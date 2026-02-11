  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мор о драке в матче «Крылья» – «КАМАЗ»: «Рассказов виноват и будет наказан. Знаю его как порядочного парня и допускаю, что были сказаны некрасивые слова»
14

Мор о драке в матче «Крылья» – «КАМАЗ»: «Рассказов виноват и будет наказан. Знаю его как порядочного парня и допускаю, что были сказаны некрасивые слова»

Мор о драке в матче «Крылья» – «КАМАЗ»: Рассказов виноват и будет наказан.

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о массовой драке в товарищеской игре между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом».

На 44-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов в ходе стычки с Ацамазом Ревазовым ударил его головой и разбил лицо. Ревазов упал на газон, за него вступились партнеры, и началась потасовка.

«Это, конечно, некрасиво. Нельзя так бить, нельзя создавать угрозу нанесения серьезной травмы, как сделал Рассказов. Меня только смущает, что я знаю Николая как спокойного, рассудительного человека. Он порядочный парень. Сложно представить, чтобы он сгоряча делал подобное.

Я не оправдываю его. Рассказов виноват и будет наказан клубом. Это правильно. Жалко мальчишку, который получил сильный удар и может выбыть из строя на какое‑то время. Тем не менее допускаю, что были сказаны какие‑то некрасивые слова, и это повлияло на ситуацию», — сказал Мор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoПервая лига
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Рассказов
logoКАМАЗ
logoАцамаз Ревазов
logoЭдуард Мор
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да без разницы, что там было сказано. Имхо, пока ты на поле в составе команды - ты должен быть в первую очередь профессионалом. Неоднократно пересмотрела эпизод, и на мой взгляд, Коля реально повёл себя неадекватно. И это более чем странно.
Что-то нездоровое в Крыльях происходит, ну да оно и не удивительно на фоне происходящего в команде в последний год.
Ответ Reggi
Да без разницы, что там было сказано. Имхо, пока ты на поле в составе команды - ты должен быть в первую очередь профессионалом. Неоднократно пересмотрела эпизод, и на мой взгляд, Коля реально повёл себя неадекватно. И это более чем странно. Что-то нездоровое в Крыльях происходит, ну да оно и не удивительно на фоне происходящего в команде в последний год.
Видел уже этот момент, сейчас пересмотрел ещё несколько раз. Вне зависимости от того, по какой причине развязался конфликт и последовал тот удар головой в лицо, хотя бы за то, что происходило дальше (за откровенный размах кулаком в лицо другому футболисту, который подбежал отпихнуть агрессора, а потом увернулся от удара), по этому челу из Крыльев плачет дисква матчей на десять, если по-хорошему. Налицо тотальное невменько, которое совершенно не контролирует себя.
Ответ xDe xDe
Видел уже этот момент, сейчас пересмотрел ещё несколько раз. Вне зависимости от того, по какой причине развязался конфликт и последовал тот удар головой в лицо, хотя бы за то, что происходило дальше (за откровенный размах кулаком в лицо другому футболисту, который подбежал отпихнуть агрессора, а потом увернулся от удара), по этому челу из Крыльев плачет дисква матчей на десять, если по-хорошему. Налицо тотальное невменько, которое совершенно не контролирует себя.
Дак вот и говорю, что странно. Рассказов в Крыльях не первый сезон, я как болельщица, смотрю почти все игры с участием команды, и никогда такого не видела ни от Николая, ни от кого-то другого. Это, если честно, в голове не укладывается...
Не удивлюсь, если по итогу реально дискву впаяют. И поделом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарханов о ударе головой Рассказова в лицо игроку «КАМАЗа»: «Когда мозги есть, такого не сделаешь, серьезно наказать надо. Зидан в грудь бил, а тут и нос, и челюсть можно сломать»
10 февраля, 20:04
«Рассказов позвонил нашему молодому пацану, извинился. Он сам понимает, что не прав». Форвард «КАМАЗа» Караев о драке в матче с «Крыльями»
10 февраля, 04:29
«На поле был жесткач. Костанца подбегает, бьет лежачего Ревазова с пыра в затылок». Хавбек «КАМАЗа» Абдуллаев о драке в матче с «Крыльями»
10 февраля, 02:18Видео
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
9 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
24 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
29 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
31 минуту назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
57 минут назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
19 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
24 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
42 минуты назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
43 минуты назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
44 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем