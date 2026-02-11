Росеньор о травме Кукурельи: «Он почувствовал боль в задней поверхности бедра. Надеюсь, это не слишком серьезно»

Росеньор о травме Кукурельи: надеюсь, это не слишком серьезно.

Тренер «Челси » Лиэм Росеньор рассказал о травме защитника Марка Кукурельи , полученной в матче АПЛ с «Лидсом» (2:2).

«К сожалению, в перерыве он почувствовал боль в задней поверхности бедра. Мы заменили его на Джоррела [Хато]. Джоррел вышел и сыграл очень хорошо. Надеюсь, это не слишком серьезно, но это была замена из-за травмы», – сказал Росеньор.