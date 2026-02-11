Кэррик про 1:1 с «Вест Хэмом»: «МЮ» не показал максимума, я немного расстроен. Но мы снова продемонстрировали отличный командный дух и нашли возможность набрать очко»
Майкл Кэррик: «МЮ» показал отличный командный дух.
Майкл Кэррик прокомментировал ничью в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» (1:1).
«Мы играли нормально. Мы были немного разочарованы и точно не показывали своего максимума. Именно в таких ситуациях надо находить выход и двигаться дальше. Я немного расстроен. На этом стадионе трудно играть, а в наших действиях было недостаточно четкости для того, чтобы найти ответы. Но мы снова показали отличный командный дух. Мы принимаем это очко и движемся дальше.
Шешко забил великолепный гол. Он снова это сделал. Это важно, прекрасный удар. Я очень рад за него.
Учитывая наше положение и то, сколько мы работаем вместе, мы принимаем это очко. Было нелегко, но мы нашли возможность его набрать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
Вот этот факт, что МЮ стали бояться очень радует. Главное не сбавлять обороты дальше.