Конте о травмах «Наполи»: «Нам нужно сходить в храм и помолиться»

Конте о травмах «Наполи»: нам нужно пойти в храм и помолиться.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о большом количестве травм в команде.

Во вторник неаполитанцы уступили «Комо » в 1/4 финала Кубка Италии (1:1, 7:6 по пенальти) и вылетели из турнира.

«Объяснение большому количеству травм у «Наполи »? Нам нужно сходить в храм и помолиться!

Когда у тебя выбывают сразу несколько футболистов из-за серьезных травм, ты вынужден постоянно выпускать одних и тех же, а потом и у них появляются мелкие повреждения – и они тоже превращаются в серьезные», – сказал Конте.