  Алуко о словах телеведущей Вудс: «Меня как будто газлайтят. В ее словах есть намек, что я якобы не дотягиваю до уровня экспертов. Это неправда»
Алуко о словах телеведущей Вудс: «Меня как будто газлайтят. В ее словах есть намек, что я якобы не дотягиваю до уровня экспертов. Это неправда»

Бывшая футболистка «Челси» и сборной Англии Эниола Алуко обвинила телеведущую Лору Вудс в газлайтинге.

Ранее Вудс отреагировала на слова Алуко, раскритиковавшей приглашение мужчин-экспертов работать в студии на матчах женского футбола: «Матчи за сборную не делают из человека блестящего эксперта. «Женский футбол должны комментировать женщины для женщин» – одна из самых вредных фраз».

«Это интересно, потому что Лора – один из тех людей, к кому я постоянно обращалась, мы прекрасно ладили. Я регулярно приходила к ней и спрашивала: «Как ты думаешь, как все прошло? Что ты думаешь? Как получилось?» Я такой человек.

Я вчера перечитала сообщения и подумала: так, подождите, меня здесь как будто газлайтят. Лора постоянно говорила мне: «Я считаю тебя блестящим телеведущим. Я считаю тебя отличным экспертом».

Поэтому, на мой взгляд, сейчас она немного подстраивает свои слова под свою позицию, и я это уважаю. Она не согласна – и это нормально. Но в ее словах есть намек на то, что я якобы не дотягиваю до уровня.

Я слишком много работала, чтобы люди делали вывод: раз меня не видят на экране, значит, я недостаточно хороша. Это неправда», – сказала Алуко. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
Сколько уже можно ныть этой Алуко, то её в сборной принижают, то на тв, то расисты, то газлайтинг 🤦🏻‍♂️ уже реально впечатление, что ей уже нечем привлечь к себе внимание и придумывает
Условный срок и штраф Бартона, как раз за оскарбления Алуко. Интересно, она действительно так плохо или неточно, комментировали матчи, что он сравнил ее со Сталиным? Что говорят болельщики английские по поводу ее компетентности
Говорила: «Я считаю тебя блестящим телеведущим. Я считаю тебя отличным экспертом» - это газлайтила? Гм. Обычно наоборот же говорят, подрывают самооценку, выставляют фриком, поехавшим. Когда газлайтят.
Ответ Игорь Новиков
Говорила: «Я считаю тебя блестящим телеведущим. Я считаю тебя отличным экспертом» - это газлайтила? Гм. Обычно наоборот же говорят, подрывают самооценку, выставляют фриком, поехавшим. Когда газлайтят.
Причем уважает типа чужие мнения, но и своё считает истиной в последней инстанции) если я буду на красный сигнал светофора говорить, что он зелёный - это тоже мнение, достойное уважения, вот только тупым оно не перестаёт от этого быть) вот такая аллегория про нытьё Эниолы этой)
Ответ Игорь Новиков
Говорила: «Я считаю тебя блестящим телеведущим. Я считаю тебя отличным экспертом» - это газлайтила? Гм. Обычно наоборот же говорят, подрывают самооценку, выставляют фриком, поехавшим. Когда газлайтят.
Газлайтинг это скорее метод, не цель (вы можете газлайтингом вести к любому выводу). Главное заставить человека сомневаться в реальности происходящего и собственной адекватности.
Мне кажется у неё такой блестящий уровень, что можно выделить отдельное эфирное время или вообще целый канал, где она сможет экспертно разбирать записи своих матчей. Чтобы все видели какая она гениальный эксперт и не менее талантливая футболистка
