Де Дзерби покинет «Марсель» на этой неделе. Тренер и клуб решили расстаться на фоне разгромов от «ПСЖ» и «Брюгге» (RMC)
Де Дзерби покинет пост тренера «Марселя» на этой неделе.
Роберто Де Дзерби покинет пост тренера «Марселя» на этой неделе, сообщает RMC.
По данным источника, итальянец расстроен недавними разгромными поражениями от «ПСЖ» (0:5) и «Брюгге» (0:3), а также отношением игроков и их бездействием.
Де Дзерби провел встречу не только с футболистами, но и с руководством клуба, и стороны пришли к выводу, что тренер больше не способен качественно выполнять свою работу. Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят условия отставки и в субботу руководить командой в матче Лиги 1 со «Страсбуром» будет либо Жак Абардонадо, ассистент Де Дзерби, либо тренер молодежки.
После 21 тура «Марсель» занимает в чемпионате Франции 4-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
