Винисиус организовал командный ужин в «Реале» в своем ресторане на улице Хосе Абаскаля

Винисиус организовал командный ужин в «Реале».

Мероприятие прошло в Мадриде на улице Хосе Абаскаля в ресторане, совладельцем которого является бразилец.

Это не первый командный ужин в «Реале» за последнее время. Такое уже было перед домашним матчем Лиги чемпионов с «Монако» (6:1), который прошел 20 января.