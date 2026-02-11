Росеньор о травме Кукурельи: «Он почувствовал боль в задней поверхности бедра. Надеюсь, это не слишком серьезно»
Росеньор о травме Кукурельи: надеюсь, это не слишком серьезно.
Тренер «Челси» Лиэм Росеньор рассказал о травме защитника Марка Кукурельи, полученной в матче АПЛ с «Лидсом» (2:2).
«К сожалению, в перерыве он почувствовал боль в задней поверхности бедра. Мы заменили его на Джоррела [Хато]. Джоррел вышел и сыграл очень хорошо. Надеюсь, это не слишком серьезно, но это была замена из-за травмы», – сказал Росеньор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: NBC
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По сути, он только сейчас её получать начал.
Хотя пацан то талантливый.
Ну а вообще - ждём Морейру и Барко, будем ими все дыры латать.