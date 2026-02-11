  • Спортс
  • Гурцкая о Рейсе в ЦСКА: «Это не замена Дивееву. Он не сильно высокий, 184 см – сильное ослабление игры головой»
46

Гурцкая о Рейсе в ЦСКА: «Это не замена Дивееву. Он не сильно высокий, 184 см – сильное ослабление игры головой»

Гурцкая о Рейсе в ЦСКА: это не замена Дивееву, он не сильно высокий.

Тимур Гурцкая высказался о вероятном переходе защитника Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА.

«Во-первых, он 184 см ростом. То есть это не замена Дивееву, потому что это сильное ослабление игры головой сразу, когда в тебя полетят навесы. Потому что он не сильно высокий. Была пара, они под 190 см оба, да? И Лукин, и Дивеев. У тебя Гайич невысокий, получается, только Мойзес и Лукин на стандартах будут у тебя спасать.

ЦСКА смотрится перспективно на бумаге. Надо посмотреть еще, как они будут выглядеть в первом туре [после возобновления чемпионата]. Амбиции есть у команды, появились бабки. Козлов — это перспектива, Рейс, Баринов и Гонду — опытные игроки», — сказал футбольный агент в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Это футбол, брат!»
Гурцкая опять все напутал Исправлю

184 см как у Рэйса - не влияет на игру головой (прыжок, выбор позиции, умение правильно толкаться важнее)

184 кг как у Гурцкая - очень сильно влияет на игру головой (прыжок, выбор позиции, умение правильно толкаться)
Вспомнаем нападающего сборной Чили Саласа…
А давно у нас 184 см считается невысоким ростом, даже со скидкой на футбольную мерку?) Щас бы ещё от роста что-то критически зависело.
Тот же Холанд, будучи почти двухметровой шпалой, сам неоднократно признавал, что почти не умел играть головой и ему приходилось усиленно пахать на тренировках, чтобы хоть как-то отрабатывать в атаке и обороне. И, напротив, Рамос с его теми же 184 см общепринято считается одним из наиболее опасных центрдефов 21-го века на втором этаже. И игроки мельче него ростом, что в атаке, что в обороне, нередко выделяются.
Тим Кэйхил при росте 178 назабивал кучу голов головой в АПЛ)
О чём и речь. Пуйоль из Барсы забивал не то чтобы много, однако в обороне на втором этаже работал от души. И в нём ровно те же 178.
184 см не прям карлик все же) да и в ЦСКА тот же Гонду под 190, и наши молодые центр дефы тоже оба высокие, Виктор также не низкий особо, тем более уже забивал на сборах, норм всё будет, если как обычно любить они пожарить не будут.
Ну вот голов Дивеева, возможно и не будет хватать в таком количестве что у него было, а так время как всегда покажет. Удачи ЦСКА после паузы)
Там есть Данилов, который за молодежку кучу мячей забивал. Будет развиваться, будут и голы.
А Акинфеев с ростом 185 - это, конечно же, великан
Смешно это слышать от дилетанта!!! 184 см отличный рост для защитника. Как тут совершенно верно (гораздо важнее, чутьё, выбор позиции, прыжок, толчок) при игре головой. Это сильная сторона Дивея... Но его слабая сторона это игра внизу, игра ногами...А в защите, это гораздо важнее.. Так что, покупая Рейса, который очень отлично играет внизу и нормально вверху, мы берём очень сбалансированного игрока и сильно цементируем центр обороны... И это никак не ослабление, а только усиление прямо здесь и сейчас... А злопыхатели типа Гурцкая треснут от злости...
Неста, Мальдини тоже не 190, но играли же и вроде не плохо)))
Да, это было уже давным-давно. К тому же Мальдини слева часто играл.
А вес почему не учитывает? Интересно Гурцкая может подпрыгнуть или только песни петь про рост. Экспертище:))
ЦЗ с таким ростом: - быстрее бегают, лучше в отборе , лучше прыгают
Лиссндро Мартинесу рост 177 см не мешает играть в топ-клубе АПЛ, а Рэйс со своими жалкими 184, конечно, РПЛ не потянет.
Наверное своего какого то клиента хочет впарить ЦСКА
