На 39-й форвард Эрлинг Холанд довел счет до разгромного.

«Ман Сити» набрал 56 очков и на 6 баллов отстает от лидирующего «Арсенала», у которого есть матч в запасе.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