Росеньор о «непреднамеренности» игры рукой перед голом «Лидса»: «Это меня разозлило, если судьи пришли к такому выводу, то это недопустимо. Правило есть правило: сыграл рукой – отмена»
Лиэм Росеньор: если была игра рукой, гол надо отменять.
Лиэм Росеньор считает, что второй гол «Лидса» в ворота «Челси» (2:2) забит с нарушением правил.
«Согласно правилам, если какой-то контакт с рукой был, гол следует отменить. Но я не видел повтор и не могу судить.
Правило есть правило. Насколько я понимаю, если перед голом кто-то сыграл рукой, его необходимо отменить. Если действительно было сказано [что игра рукой была непреднамеренной], то я попрошу кого-нибудь объяснить мне правила. Они должны помогать судье.
То, что вы об этом сказали, разозлило меня, потому что если судьи пришли к такому выводу, то это недопустимо», – заявил главный тренер «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
На каком основании?
хочешь , хоть футболку снимай , хоть в спину толкай , если только не разогнался от центра поля и не зарядил в спину двумя руками !
А то , что произошло сегодня это просто новая ступень в обращении к истокам - к регби !
Оказывается, фаны клубов АПЛ не врут - где арбитры Ла Лиги учились, британские преподавали :) В тех матчах, что сам смотрел в текущем сезоне, даже испанские наркоманы со свистками сразу же обрывали атаки и Мадриду, и Барсе, и Вильярреалу, и Мальорке, и Валенсии, где хоть немного было подыграно.
с тех пор ситуация кардинальным образом не поменялась
Хотят и судят по приколу !
Как нейтральный зритель говорю.
Челси играл превосходно.
Лучший футбол в Европе в данный момент. ИМХО.
Голы на интеллекте, каждый знал свой манёвр. Комбинация на 90+ минуте, когда Палмер промазал с метра - разыграно как по нотам, до верного. Шик, блеск, тру-ля-ля. Для этого надо обладать серьёзной организацией и пониманием процесса. Подавляющее большинство команд в компенсированное время сваливаются на навал.
С другой стороны, я согласен что та рука не имела серьёзного влияния, чисто игровой момент. Но речь идёт о непоследовательности. Ранее всегда отменяли голы после таких касаний. Хорошо будет, если интерпретация таких эпизодов будет началом нового вектора. Но, опять же, это снова все будет сводиться к вольной трактовке судьи, насколько рука повлияла на развитие эпизода.