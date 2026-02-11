«Наполи» вылетел из ЛЧ и Кубка Италии за две недели. Команда Конте уступает «Интеру» 9 очков в Серии А

  • Спортс
«Наполи» за две недели выбыл из двух турниров.

«Наполи» потерял шансы выиграть Кубок Италии.

Команда Антонио Конте сегодня уступила «Комо» по пенальти в 1/4 финала и покинула турнир.

Две недели назад действующие чемпионы Италии вылетели из Лиги чемпионов, не сумев преодолеть общий этап.

В Серии А «Наполи» идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Интера» на 9 очков. Суперкубок Италии, завоеванный в декабре, может остаться единственным трофеем в этом сезоне.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Удивительный тренер, конечно, настолько крут в чемпионатах ведь. Интересно, если Конте в Лигу Конференций попадёт он и там сольётся? А так - идеальный кандидат для топов РПЛ в этот период, врядли бы сам согласился, но чемп без еврокубков - идеальная была б среда для Антонио) Там бы задоминировал так, что и Артете бы не снилось)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Удивительный тренер, конечно, настолько крут в чемпионатах ведь. Интересно, если Конте в Лигу Конференций попадёт он и там сольётся? А так - идеальный кандидат для топов РПЛ в этот период, врядли бы сам согласился, но чемп без еврокубков - идеальная была б среда для Антонио) Там бы задоминировал так, что и Артете бы не снилось)
Он финал ЛЕ проигрывал))) В ЛК тоже мог бы)
Ответ Игорь Новиков
Он финал ЛЕ проигрывал))) В ЛК тоже мог бы)
Как тонко, ай красота)
Выиграл чемпионат, опозорился в ЛЧ, отдохнул, повторить заново. Следующему клубу Конте надо просто уволить его сразу после чемпионства
Парик слился
Скоро Антоха психанет и устроит шоу на прессухе
Я даже заморочился, и погуглил: Конте за всю карьеру 3 раза играл в плей-офф ЛЧ, и только 1 раз проходил дальше 1/8. Почему он до сих считается за топ-тренера, я не понимаю.
Ответ Колено решфорда
Я даже заморочился, и погуглил: Конте за всю карьеру 3 раза играл в плей-офф ЛЧ, и только 1 раз проходил дальше 1/8. Почему он до сих считается за топ-тренера, я не понимаю.
Потому что стратегию на сезон, то бишь за какие титулы можно вести борьбу, а какие отбросить, принимает руководство клуба, а не главный тренер. К примеру, Маротта в сезонах 22-23 и 24-25 давал задачу Индзаги ставить на продвижение в ЛЧ путем жертвы чемпионским титулом Серии А. Притом, что Интер все эти годы был сильнее прочих итальянских команд на голову. По итогу Интер не выиграл тогда вообще ничего серьёзного, но Индзаги установку руководства исполнил. Если тренер не вписывается в стратегию клуба, то его увольняют. Принятая стратегия может оказаться нереалистичной, в случае как у Конте с Тоттенхемом, но может и подвергаться корректировке по ходу сезона, допустим, что шансы на попадание в четверку-пятерку утеряны, соответственно, все силы кидаются на победу в ЛЕ. А если вас интересует как становятся топ-тренерами с достижениями титула в ЛЧ, то присмотритесь на их выбор клубов, с которыми соглашаются работать. Они должны полностью быть упакованы двумя более-менее актуальными составами, для выступления на всех фронтах. Какая, к примеру, карьера у Пепы? Барселона, Бавария, МС. Ни одной команды, живущей по принципу хотя бы минимальной экономии. Вроде так?
Ответ Евграф Потапов
Потому что стратегию на сезон, то бишь за какие титулы можно вести борьбу, а какие отбросить, принимает руководство клуба, а не главный тренер. К примеру, Маротта в сезонах 22-23 и 24-25 давал задачу Индзаги ставить на продвижение в ЛЧ путем жертвы чемпионским титулом Серии А. Притом, что Интер все эти годы был сильнее прочих итальянских команд на голову. По итогу Интер не выиграл тогда вообще ничего серьёзного, но Индзаги установку руководства исполнил. Если тренер не вписывается в стратегию клуба, то его увольняют. Принятая стратегия может оказаться нереалистичной, в случае как у Конте с Тоттенхемом, но может и подвергаться корректировке по ходу сезона, допустим, что шансы на попадание в четверку-пятерку утеряны, соответственно, все силы кидаются на победу в ЛЕ. А если вас интересует как становятся топ-тренерами с достижениями титула в ЛЧ, то присмотритесь на их выбор клубов, с которыми соглашаются работать. Они должны полностью быть упакованы двумя более-менее актуальными составами, для выступления на всех фронтах. Какая, к примеру, карьера у Пепы? Барселона, Бавария, МС. Ни одной команды, живущей по принципу хотя бы минимальной экономии. Вроде так?
Финал - это один матч, не показатель. Показатель класса команды - это стабильное попадание в 1/2. За последние 5-6 лет в полуфиналах залетно были и Лион, и Лейпциг, и Вильярреал, и Милан, далеко не самые сильные команды и они оверперформили в ЛЧ. Так почему же Конте, когда тренировал Юве и Интер не доходил до 1/2? После него и Юве, и Интер были аж по 2 раза в финале. И я не верю, что Интер или тем более тот Юве не ствили задач на сезон успешно выступить в ЛЧ.
