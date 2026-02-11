35

«Марсель» объявил об отставке Де Дзерби «по взаимному согласию»

«Марсель» объявил об отставке Роберто Де Дзерби с поста тренера.

Отмечается, что сотрудничество прекращено по взаимному согласию.

«После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами в руководстве клуба — с владельцем, президентом, техническим директором и Де Дзерби — было принято решение сменить тренера первой команды.

Это было трудное коллективное решение, принятое после тщательного рассмотрения в интересах клуба для того, чтобы решить задачи в оставшейся части сезона.

«Марсель» хотел бы поблагодарить Де Дзерби за его преданность, самоотверженность, профессионализм и серьезность, что особенно проявились в завоевании командой второго места [в Лиге 1] в сезоне-2024/25», – говорится в заявлении клуба.

После 21 тура «Марсель» занимает в текущем чемпионате Франции 4-е место.

На общем этапе Лиги чемпионов «олимпийцы» финишировали 25-ми и не попали в плей-офф.

Де Дзерби покинет «Марсель» на этой неделе. Тренер и клуб решили расстаться на фоне разгромов от «ПСЖ» и «Брюгге» (RMC)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Марселя»
35 комментариев
Крайне склочный тип, ждем в Наполи.
Ответ Крыс Пол
Крайне склочный тип, ждем в Наполи.
В точку )
Ответ Крыс Пол
Крайне склочный тип, ждем в Наполи.
Комментарий скрыт
Ну вот. Теперь еще один кандидат на все возможные места, во всех топ-клубах ))
Ответ Тюменец
Ну вот. Теперь еще один кандидат на все возможные места, во всех топ-клубах ))
Не удивлюсь, если скоро увидим его в Тоттенхэме.
Ответ Lexxxus
Не удивлюсь, если скоро увидим его в Тоттенхэме.
Это было первым о чем я подумал, когда увидел новость.
Де Физручерби
Интересные загогулины карьера его выписывает. Тут либо характер своеобразный типа Бьелсы, либо он просто шабашник.
Полагаю, рванёт в Тоттенхем.
Ответ Антон Фалафель
Полагаю, рванёт в Тоттенхем.
И станет чемпионом в АПЛ
Де дерби так и не выходит на топ уровень...вспышка на один сезон была в начале карьеры
и этот не выдержал встречи с Сафоновым...
Жаль. В этом сезоне совсем плохо по результатам. Особенно сказался вылет из ЛЧ, все же дорогостоящую трансферную компанию нужно было отбить по максимуму.
Ну теперь ждем Де Дзерби в Италии, хотя ему бы подошла Германия.
Ответ Kozak Vibe
Жаль. В этом сезоне совсем плохо по результатам. Особенно сказался вылет из ЛЧ, все же дорогостоящую трансферную компанию нужно было отбить по максимуму. Ну теперь ждем Де Дзерби в Италии, хотя ему бы подошла Германия.
дорогущая? зашел на трансфермаркет - Марсель продал игроков на 131 млн евро, купил на 111 млн... очень дорого конечно
Ответ Ramin Mamedov
дорогущая? зашел на трансфермаркет - Марсель продал игроков на 131 млн евро, купил на 111 млн... очень дорого конечно
Ну так там и 2 драчуна в списке проданных - что хоть и сделало баланс положительным (25+12смлн евро) - но подпортило сезон.
А ведь мы прозорливо догадывались, что его уволят..
Жаль и клуб и лично Роберто он хороший тренер но тяжёлый характер и излишняя принципиальность вылезла не там где нужно ему надо в Италию желательно в Наполи
