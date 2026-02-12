Матч окончен
«Манчестер Сити» разнес «Фулхэм» – 3:0! У Семеньо 1+1, Холанд и О’Райли тоже забили
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм».
«Манчестер Сити» дома крупно обыграл «Фулхэм» (3:0) в 26-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Этихад».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 24-й минуте счет открыл вингер хозяев Антуан Семеньо. На 30-й ганец ассистировал Нико О’Райли. На 39-й форвард Эрлинг Холанд довел счет до разгромного.
«Ман Сити» набрал 56 очков и на 6 баллов отстает от лидирующего «Арсенала», у которого есть матч в запасе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Независимо от Арсенала, надо как минимум отрываться от МЮ, Челси и других ребят , дабы не оставлять на последние туры свое попадание в топ 5.
Так что на эмоциях от такой победы, хорошо бы спокойно и сегодня победить. А там далее вся команда получит полторы недели отдыха, до игры с Ньюкаслом.
Таких "отпусков" в этом сезоне больше не предвидится.
А вот представь, что в своем дебютном матче Бобб выйдет в старте и оформит победный гол) После такого останется только локти кусать. Лучше б слили Савиньо вместо него
Похожий командный прессинг, великолепная игра в пас,
комбинационная игра, надёжная оборона, мощное нападение.
Также забить может кто угодно, а не как это было, когда
все атаки стекались к Холанду, от того и предсказуем был Сити.
Вот такой Сити способен на победу в АПЛ.
Жаль, что поздновато нашли свою игру.
Все-таки на 3 очка.
Диаш вернулся
помню что Семеньо в последней игре с Галатасараем был неактивный