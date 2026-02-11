  • Спортс
  • Колыванов о Дуране: «Зениту» нужен был такой игрок, чтобы реально бороться за чемпионство. Техничный, быстренький, может пробить и забить»
7

Колыванов о Дуране: «Зениту» нужен был такой игрок, чтобы реально бороться за чемпионство. Техничный, быстренький, может пробить и забить»

Игорь Колыванов оценил переход нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит» на правах аренды.

«Хорошее приобретение. «Зениту» нужен был такой игрок, чтобы реально бороться за чемпионство. Свежая кровь, техничный, быстренький, может пробить и забить. Хороший нападающий, поможет сине‑бело‑голубым», — сказал бывший футболист «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
7 комментариев
Ну поможет, конечно.
Если конкуренцию выиграет у неприкасаемого.
Бежит здорово, но не такой хороший
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Бежит здорово, но не такой хороший
Не хромает?
Ответ milkmilk
Не хромает?
Причем здесь хромает? Вообще я в шоке, что никто не понял отсылку к Мукунку.
Кто не верит в Дурана плюсует,кто верит минусует
