У «Тоттенхэма» серия без побед из 8 матчей в АПЛ впервые с 2008 года

«Тоттенхэм » уступил «Ньюкаслу» (1:2) в 26-м туре АПЛ .

Безвыигрышная серия «шпор» в Премьер-лиге продлилась до 8 матчей (4 ничьи, 4 поражения) – это худший показатель клуба за последние 18 лет.

С мая по октябрь 2008-го «Тоттенхэм» под руководством тренера Хуанде Рамоса не выигрывал 9 матчей подряд в АПЛ.