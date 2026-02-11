  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанату «МЮ» не хватило победы, чтобы постричься после 494 дней – манкунианцы сыграли 1:1 с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять
77

Фанату «МЮ» не хватило победы, чтобы постричься после 494 дней – манкунианцы сыграли 1:1 с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять

Фанату «МЮ» не хватило одной победы, чтобы постричься спустя почти 500 дней.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» после четырех побед подряд. Встреча 26-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1. 

Таким образом, челлендж болельщика манкунианцев Фрэнка Илетта, пообещавшего не стричься, пока команда не выиграет пять матчей подряд, вновь обнулился. 

Фрэнк не стрижется уже 494 дня. Он сделал общение 5 октября 2024 года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
болельщики
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Судя по всему, его подстригут уже в морге..
Ответ luthien
Судя по всему, его подстригут уже в морге..
Это , смотря какое будет завещание !
Ответ OldRedWhite
Это , смотря какое будет завещание !
Чучело поставят в клубном музее.
Ничего удивительного, на главной сегодня вышла статья с его стрижкой - "одна победа до хэппи-энда..." Теперь стрижка в ближайшие пару лет ему не светит)
Ответ Папа Футбола
Ничего удивительного, на главной сегодня вышла статья с его стрижкой - "одна победа до хэппи-энда..." Теперь стрижка в ближайшие пару лет ему не светит)
Eto bılo sdelano specialno) Metka Sportsa, eto kak proqnozı Cerdanceva)
Ответ Tts
Eto bılo sdelano specialno) Metka Sportsa, eto kak proqnozı Cerdanceva)
Олдскулы свело.
Ему ничего не мешает пойти и сделать стрижку, но конечно он сидел и болел за Вест Хэм, чтобы он мог спокойно продолжить эту свою клоунаду.
Ответ No Name
Ему ничего не мешает пойти и сделать стрижку, но конечно он сидел и болел за Вест Хэм, чтобы он мог спокойно продолжить эту свою клоунаду.
да не он был расстроен, я врубил концовку трансы на кике, онлайн кстати был 200к, даже если он сегодня бы постригся, в тыкву он уже не превратиться, он нормально уже все это монетезировал
Ответ qj hjhujuh
да не он был расстроен, я врубил концовку трансы на кике, онлайн кстати был 200к, даже если он сегодня бы постригся, в тыкву он уже не превратиться, он нормально уже все это монетезировал
Комментарий скрыт
ему только на руку
Ответ Lavinka
ему только на руку
Фрэнку нужно было пять
Начинай считать опять !
Ответ OldRedWhite
Фрэнку нужно было пять Начинай считать опять !
Раз, два, Фрэнки не стрижет себя.
Три, четыре, волосы по всей квартире.
Пять, шесть, Фрэнки всех в МЮ хочет съесть.
Семь, восемь, кто-то стричься хочет очень.
Девять, десять, не играйте в челлендж, дети.
"История того самого фаната «МЮ»: 493 дня без стрижки и одна победа до хэппи-энда"
Опять Спортс метканул.
Было бы легендарнее, если бы, например, Вест Хэм сравнял на 90+ или Мю не забил пенку, которая принесла бы победу)
Ответ Андрей. С
Было бы легендарнее, если бы, например, Вест Хэм сравнял на 90+ или Мю не забил пенку, которая принесла бы победу)
Это рядовой матч. В чем легендарность?
был еще мем
футболисты Вест хема, когда челу осталась 1 победа до стрижки: *пиковая сборная Бразилии*
Когда нибудь, настанет день, когда славный герой придет спасти Рапунцель из лап Дьяволов.
Сделайте материал, кто подержал 5 побед подряд в топ 5 лиг + рпл за время его челленджа
Ответ uralfan96
Сделайте материал, кто подержал 5 побед подряд в топ 5 лиг + рпл за время его челленджа
В этом сезоне АПЛ 5 и более побед подряд одержали только Арсенал (дважды), Сити, Астон Вилла и Ливерпуль. Четыре победы подряд были у Челси и МЮ.
Нужно было пообещать не мыться
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
7 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
22 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
27 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
29 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
55 минут назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
17 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
22 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
40 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
41 минуту назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
42 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем