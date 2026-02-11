Росеньор о «непреднамеренности» игры рукой перед голом «Лидса»: «Это меня разозлило, если судьи пришли к такому выводу, то это недопустимо. Правило есть правило: сыграл рукой – отмена»

Лиэм Росеньор: если была игра рукой, гол надо отменять.

Лиэм Росеньор считает, что второй гол «Лидса » в ворота «Челси» (2:2) забит с нарушением правил.

«Согласно правилам, если какой-то контакт с рукой был, гол следует отменить. Но я не видел повтор и не могу судить.

Правило есть правило. Насколько я понимаю, если перед голом кто-то сыграл рукой, его необходимо отменить. Если действительно было сказано [что игра рукой была непреднамеренной], то я попрошу кого-нибудь объяснить мне правила. Они должны помогать судье.

То, что вы об этом сказали, разозлило меня, потому что если судьи пришли к такому выводу, то это недопустимо», – заявил главный тренер «Челси ».