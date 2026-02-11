Гурцкая о Рейсе в ЦСКА: «Это не замена Дивееву. Он не сильно высокий, 184 см – сильное ослабление игры головой»
Тимур Гурцкая высказался о вероятном переходе защитника Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА.
«Во-первых, он 184 см ростом. То есть это не замена Дивееву, потому что это сильное ослабление игры головой сразу, когда в тебя полетят навесы. Потому что он не сильно высокий. Была пара, они под 190 см оба, да? И Лукин, и Дивеев. У тебя Гайич невысокий, получается, только Мойзес и Лукин на стандартах будут у тебя спасать.
ЦСКА смотрится перспективно на бумаге. Надо посмотреть еще, как они будут выглядеть в первом туре [после возобновления чемпионата]. Амбиции есть у команды, появились бабки. Козлов — это перспектива, Рейс, Баринов и Гонду — опытные игроки», — сказал футбольный агент в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Это футбол, брат!»
184 см как у Рэйса - не влияет на игру головой (прыжок, выбор позиции, умение правильно толкаться важнее)
184 кг как у Гурцкая - очень сильно влияет на игру головой (прыжок, выбор позиции, умение правильно толкаться)
Тот же Холанд, будучи почти двухметровой шпалой, сам неоднократно признавал, что почти не умел играть головой и ему приходилось усиленно пахать на тренировках, чтобы хоть как-то отрабатывать в атаке и обороне. И, напротив, Рамос с его теми же 184 см общепринято считается одним из наиболее опасных центрдефов 21-го века на втором этаже. И игроки мельче него ростом, что в атаке, что в обороне, нередко выделяются.
Ну вот голов Дивеева, возможно и не будет хватать в таком количестве что у него было, а так время как всегда покажет. Удачи ЦСКА после паузы)