Конте о травмах «Наполи»: «Нам нужно сходить в храм и помолиться»

Конте о травмах «Наполи»: нам нужно пойти в храм и помолиться.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о большом количестве травм в команде. 

Во вторник неаполитанцы уступили «Комо» в 1/4 финала Кубка Италии (1:1, 7:6 по пенальти) и вылетели из турнира. 

«Объяснение большому количеству травм у «Наполи»? Нам нужно сходить в храм и помолиться!

Когда у тебя выбывают сразу несколько футболистов из-за серьезных травм, ты вынужден постоянно выпускать одних и тех же, а потом и у них появляются мелкие повреждения – и они тоже превращаются в серьезные», – сказал Конте. 

13 комментариев
Великие умы мыслят одинаково

>Футбольный клуб «Химки» проиграл 14 матчей подряд, собрав крупную серию поражений, выйти из которой никак не удается. Чтобы преодолеть «проклятье», руководство клуба приняло решение пригласить священника на домашний стадион.

>Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об инициативе болельщиков провести крестный ход вокруг домашнего стадионе бело-голубых, чтобы снять «чемпионское проклятие».
Продам козлика, для ритуальчика, недорого.
Звучит как план
Странно, что Конте не сделал этого ещё давно, учитывая, как часто он вылетает из ЛЧ.
Это ведь и правда лучше работает чем медицина, тренеры, наука. Известны случаи когда футбольные команды в 16 веке вообще никогда не травмировались
Ответ Forza lupi
Это ведь и правда лучше работает чем медицина, тренеры, наука. Известны случаи когда футбольные команды в 16 веке вообще никогда не травмировались
Так Конте стандартную отговорку выпалил после матча, не он первый, и не он последний))
Капеллан нужон , чтобы на постоянной основе!
Эх Антуан. Прокакал всё что только можно было в сезоне. Ну как же так то?
На бога надейся и сам не плошай.
Ну да. Это проклятие какое-то
А еще лучше обратиться к местным донам-Корлеонам, они помогут))
«Наполи» вылетел из ЛЧ и Кубка Италии за две недели. Команда Конте уступает «Интеру» 9 очков в Серии А
10 февраля, 22:44
«Наполи» вылетел от «Комо» по пенальти – 6:7. Лукаку и Лоботка не забили с точки
10 февраля, 22:16
