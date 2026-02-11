6

«Рубин» интересуется хавбеком «Ростова» Мироновым

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов может перейти в «Рубин».

Казанцы интересуются 26-летним игроком, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Миронова с дончанами рассчитан до конца 2027 года. 

В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету хавбека 1 гол.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Миронов
logoРостов
logoРубин
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Аж интересно как устроен мозг журналистов, у которых из "интересуется" тут же вытекает "может перейти".
Материалы по теме
Товарищеские матчи. «Ростов» разгромил «Ноа», «Рубин» победил «Женис»
4 февраля, 16:23
«Ростов» хочет продлить Миронова и продать Мохеби за 1,5 млн евро («Мутко против»)
28 декабря 2025, 07:59
Миронов о Карпине: «Георгич достоин тренировать достойные команды. В «Динамо» хороший подбор футболистов, в том числе и наши ребята из «Ростова»
27 декабря 2025, 05:16
