24

«Манчестер Сити» разнес «Фулхэм» – 3:0! У Семеньо 1+1, Холанд и О’Райли тоже забили

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм».

«Манчестер Сити» дома крупно обыграл «Фулхэм» (3:0) в 26-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24-й минуте счет открыл вингер хозяев Антуан Семеньо. На 30-й ганец ассистировал Нико О’Райли. На 39-й форвард Эрлинг Холанд довел счет до разгромного.

«Ман Сити» набрал 56 очков и на 6 баллов отстает от лидирующего «Арсенала», у которого есть матч в запасе.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
11 февраля 19:30, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Фулхэм
Матч окончен
Гвардиола
83’
Нико Гонсалес
83’
81’
Берге   Рид
72’
Уилсон   Бобб
Фоден   Шерки
71’
Родри Эрнандес   Нико Гонсалес
71’
Фоден
66’
60’
Чуквуэзе   де Маседо
60’
Хименес   Родриго Муниз
60’
Смит-Роу   Кинг
Матеуш Нунеш   Хусанов
60’
Бернарду Силва   Рейндерс
60’
Холанд   Мармуш
46’
2тайм
Перерыв
Бернарду Силва
41’
  Холанд
39’
30’
Андерсен
  О`Райли
30’
  Семеньо
24’
Манчестер Сити
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Фоден, Семеньо, Холанд
Запасные: Стоунз, Шерки, Траффорд, Хусанов, Льюис, Нико Гонсалес, Рейндерс, Аллейн, Мармуш
1тайм
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Ивоби, Берге, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Кастань, Кинг, де Маседо, Родриго Муниз, Лекомт, Робинсон, Рид, Бобб, Куэнка
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
24 комментария
Гехи и Семеньо это топ подписания, ещё и победа на Энфилде, кажется, завела эту машину с инстинктом убийцы. С учетом травмы Мерино, Арсеналу нужно будет очень постараться, чтобы не разбазарить свое преимущество. А это жалкие 6 очков при личной встрече в запасе и трех месяцах гонки.
Ответ SamArus51
Гехи и Семеньо это топ подписания, ещё и победа на Энфилде, кажется, завела эту машину с инстинктом убийцы. С учетом травмы Мерино, Арсеналу нужно будет очень постараться, чтобы не разбазарить свое преимущество. А это жалкие 6 очков при личной встрече в запасе и трех месяцах гонки.
Мерино даже не игрок основы
Ну наконец я дождался полноценной победы на Энфилде, поэтому я даже не знаю, чем в этом сезоне еще удивить то меня можно. Если только очередным вылетом от Реала в ЛЧ.
Независимо от Арсенала, надо как минимум отрываться от МЮ, Челси и других ребят , дабы не оставлять на последние туры свое попадание в топ 5.
Так что на эмоциях от такой победы, хорошо бы спокойно и сегодня победить. А там далее вся команда получит полторы недели отдыха, до игры с Ньюкаслом.
Таких "отпусков" в этом сезоне больше не предвидится.
Ответ Олег Лисицын
Ну наконец я дождался полноценной победы на Энфилде, поэтому я даже не знаю, чем в этом сезоне еще удивить то меня можно. Если только очередным вылетом от Реала в ЛЧ. Независимо от Арсенала, надо как минимум отрываться от МЮ, Челси и других ребят , дабы не оставлять на последние туры свое попадание в топ 5. Так что на эмоциях от такой победы, хорошо бы спокойно и сегодня победить. А там далее вся команда получит полторы недели отдыха, до игры с Ньюкаслом. Таких "отпусков" в этом сезоне больше не предвидится.
"Даже не знаю, чем еще в этом сезоне можно меня удивить"
А вот представь, что в своем дебютном матче Бобб выйдет в старте и оформит победный гол) После такого останется только локти кусать. Лучше б слили Савиньо вместо него
Ответ Bogdan Fedyuk
"Даже не знаю, чем еще в этом сезоне можно меня удивить" А вот представь, что в своем дебютном матче Бобб выйдет в старте и оформит победный гол) После такого останется только локти кусать. Лучше б слили Савиньо вместо него
Ахахах согласен. Увидеть феерию бывших в лице Палмера, Маккэти, Бобба против Сити было бы такое себе)
Желаю скорейшего выздоровления Хусанова и удачи Ман.Сити.
Такой Сити никто не остановит
Ответ zzzeeerrrooo
Такой Сити никто не остановит
Сегодня Сити напоминает тот праймовый Сити.
Похожий командный прессинг, великолепная игра в пас,
комбинационная игра, надёжная оборона, мощное нападение.
Также забить может кто угодно, а не как это было, когда
все атаки стекались к Холанду, от того и предсказуем был Сити.
Вот такой Сити способен на победу в АПЛ.
Жаль, что поздновато нашли свою игру.
Ответ jordy
Сегодня Сити напоминает тот праймовый Сити. Похожий командный прессинг, великолепная игра в пас, комбинационная игра, надёжная оборона, мощное нападение. Также забить может кто угодно, а не как это было, когда все атаки стекались к Холанду, от того и предсказуем был Сити. Вот такой Сити способен на победу в АПЛ. Жаль, что поздновато нашли свою игру.
Почему поздновато? Во всех турнирах шансы есть. Хотя на текущую дату они больше теоретические и маловероятные. Если быть честным.
«Ман Сити» набрал 56 очков и на 6 баллов отстает от лидирующего «Арсенала», у которого есть матч в запасе."
Все-таки на 3 очка.
Насколько серъёзна травма Хусанова, кто знает?
Ответ Дмитрий
Насколько серъёзна травма Хусанова, кто знает?
На лавке
Диаш вернулся
Ответ Дмитрий
Насколько серъёзна травма Хусанова, кто знает?
У него нет травмы, был лёгкий ушиб. Хусанов вернётся в основу, думаю.
Семеньо и Геи смогут играть в ЛЧ в плэй-офф?
помню что Семеньо в последней игре с Галатасараем был неактивный
Ответ доломит
Семеньо и Геи смогут играть в ЛЧ в плэй-офф? помню что Семеньо в последней игре с Галатасараем был неактивный
Конечно
Ответ доломит
Семеньо и Геи смогут играть в ЛЧ в плэй-офф? помню что Семеньо в последней игре с Галатасараем был неактивный
Там новая заявка подаётся
Судя по статистике, второй тайм Сити вновь провел крайне слабо. Любопытно, все сходится, как писали ранее в одной статье
Арсеналу можно забыть про чемпионство, такой сити не отпустит
