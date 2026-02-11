Талалаев о Рядно на просмотре в «Балтике»: «Работает очень хорошо. Скорее всего, придем к консенсусу»
Талалаев о Рядно на просмотре в «Балтике»: скорее всего, придем к консенсусу.
Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил вероятность подписания защитника ЦСКА Михаила Рядно.
20-летний игрок проходит просмотр в калининградском клубе.
«Мы видим в этом игроке молодежной сборной России и игроке, который закончил школу ЦСКА, даже не имеющем сейчас большой игровой практики, конкурентоспособного игрока.
Будет ли завершена сделка — этот вопрос лучше задавать нашему спортивному директору. Он работает с нами, работает очень хорошо. Скорее всего, мы придем к консенсусу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Все защищают свой рынок труда. Лимита нет только в странах ЕС для тех кто входит в этот союз, а для всех остальных он есть.
У нас тоже не считаются легионерами белорусы, казахи, армяне, киргизы.