  Росеньор о «непреднамеренности» игры рукой перед голом «Лидса»: «Это меня разозлило, если судьи пришли к такому выводу, то это недопустимо. Правило есть правило: сыграл рукой – отмена»
Росеньор о «непреднамеренности» игры рукой перед голом «Лидса»: «Это меня разозлило, если судьи пришли к такому выводу, то это недопустимо. Правило есть правило: сыграл рукой – отмена»

Лиэм Росеньор: если была игра рукой, гол надо отменять.

Лиэм Росеньор считает, что второй гол «Лидса» в ворота «Челси» (2:2) забит с нарушением правил.

«Согласно правилам, если какой-то контакт с рукой был, гол следует отменить. Но я не видел повтор и не могу судить.

Правило есть правило. Насколько я понимаю, если перед голом кто-то сыграл рукой, его необходимо отменить. Если действительно было сказано [что игра рукой была непреднамеренной], то я попрошу кого-нибудь объяснить мне правила. Они должны помогать судье.

То, что вы об этом сказали, разозлило меня, потому что если судьи пришли к такому выводу, то это недопустимо», – заявил главный тренер «Челси».

logoДжейден Богл
logoЧелси
logoсудьи
logoЛидс
logoпремьер-лига Англия
Роберт Джонс судья
logoЛиэм Росеньор
видеоповторы
правила
Давно проглядывается такая концепция, что судьи иногда видя удары по ногам, толчки, могут не свистеть, аргументируя это тем, что судья молодец не сломал темп игры и это не много сбивает с толку. Есть правила. Вы их либо соблюдаете и не занимаетесь отсебятиной, либо не соблюдайте, но тогда и судьи не нужны будут. В этом эпизоде была явная игра рукой и после просмотра ВАР!!! фол не был зафиксирован!
На каком основании?
Ответ rumpelstiltskin
Давно проглядывается такая концепция, что судьи иногда видя удары по ногам, толчки, могут не свистеть, аргументируя это тем, что судья молодец не сломал темп игры и это не много сбивает с толку. Есть правила. Вы их либо соблюдаете и не занимаетесь отсебятиной, либо не соблюдайте, но тогда и судьи не нужны будут. В этом эпизоде была явная игра рукой и после просмотра ВАР!!! фол не был зафиксирован! На каком основании?
На том же , как уж несколько сезонов в АПЛ практически не фиксируют никакую иную игру руками :
хочешь , хоть футболку снимай , хоть в спину толкай , если только не разогнался от центра поля и не зарядил в спину двумя руками !
А то , что произошло сегодня это просто новая ступень в обращении к истокам - к регби !
Всегда любопытно, как в очередной раз станут трактовать спорные эпизоды с игрой рукой (хоть в атаке, хоть в обороне), это нередко провоцирует холивары - поэтому поискал видеоповтор момента. Лол, дак тут же вообще ничего спорного, тысячепроцентный фол. Как на это вообще можно глаза закрыть в голевой атаке, ещё и с ВАРом?
Оказывается, фаны клубов АПЛ не врут - где арбитры Ла Лиги учились, британские преподавали :) В тех матчах, что сам смотрел в текущем сезоне, даже испанские наркоманы со свистками сразу же обрывали атаки и Мадриду, и Барсе, и Вильярреалу, и Мальорке, и Валенсии, где хоть немного было подыграно.
Ответ xDe xDe
Всегда любопытно, как в очередной раз станут трактовать спорные эпизоды с игрой рукой (хоть в атаке, хоть в обороне), это нередко провоцирует холивары - поэтому поискал видеоповтор момента. Лол, дак тут же вообще ничего спорного, тысячепроцентный фол. Как на это вообще можно глаза закрыть в голевой атаке, ещё и с ВАРом? Оказывается, фаны клубов АПЛ не врут - где арбитры Ла Лиги учились, британские преподавали :) В тех матчах, что сам смотрел в текущем сезоне, даже испанские наркоманы со свистками сразу же обрывали атаки и Мадриду, и Барсе, и Вильярреалу, и Мальорке, и Валенсии, где хоть немного было подыграно.
Судьи везде странные, но в Англии самые худшие судьи однозначно. На из фоне наши из рпл эталон адекватности)
Ответ xDe xDe
