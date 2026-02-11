Гурцкая о Рейсе в ЦСКА: «Это не замена Дивееву. Он не сильно высокий, 184 см – сильное ослабление игры головой»

Гурцкая о Рейсе в ЦСКА: это не замена Дивееву, он не сильно высокий.

Тимур Гурцкая высказался о вероятном переходе защитника Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА.

«Во-первых, он 184 см ростом. То есть это не замена Дивееву , потому что это сильное ослабление игры головой сразу, когда в тебя полетят навесы. Потому что он не сильно высокий. Была пара, они под 190 см оба, да? И Лукин, и Дивеев. У тебя Гайич невысокий, получается, только Мойзес и Лукин на стандартах будут у тебя спасать.

ЦСКА смотрится перспективно на бумаге. Надо посмотреть еще, как они будут выглядеть в первом туре [после возобновления чемпионата]. Амбиции есть у команды, появились бабки. Козлов — это перспектива, Рейс, Баринов и Гонду — опытные игроки», — сказал футбольный агент в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»