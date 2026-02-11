«Наполи» вылетел из ЛЧ и Кубка Италии за две недели. Команда Конте уступает «Интеру» 9 очков в Серии А
«Наполи» за две недели выбыл из двух турниров.
«Наполи» потерял шансы выиграть Кубок Италии.
Команда Антонио Конте сегодня уступила «Комо» по пенальти в 1/4 финала и покинула турнир.
Две недели назад действующие чемпионы Италии вылетели из Лиги чемпионов, не сумев преодолеть общий этап.
В Серии А «Наполи» идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Интера» на 9 очков. Суперкубок Италии, завоеванный в декабре, может остаться единственным трофеем в этом сезоне.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
23 комментария
Но тут смущал характер )
А то , что Конте тренер одного сезона - это уже истина , не подлежащая сомнению ))
2. А то ж Лейпциг, Лион и Вильярреал всерьез рассматриваются потенциальными чемпионами своих лиг и ставят себе такие задачи. Лион может поставить себе задачу стать чемпионом, в лучшем случае, в середине сезона, когда у них все звезды сошлись, а у ПСЖ все совсем печально. Вильярреал может поставить себе задачу взять Ла Лигу, в лучшем случае, в параллельной вселенной.
Эти случаи привел в пример, чтобы показать, что даже такие команды умудрялись залетать в 1/2, хотя бы разово. Юве, Интер и, прости господи, Тоттенхэм клубы с сильно бОльшими бюджетами чем Вильярреал, все они играли в финале ЛЧ в обозримом прошлом (до или после Конте, ДАЖЕ Ттх, который тут конечно менее репрезентативен, но все же).
3. Вроде не так, это вроде аргумент из разряда багажа Аленичева.
Он тренировал сильнейшие команды Италии, и два клуба большой шестерки АПЛ. Для клубов данного уровня 1/4 лч должа быть базовым минимумом, 1/8 - неудачей, а невод в плей офф позором. А ведь я помню, как его Интер даже мимо ЛЕ пролетал.