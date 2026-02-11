Фанату «МЮ» не хватило победы, чтобы постричься после 494 дней – манкунианцы сыграли 1:1 с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять

Фанату «МЮ» не хватило одной победы, чтобы постричься спустя почти 500 дней.

«Манчестер Юнайтед » сыграл вничью с «Вест Хэмом » после четырех побед подряд. Встреча 26-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, челлендж болельщика манкунианцев Фрэнка Илетта, пообещавшего не стричься, пока команда не выиграет пять матчей подряд, вновь обнулился.

Фрэнк не стрижется уже 494 дня. Он сделал общение 5 октября 2024 года.