Всегда любопытно, как в очередной раз станут трактовать спорные эпизоды с игрой рукой (хоть в атаке, хоть в обороне), это нередко провоцирует холивары - поэтому поискал видеоповтор момента. Лол, дак тут же вообще ничего спорного, тысячепроцентный фол. Как на это вообще можно глаза закрыть в голевой атаке, ещё и с ВАРом? Оказывается, фаны клубов АПЛ не врут - где арбитры Ла Лиги учились, британские преподавали :) В тех матчах, что сам смотрел в текущем сезоне, даже испанские наркоманы со свистками сразу же обрывали атаки и Мадриду, и Барсе, и Вильярреалу, и Мальорке, и Валенсии, где хоть немного было подыграно.
случай, когда в ворота Брайтона (вроде) поставили пенальти в игре с МЮ после финального свистка, затмевает всё
с тех пор ситуация кардинальным образом не поменялась
Родоначальники футбола !
Хотят и судят по приколу !
Ответ OldRedWhite
Родоначальники футбола ! Хотят и судят по приколу !
В голове у судьи было, если затолкают вратаря в ворота вместе с мячом - это допустимо, но перепутал немного с рукой в атаке. Норм, и так сойдет. Просто, очумелые уроды.
челси сам отдал преимущество в 2 мяча, но судейка принял в этом так же непосредственное участие, что вообще-то должно быть недопустимо
Ответ DolJun
челси сам отдал преимущество в 2 мяча, но судейка принял в этом так же непосредственное участие, что вообще-то должно быть недопустимо
такое чувство, что судьи с каждым годом деградируют сильнее
Ответ Quintin07
такое чувство, что судьи с каждым годом деградируют сильнее
ну это и не удивительно: смысл напрягаться если знаешь что твой работодатель тебя все равно отмажет, уровень судейства можно списать на "судья задал такой тон игры", а все ключевые решения перепроверят такие же каличи на мониторах. к сожалению, футбол сейчас застрял в полу-позиции: с одной стороны вар и полуавтоматика оффсайда, а с другой - человеческая некомпетентность, тк у людей просто нет стимула совершенствоваться. надеюсь мы идем в светлое будущее футбола без людского вмешательства в судейство, иначе зачем это все?
Ну тут и правда странно. Чувак по сути рукой мяч подработал, возможно неумышленно, но траекторию мяч после контакта поменял. Плюс всегда было что рука в атаке это рука.
Эьл беспредел! Все голы с любой мимолетной рукой отменяют. Никогда не говорят о намеренности
Разве по правилам не любая игра в атаке-фол ?
Здесь согласен с Росеньором. Очередной судья с придурью
более того и пенальти не было. Игрок Лидса потеряв равновесие в единоборстве с Кайседо падая сам спецом выставил ногу и зацепился за опорную эквадорца.
Как нейтральный зритель говорю.
Челси играл превосходно.
Лучший футбол в Европе в данный момент. ИМХО.
Голы на интеллекте, каждый знал свой манёвр. Комбинация на 90+ минуте, когда Палмер промазал с метра - разыграно как по нотам, до верного. Шик, блеск, тру-ля-ля. Для этого надо обладать серьёзной организацией и пониманием процесса. Подавляющее большинство команд в компенсированное время сваливаются на навал.

С другой стороны, я согласен что та рука не имела серьёзного влияния, чисто игровой момент. Но речь идёт о непоследовательности. Ранее всегда отменяли голы после таких касаний. Хорошо будет, если интерпретация таких эпизодов будет началом нового вектора. Но, опять же, это снова все будет сводиться к вольной трактовке судьи, насколько рука повлияла на развитие эпизода.
Ну в этом тоже есть смысл - игру рукой могут не засчитать если мяч отлетел в руку от другой части тела
Росеньор про 2:2 с «Лидсом»: «6 минут. «Челси» контролировал игру, но отключился на 6 минут. Я убит горем, мы должны были побеждать, но подарили очко»
10 февраля, 22:12
10 февраля, 22:12
Игрок «Лидса» Богл мог подыграть рукой в ходе голевой атаки в матче с «Челси», после которой сравняли счет. ВАР подтвердил, что нарушения не было
10 февраля, 21:35
10 февраля, 21:35Фото
Палмер не забил в пустой угол с полутора метров на 94-й минуте игры с «Лидсом». «Челси» сыграл вничью – 2:2
10 февраля, 21:35
10 февраля, 21:35Фото
