Талалаев о Рядно на просмотре в «Балтике»: «Работает очень хорошо. Скорее всего, придем к консенсусу»

Талалаев о Рядно на просмотре в «Балтике»: скорее всего, придем к консенсусу.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил вероятность подписания защитника ЦСКА Михаила Рядно.

20-летний игрок проходит просмотр в калининградском клубе.

«Мы видим в этом игроке молодежной сборной России и игроке, который закончил школу ЦСКА, даже не имеющем сейчас большой игровой практики, конкурентоспособного игрока.

Будет ли завершена сделка — этот вопрос лучше задавать нашему спортивному директору. Он работает с нами, работает очень хорошо. Скорее всего, мы придем к консенсусу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».