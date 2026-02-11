  • Спортс
  • Бородин о шансах Москвичева в «Зените»: «С учетом того, как Адамов закончил 2025 год, не думаю, что будут рисковать на финальном отрезке»
2

Бородин оценил шансы Москвичева стать основным голкипером «Зенита».

Бывший вратарь «Зенита» Дмитрий Бородин оценил шансы Богдана Москвичева стать основным голкипером петербургского клуба.

Во вторник Москвичев вышел в стартовом составе в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (2:2, 3:4 по пен.) и был заменен на 64-й минуте.

– У Москвичева есть опыт выступления в Премьер-лиге. Он играл за «Оренбург». Как всегда говорят, в предсезонке у всех шансы равны. Просто у кого-то они чуть больше. Но с учетом того, как Адамов закончил 2025 год, не думаю, что будут рисковать на финальном отрезке.

– Как вы оцените действия Москвичева в матче с ЦСКА?

– Я не видел каких-то действий. В основном была игра ногами. А в моментах с пропущенными голами, наверное, было тяжело выручить команду.

– Вы видите, в чем, возможно, Москвичев превосходит Адамова и Латышонка?

– Сложно судить по товарищеским играм, когда футболисты находятся под нагрузками. Сегодня особенно это было видно по полевым игрокам. Тяжело выходили из обороны, ЦСКА много накрывал. От Москвичева было много длинных передач, а Соболев, к сожалению, плохо цеплялся за мяч. Или, может, передачи были не такие удобные. Было много передач в центральный круг в недодачу, где Соболев не справлялся с приемом.

- Вас не тревожит, что в «Зените» нет четкого первого номера? Адамов относительно недавно им стал.

– Там есть определенная конкуренция. Нет такого, как во времена, когда играл Слава [Малафеев]. Но тем не менее прошлый сезон достаточно уверенно провел Латышонок, не дав усомниться в своей квалификации. Адамов терпел в этой ситуации. В первой части нынешнего чемпионата после смены вратаря Адамов уже более уверенно играл. Каждый ждет свой шанс. Каждый не так много поиграл в Премьер-лиге в качестве основного вратаря, – сказал Бородин.

деградация вратарей видна -значит в руководстве проблемы
