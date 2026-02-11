  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Дзерби покинет «Марсель» на этой неделе. Тренер и клуб решили расстаться на фоне разгромов от «ПСЖ» и «Брюгге» (RMC)
21

Де Дзерби покинет «Марсель» на этой неделе. Тренер и клуб решили расстаться на фоне разгромов от «ПСЖ» и «Брюгге» (RMC)

Де Дзерби покинет пост тренера «Марселя» на этой неделе.

Роберто Де Дзерби покинет пост тренера «Марселя» на этой неделе, сообщает RMC.

По данным источника, итальянец расстроен недавними разгромными поражениями от «ПСЖ» (0:5) и «Брюгге» (0:3), а также отношением игроков и их бездействием. 

Де Дзерби провел встречу не только с футболистами, но и с руководством клуба, и стороны пришли к выводу, что тренер больше не способен качественно выполнять свою работу. Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят условия отставки и в субботу руководить командой в матче Лиги 1 со «Страсбуром» будет либо Жак Абардонадо, ассистент Де Дзерби, либо тренер молодежки.

После 21 тура «Марсель» занимает в чемпионате Франции 4-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
logoМарсель
logoлига 1 Франция
logoРоберто Де Дзерби
отставки
logoЖак Абардонадо
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы теперь горе-руководителям в МЮ не захотелось его взять с нового сезона 🤡тем более слухи про него ходили 🥴
Ответ No Name
Как бы теперь горе-руководителям в МЮ не захотелось его взять с нового сезона 🤡тем более слухи про него ходили 🥴
Переоценили его, тот же Хёнесс из Штутгарта лучше и не распиарен.
Ответ Aidos9419
Переоценили его, тот же Хёнесс из Штутгарта лучше и не распиарен.
Соглашусь, вообще нет желания видеть его в МЮ, он ещё и эмоционально нестабилен и вечно на истерике, это будет очередным провалом руководства.
Куда теперь этот гуру тренерской мысли? Реал? МЮ? Крылья советов?
Ответ U
Куда теперь этот гуру тренерской мысли? Реал? МЮ? Крылья советов?
Ничего, Лукомский или кто-то из местных экспертов скоро выпустит пару статей, где объяснит, почему Де Дзерби - один из самых прогрессивных трениров современности, и как любой топ клуб будет ему рад.
Ответ U
Куда теперь этот гуру тренерской мысли? Реал? МЮ? Крылья советов?
В Шанхае скоро будет свободно.
Сдулся Де Дзерби, но без работы вряд-ли останется. Наверняка получит предложение от клубов серии А‼️☝️
Шарлатан доигрался))
Не выдержал сухаря Матвея.)
Де Зерби даже будучи гением тренерского дела ничего бы не смог сделать с тем контингентом, что у него есть. Вопрос к владельцам клуба, у которых большие амбиции, а на деле один топ игрок Гринвуд... Был Рабьо, но даже его выгнали, из за дурацкой драки. Сосав меняется чуть ли не каждый год.. Так что любой тренер обречен в этом клубе по моему. Несчастный Бернар Тапи таки вертится в гробу :(
Ну, от ПСЖ не зазорно так отлетать, а вот от ноунеймов вроде брюгге, это действительно позор
физручелло, который выезжал за счёт четкой системы в Брайтоне.
ушёл - ничего не поменялось, там какой-то ноунейм-штангенциркуль в лёгкую занял его место.
Эмоционально нестабильный он.
Этот сезон - сезон падения распиаренных физруков-догматиков, которые после первичного успеха, сделав шаг наверх, не сумели потянуть новый для себя уровень - Аморим, Мареска, Алонсо, а теперь и Де Дзерби. Это лишь подтверждает простую истину, что тренер должен уметь быть гибким. Что прессинг - это лишь один из инструментов игры, а не основа всего. В общем - поделом. А то чересчур много стало самоуверенных зазнаек, которые считают себя чуть ли не создателями футбола.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
DPD осудила баннер фанатов «ПСЖ», где болельщиков «Марселя» назвали «педиками» с помощью названия компании: «Это противоречит нашим ценностям уважения и инклюзивности»
10 февраля, 12:44
Дюгарри после 0:5 с «ПСЖ: «Де Дзерби – переоцененный тренер, как и его игроки! «Марсель» не дотягивает до уровня ЛЧ. Нас принимают за дураков – изменения состава не улучшают команду»
9 февраля, 19:57
«ПСЖ» разнес «Марсель» – 5:0! Сафонов отыграл весь матч, Дембеле сделал дубль, Ли Кан Ин и Хвича забили, выйдя на замену, у Медины автогол
8 февраля, 21:38
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
23 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
28 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
30 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
56 минут назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
18 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
23 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
41 минуту назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
42 минуты назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
43 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем