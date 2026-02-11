Винисиус организовал командный ужин в «Реале» в своем ресторане на улице Хосе Абаскаля

  • Спортс
Вингер «Реала» Винисиус организовал командный ужин.

Мероприятие прошло в Мадриде на улице Хосе Абаскаля в ресторане, совладельцем которого является бразилец.

Это не первый командный ужин в «Реале» за последнее время. Такое уже было перед домашним матчем Лиги чемпионов с «Монако» (6:1), который прошел 20 января.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Винисиуса
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Человек немного Спартак потренировал и его имеем улицу назвали.
Ответ Dizzod
Человек немного Спартак потренировал и его имеем улицу назвали.
В меню давно всё придумано! )))
Ответ Dizzod
Человек немного Спартак потренировал и его имеем улицу назвали.
Некто Александр М.вошел в чат
Ответ Антон Федоренко_1116943565
Нефутбольная улица
Пенальти уже поставили в ворота поваров?
На фото выглядят как гастарбайтеры
Ответ Konstantin Frolov
На фото выглядят как гастарбайтеры
Формально так и есть - лишь у 7 человек из 24х, относящихся к первой команде - 1е гражданство Испании.

Хотя у большинства уже есть испанское гражданство в виде 2го либо ЕС - так что фактически только Трент и Мастантуоно гаст-арбайтеры (3й из разрешённых - Эндрик, но он в Лионе)
Ответ Konstantin Frolov
На фото выглядят как гастарбайтеры
И любой из нас хотел б оказаться на месте любого за этим столом)
Выглядит как тусовка студентов РУДН
Администратором был Мостовой?)
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
Администратором был Мостовой?)
Вторым совладельцем)
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
Администратором был Мостовой?)
Уборщиком. Который вечно недовольный и гонит всех ссанными тряпками.
-Ходят тут, топчут.
Проставился за назначение тренером. Тем более, что человек он футбольный
У Винисиуса только ресторан, а у Абаскаля целая улица
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
У Винисиуса только ресторан, а у Абаскаля целая улица
A u Trampa strana)
Ответ Tts
A u Trampa strana)
у трампа целое полушарие!
и он хочет всю землю - стать председателем совета директоров корпорации "Земля"!!!
качество фото заслуживает медаль за сжатие джипега
Ответ vulturecrow
качество фото заслуживает медаль за сжатие джипега
10 шакалов из 10
Ответ vulturecrow
качество фото заслуживает медаль за сжатие джипега
Какой нынче формат фото в почёте?
Смотришь на фото, как будто беженцы приплыли из Африки и на радостях устроили пир
Первый тост: "За мадридскую братву"!
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Первый тост: "За мадридскую братву"!
Второй: «Жизнь игрокам, ### тренерАм»
