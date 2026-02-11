Алуко о словах телеведущей Вудс: «Меня как будто газлайтят. В ее словах есть намек, что я якобы не дотягиваю до уровня экспертов. Это неправда»

Алуко о словах телеведущей Вудс: меня как будто газлайтят.

Бывшая футболистка «Челси» и сборной Англии Эниола Алуко обвинила телеведущую Лору Вудс в газлайтинге.

Ранее Вудс отреагировала на слова Алуко, раскритиковавшей приглашение мужчин-экспертов работать в студии на матчах женского футбола: «Матчи за сборную не делают из человека блестящего эксперта. «Женский футбол должны комментировать женщины для женщин» – одна из самых вредных фраз».

«Это интересно, потому что Лора – один из тех людей, к кому я постоянно обращалась, мы прекрасно ладили. Я регулярно приходила к ней и спрашивала: «Как ты думаешь, как все прошло? Что ты думаешь? Как получилось?» Я такой человек.

Я вчера перечитала сообщения и подумала: так, подождите, меня здесь как будто газлайтят. Лора постоянно говорила мне: «Я считаю тебя блестящим телеведущим. Я считаю тебя отличным экспертом».

Поэтому, на мой взгляд, сейчас она немного подстраивает свои слова под свою позицию, и я это уважаю. Она не согласна – и это нормально. Но в ее словах есть намек на то, что я якобы не дотягиваю до уровня.

Я слишком много работала, чтобы люди делали вывод: раз меня не видят на экране, значит, я недостаточно хороша. Это неправда», – сказала Алуко.