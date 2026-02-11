У «Тоттенхэма» серия без побед из 8 матчей в АПЛ впервые с 2008 года
«Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» (1:2) в 26-м туре АПЛ.
Безвыигрышная серия «шпор» в Премьер-лиге продлилась до 8 матчей (4 ничьи, 4 поражения) – это худший показатель клуба за последние 18 лет.
С мая по октябрь 2008-го «Тоттенхэм» под руководством тренера Хуанде Рамоса не выигрывал 9 матчей подряд в АПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Вообще-то "шпоры" потихоньку по-настоящему подвисают в плане сохранения прописки. "Вест Хэм", находящийся в данный момент в зоне вылета, ни по составу, ни по игре, ни по текущей форме вылетать не должен, он выкарабкается. "Лидс" тоже на ходу. Да и "Форест" более-менее крепкий, состав под 600 млн... Так кто будет третьим?
Все в порядке. Постекоглу взял ЛЕ. Франк возьмет ЛЧ
Как там Харри Рэднапп поживает ? Пора вызывать .
