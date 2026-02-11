  • Спортс
  • Талалаев о Рядно на просмотре в «Балтике»: «Работает очень хорошо. Скорее всего, придем к консенсусу»
9

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил вероятность подписания защитника ЦСКА Михаила Рядно.

20-летний игрок проходит просмотр в калининградском клубе.

«Мы видим в этом игроке молодежной сборной России и игроке, который закончил школу ЦСКА, даже не имеющем сейчас большой игровой практики, конкурентоспособного игрока. 

Будет ли завершена сделка — этот вопрос лучше задавать нашему спортивному директору. Он работает с нами, работает очень хорошо. Скорее всего, мы придем к консенсусу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoБалтика
logoЦСКА
logoМихаил Рядно
возможные трансферы
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да уж, попробуй не работать с Талалаевым на тренировках, похоже к нему надо многих брёвен ленивых отдавать из разных клубов кто не пашет, с ним сразу придут в чувства. Такая Балтика с таким тренером однозначно открытие сезона
Ответ XEVER
Да уж, попробуй не работать с Талалаевым на тренировках, похоже к нему надо многих брёвен ленивых отдавать из разных клубов кто не пашет, с ним сразу придут в чувства. Такая Балтика с таким тренером однозначно открытие сезона
Ему честь и хвала, но он не тащит «мертвых», он помогает живым. В этом есть разница.
Ответ AndriusSS
Ему честь и хвала, но он не тащит «мертвых», он помогает живым. В этом есть разница.
Ахахахаха, у него Коновалов в основе играл.
Надеюсь, Андрей Викторович прокачает Михаила, и он станет боевой единицей ы ЦСКА перед грядущим ужесточением лимита.
Ответ kapitan.vorobey
Надеюсь, Андрей Викторович прокачает Михаила, и он станет боевой единицей ы ЦСКА перед грядущим ужесточением лимита.
Как же ужасно звучит слово "лимит", брррр жизнь тех кто придумал и снова вводят и вводят - не учит! Когда вернут в еврокубки, то поймут что без легов делать там нечего!!!
Ответ XEVER
Как же ужасно звучит слово "лимит", брррр жизнь тех кто придумал и снова вводят и вводят - не учит! Когда вернут в еврокубки, то поймут что без легов делать там нечего!!!
Ты не поверишь, но лимит есть везде в Европе. Даже в АПЛ он есть. Вот не сможешь ты туда попасть не имея определённого количества матчей за свою сборную. Что это как не лимит?
Все защищают свой рынок труда. Лимита нет только в странах ЕС для тех кто входит в этот союз, а для всех остальных он есть.
У нас тоже не считаются легионерами белорусы, казахи, армяне, киргизы.
