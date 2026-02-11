  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кэррик про 1:1 с «Вест Хэмом»: «МЮ» не показал максимума, я немного расстроен. Но мы снова продемонстрировали отличный командный дух и нашли возможность набрать очко»
33

Кэррик про 1:1 с «Вест Хэмом»: «МЮ» не показал максимума, я немного расстроен. Но мы снова продемонстрировали отличный командный дух и нашли возможность набрать очко»

Майкл Кэррик: «МЮ» показал отличный командный дух.

Майкл Кэррик прокомментировал ничью в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» (1:1).

«Мы играли нормально. Мы были немного разочарованы и точно не показывали своего максимума. Именно в таких ситуациях надо находить выход и двигаться дальше. Я немного расстроен. На этом стадионе трудно играть, а в наших действиях было недостаточно четкости для того, чтобы найти ответы. Но мы снова показали отличный командный дух. Мы принимаем это очко и движемся дальше.

Шешко забил великолепный гол. Он снова это сделал. Это важно, прекрасный удар. Я очень рад за него.

Учитывая наше положение и то, сколько мы работаем вместе, мы принимаем это очко. Было нелегко, но мы нашли возможность его набрать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМайкл Кэррик
logoВест Хэм
logoБеньямин Шешко
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нормально, такие матчи бывают, Вэст Хэм тоже форму хорошую набрал. Единственное жалко пацана с волосами, а так все неплохо
Ответ Armen Aleksanyan
Нормально, такие матчи бывают, Вэст Хэм тоже форму хорошую набрал. Единственное жалко пацана с волосами, а так все неплохо
Он просто продолжит хайпить, а так сегодня бы закончился. Косичку пусть делает)
Ответ Armen Aleksanyan
Нормально, такие матчи бывают, Вэст Хэм тоже форму хорошую набрал. Единственное жалко пацана с волосами, а так все неплохо
Этот пацан всего-то чуть больше года не стригся. Металлисты смотрят на него с презрением
Давно не видел такого в АПЛ, что команда играющая дома, так глубоко садилась и с первого тайма играла в 9-10 человек перед своей штрафной.
Вот этот факт, что МЮ стали бояться очень радует. Главное не сбавлять обороты дальше.
Ответ M-t
Давно не видел такого в АПЛ, что команда играющая дома, так глубоко садилась и с первого тайма играла в 9-10 человек перед своей штрафной. Вот этот факт, что МЮ стали бояться очень радует. Главное не сбавлять обороты дальше.
Ничего удивительного, Хэм борется за выживание и каждое очко у них на вес золото.
Ответ M-t
Давно не видел такого в АПЛ, что команда играющая дома, так глубоко садилась и с первого тайма играла в 9-10 человек перед своей штрафной. Вот этот факт, что МЮ стали бояться очень радует. Главное не сбавлять обороты дальше.
Комментарий скрыт
По факту второй тайм после пропущенного гола МЮ наиграл на победу ( мизерный офсайд Казо, удар Зиркзе). Но надо учитывать ВХ сейчас на ходу.
Глубины не хватает в центре, на 2 матча в неделю не тянут, надо закупаться в среднюю линию. Шишка красавчик🤠👌
Парики лютые 😂 как с Феллайни раньше
Спасибо чудо голу Шешко что спас ничью.
Один и тот же состав без ротации быстро раскусят, надо что-то придумывать. Видимо уже пора с Флетчером поговорить о талантливых проспектах из академии, есть сейчас шанс хотя бы в центр поля парочку перспективных воткнуть в качестве ротации для основы.
Первый тайм был очень энертным, второй не видел, но было ясно, что счёт крупным уже не может быть. МЮ тяжело даётся вскрывать команды с низким блоком и вчерашний вечер небыл исключением. Шешко забил в одно касание, именно так и нужно забивать, когда вокруг тебя 10 человек. Иначе получится забить только если отдать мяч сопернику и ловить его.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанату «МЮ» не хватило победы, чтобы постричься после 494 дней – манкунианцы сыграли 1:1 с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять
10 февраля, 22:31
У «МЮ» первая ничья при Кэррике – после побед над «Сити», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом»
10 февраля, 22:10
«Манчестер Юнайтед» на 96-й ушел от поражения от «Вест Хэма» – 1:1! Шешко ответил на гол Соучека
10 февраля, 22:10
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
7 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
22 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
27 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
29 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
55 минут назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
17 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
22 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
41 минуту назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
41 минуту назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
42 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем