Франк после 8 игр в АПЛ без побед «на 1000% уверен», что он подходящий тренер для «Тоттенхэма»: «Легко указывать пальцем на меня, но дело тут во всем клубе в целом»

Томас Франк: я на 1000% подхожу «Тоттенхэму», дело не только во мне.

Томас Франк прокомментировал восьмиматчевую серию «Тоттенхэма» без побед в АПЛ .

Сегодня лондонцы уступили дома «Ньюкаслу » – 1:2. Они идут на 16-м месте.

«Я убежден, что все еще буду во главе команды на матч с «Арсеналом». Вопрос на этот счет мне понятен, и легко указывать пальцем на меня, но дело тут во всем клубе в целом.

Я на 1000% уверен, что да [я подходящий для этой работы человек], и я на 1000% уверен, что думал, что мы будем выступать лучше. Некоторые мои предшественники здесь, в «Тоттенхэме», а также в других клубах теряли голову, но нам надо держаться вместе и относиться ко всему с холодной головой.

Справедливо было бы отметить, что мы страдаем от травм в какой-то степени. У нас выбыли 11 футболистов, а после 30 минут сегодня мы лишились Одобера . Также было бы справедливо отметить, что за последние годы состав «Ньюкасла» был выстроен лучше. Так что получилось не лучшее для нас сочетание факторов. Но даже в такой ситуации мы имели возможность набрать очки, но не воспользовались ею», – заявил главный тренер «Тоттенхэма » в эфире TNT Sports.