«Наполи» вылетел из ЛЧ и Кубка Италии за две недели. Команда Конте уступает «Интеру» 9 очков в Серии А

«Наполи» за две недели выбыл из двух турниров.

«Наполи» потерял шансы выиграть Кубок Италии.

Команда Антонио Конте сегодня уступила «Комо» по пенальти в 1/4 финала и покинула турнир.

Две недели назад действующие чемпионы Италии вылетели из Лиги чемпионов, не сумев преодолеть общий этап.

В Серии А «Наполи» идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Интера» на 9 очков. Суперкубок Италии, завоеванный в декабре, может остаться единственным трофеем в этом сезоне.