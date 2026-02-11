Колыванов о Дуране: «Зениту» нужен был такой игрок, чтобы реально бороться за чемпионство. Техничный, быстренький, может пробить и забить»
Колыванов о Дуране: «Зениту» нужен был такой игрок, чтобы бороться за чемпионство.
Игорь Колыванов оценил переход нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит» на правах аренды.
«Хорошее приобретение. «Зениту» нужен был такой игрок, чтобы реально бороться за чемпионство. Свежая кровь, техничный, быстренький, может пробить и забить. Хороший нападающий, поможет сине‑бело‑голубым», — сказал бывший футболист «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
