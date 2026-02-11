«Рубин» интересуется хавбеком «Ростова» Мироновым

Полузащитник «Ростова » Алексей Миронов может перейти в «Рубин ».

Казанцы интересуются 26-летним игроком, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Миронова с дончанами рассчитан до конца 2027 года.

В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету хавбека 1 гол.