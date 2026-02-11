Конте о травмах «Наполи»: «Нам нужно сходить в храм и помолиться»
Конте о травмах «Наполи»: нам нужно пойти в храм и помолиться.
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о большом количестве травм в команде.
Во вторник неаполитанцы уступили «Комо» в 1/4 финала Кубка Италии (1:1, 7:6 по пенальти) и вылетели из турнира.
«Объяснение большому количеству травм у «Наполи»? Нам нужно сходить в храм и помолиться!
Когда у тебя выбывают сразу несколько футболистов из-за серьезных травм, ты вынужден постоянно выпускать одних и тех же, а потом и у них появляются мелкие повреждения – и они тоже превращаются в серьезные», – сказал Конте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Николо Скиры в Х
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
>Футбольный клуб «Химки» проиграл 14 матчей подряд, собрав крупную серию поражений, выйти из которой никак не удается. Чтобы преодолеть «проклятье», руководство клуба приняло решение пригласить священника на домашний стадион.
>Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об инициативе болельщиков провести крестный ход вокруг домашнего стадионе бело-голубых, чтобы снять «чемпионское проклятие».