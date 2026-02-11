Фанату «МЮ» не хватило победы, чтобы постричься после 494 дней – манкунианцы сыграли 1:1 с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять
Фанату «МЮ» не хватило одной победы, чтобы постричься спустя почти 500 дней.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» после четырех побед подряд. Встреча 26-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1.
Таким образом, челлендж болельщика манкунианцев Фрэнка Илетта, пообещавшего не стричься, пока команда не выиграет пять матчей подряд, вновь обнулился.
Фрэнк не стрижется уже 494 дня. Он сделал общение 5 октября 2024 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Начинай считать опять !
Три, четыре, волосы по всей квартире.
Пять, шесть, Фрэнки всех в МЮ хочет съесть.
Семь, восемь, кто-то стричься хочет очень.
Девять, десять, не играйте в челлендж, дети.
Опять Спортс метканул.
футболисты Вест хема, когда челу осталась 1 победа до стрижки: *пиковая сборная Бразилии*