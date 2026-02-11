Де Дзерби покинет «Марсель» на этой неделе. Тренер и клуб решили расстаться на фоне разгромов от «ПСЖ» и «Брюгге» (RMC)

Де Дзерби покинет пост тренера «Марселя» на этой неделе.

Роберто Де Дзерби покинет пост тренера «Марселя » на этой неделе, сообщает RMC.

По данным источника, итальянец расстроен недавними разгромными поражениями от «ПСЖ» (0:5) и «Брюгге» (0:3), а также отношением игроков и их бездействием.

Де Дзерби провел встречу не только с футболистами, но и с руководством клуба, и стороны пришли к выводу, что тренер больше не способен качественно выполнять свою работу. Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят условия отставки и в субботу руководить командой в матче Лиги 1 со «Страсбуром» будет либо Жак Абардонадо, ассистент Де Дзерби, либо тренер молодежки.

После 21 тура «Марсель» занимает в чемпионате Франции 4-е место.