Ну это шок, честно говоря
Вот какой умный де Лаурентис и какой гениальный Конте. Хвичу потеряли из за 5 мл в год, интересно а сколько он потерял на дуратских трансферах? Наверное лучше него никто не знает. Конте вальяжно заявлял что Хвиче надо заслуживать игру в основнон и это слова гениального тренера? Ему не нужен был Осимен, но ужасно нуждается в Лукаку. Интересно как бы выглядел Наполи имея этих двух игроков. Но проблема наполи в том что там футболистов не уважают, кто автор чемпионства? Канечно де Лау и Конте, которые второй год бросаются с одной крайности в другую. Когда им просто везло, они этого никогда не признавали, как прошлогоднее чемпионство, они это прописывали как заслуженную и закономерную, а реальность сегодня себя показала, даже имея в полном здравии всех игроков, эта обезличенная эклектика никак не располагает к себе, они убили страсть и красату Наполи.
Ответ teimuraz matiashvili
Вот какой умный де Лаурентис и какой гениальный Конте. Хвичу потеряли из за 5 мл в год, интересно а сколько он потерял на дуратских трансферах? Наверное лучше него никто не знает. Конте вальяжно заявлял что Хвиче надо заслуживать игру в основнон и это слова гениального тренера? Ему не нужен был Осимен, но ужасно нуждается в Лукаку. Интересно как бы выглядел Наполи имея этих двух игроков. Но проблема наполи в том что там футболистов не уважают, кто автор чемпионства? Канечно де Лау и Конте, которые второй год бросаются с одной крайности в другую. Когда им просто везло, они этого никогда не признавали, как прошлогоднее чемпионство, они это прописывали как заслуженную и закономерную, а реальность сегодня себя показала, даже имея в полном здравии всех игроков, эта обезличенная эклектика никак не располагает к себе, они убили страсть и красату Наполи.
Хвичу бы точно не удержали , а Осимена , да могли и должны были удержать.
Но тут смущал характер )
А то , что Конте тренер одного сезона - это уже истина , не подлежащая сомнению ))
Ответ teimuraz matiashvili
Вот какой умный де Лаурентис и какой гениальный Конте. Хвичу потеряли из за 5 мл в год, интересно а сколько он потерял на дуратских трансферах? Наверное лучше него никто не знает. Конте вальяжно заявлял что Хвиче надо заслуживать игру в основнон и это слова гениального тренера? Ему не нужен был Осимен, но ужасно нуждается в Лукаку. Интересно как бы выглядел Наполи имея этих двух игроков. Но проблема наполи в том что там футболистов не уважают, кто автор чемпионства? Канечно де Лау и Конте, которые второй год бросаются с одной крайности в другую. Когда им просто везло, они этого никогда не признавали, как прошлогоднее чемпионство, они это прописывали как заслуженную и закономерную, а реальность сегодня себя показала, даже имея в полном здравии всех игроков, эта обезличенная эклектика никак не располагает к себе, они убили страсть и красату Наполи.
Чувак у них состав основной травме ты о чём говоришь вообще Ангиса, Де Брейне, Гилмор Мактоминей, Нерес. Были бы они все строю такого результата не было и в ЛЧ это не оправдание а факт
Ок, давай также по пунктам. 1 матч не показатель потому что в футбол играют люди. Вратарь поругался с женой в день матча, потерял на 4 секунды концентрацию, пропустил гол, матч закончился 1:0. Чемпионства выигрывают стабильностью, которая достигается рабочей идеей, дисциплиной и местами удачей. В кубках другая механика, которая требует от тренеров большей гибкости, умения подстроиться под конкретного соперника, а не под дистанцию, и правильно настроить раздевалку. Это тоже тренерские скиллы, которых у Конте тупо нет.

2. А то ж Лейпциг, Лион и Вильярреал всерьез рассматриваются потенциальными чемпионами своих лиг и ставят себе такие задачи. Лион может поставить себе задачу стать чемпионом, в лучшем случае, в середине сезона, когда у них все звезды сошлись, а у ПСЖ все совсем печально. Вильярреал может поставить себе задачу взять Ла Лигу, в лучшем случае, в параллельной вселенной.

Эти случаи привел в пример, чтобы показать, что даже такие команды умудрялись залетать в 1/2, хотя бы разово. Юве, Интер и, прости господи, Тоттенхэм клубы с сильно бОльшими бюджетами чем Вильярреал, все они играли в финале ЛЧ в обозримом прошлом (до или после Конте, ДАЖЕ Ттх, который тут конечно менее репрезентативен, но все же).

3. Вроде не так, это вроде аргумент из разряда багажа Аленичева.
Он тренировал сильнейшие команды Италии, и два клуба большой шестерки АПЛ. Для клубов данного уровня 1/4 лч должа быть базовым минимумом, 1/8 - неудачей, а невод в плей офф позором. А ведь я помню, как его Интер даже мимо ЛЕ пролетал.
