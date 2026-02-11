Винисиус организовал командный ужин в «Реале» в своем ресторане на улице Хосе Абаскаля
Винисиус организовал командный ужин в «Реале».
Вингер «Реала» Винисиус организовал командный ужин.
Мероприятие прошло в Мадриде на улице Хосе Абаскаля в ресторане, совладельцем которого является бразилец.
Это не первый командный ужин в «Реале» за последнее время. Такое уже было перед домашним матчем Лиги чемпионов с «Монако» (6:1), который прошел 20 января.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Винисиуса
Хотя у большинства уже есть испанское гражданство в виде 2го либо ЕС - так что фактически только Трент и Мастантуоно гаст-арбайтеры (3й из разрешённых - Эндрик, но он в Лионе)
-Ходят тут, топчут.
и он хочет всю землю - стать председателем совета директоров корпорации "Земля"!!!