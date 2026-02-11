  • Спортс
  Франк после 8 игр в АПЛ без побед «на 1000% уверен», что он подходящий тренер для «Тоттенхэма»: «Легко указывать пальцем на меня, но дело тут во всем клубе в целом»
Франк после 8 игр в АПЛ без побед «на 1000% уверен», что он подходящий тренер для «Тоттенхэма»: «Легко указывать пальцем на меня, но дело тут во всем клубе в целом»

Томас Франк: я на 1000% подхожу «Тоттенхэму», дело не только во мне.

Томас Франк прокомментировал восьмиматчевую серию «Тоттенхэма» без побед в АПЛ.

Сегодня лондонцы уступили дома «Ньюкаслу» – 1:2. Они идут на 16-м месте.

«Я убежден, что все еще буду во главе команды на матч с «Арсеналом». Вопрос на этот счет мне понятен, и легко указывать пальцем на меня, но дело тут во всем клубе в целом. 

Я на 1000% уверен, что да [я подходящий для этой работы человек], и я на 1000% уверен, что думал, что мы будем выступать лучше. Некоторые мои предшественники здесь, в «Тоттенхэме», а также в других клубах теряли голову, но нам надо держаться вместе и относиться ко всему с холодной головой.

Справедливо было бы отметить, что мы страдаем от травм в какой-то степени. У нас выбыли 11 футболистов, а после 30 минут сегодня мы лишились Одобера. Также было бы справедливо отметить, что за последние годы состав «Ньюкасла» был выстроен лучше. Так что получилось не лучшее для нас сочетание факторов. Но даже в такой ситуации мы имели возможность набрать очки, но не воспользовались ею», – заявил главный тренер «Тоттенхэма» в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
Я удивлен терпению владельцев шпор
Давно пора под жопу его гнать
Ответ fcb812
Я удивлен терпению владельцев шпор Давно пора под жопу его гнать
А за что его гнать? Там вся атака в лазарете пол сезона. Чувак крутится как может. Возможно мог бы лучше, но в таких условиях сильно больше не выжать.
Слили тренера, который им титул принес спустя столько времени, а что изменилось? Уверен с Энджем шпоры где нибудь в середине бы болтались, а может еще бы и в кубке каком выстрелили. Пока ЛЧ еще спасает, но вылетят в 1м же раунде и отправятся в шип, пока везет, что Вест Хем мало очков набирает, так бы уже в зоне вылета были.
Ответ RembaXXX
Слили тренера, который им титул принес спустя столько времени, а что изменилось? Уверен с Энджем шпоры где нибудь в середине бы болтались, а может еще бы и в кубке каком выстрелили. Пока ЛЧ еще спасает, но вылетят в 1м же раунде и отправятся в шип, пока везет, что Вест Хем мало очков набирает, так бы уже в зоне вылета были.
физрук постекоглу сам со шпорами чемпионат провалил заняв 17- место
О чём ты? Ты слил Бёрнли, Вест Хэму, Борнмуту, Ноттингему..
В домашнем матчи ТТХ допустил 21 удар по своим воротам, 12 угловых, 2.5 xG. Всего лишь 5 очков от зоны вылета (а там заигравший Вест Хэм).
Ну ок, можете ещё подождать...
Кто-то из юзеров хотел английский клуб играющий одновременно в ЛЧ и в Чемпионшипе. Есть шанс.
Франк это худший тренер на моей памяти в Тоттенхэме. Да, травм много, но не настолько слабый у него состав, чтобы всем подряд проигрывать. Причём все поражения абсолютно по делу. Игры нет, идей нет. А он уверен на 1000 процентов, всем бы его уверенность. А чемпионшип уже не кажется таким далеким. Пора его менять и как можно скорее. Пока еще не совсем поздно
Франк не в том месте, не в то время, походу, оказался )) работа в Тоттенхэме - это привилегия, которую надо заслужить… ))
Ой, как же на нашего Буншу, то бишь, Адиева похож!
Конвульсии пошли. Снимут скоро.
В Тоттенхэме думают, если в АПЛ бороться за 17 место, то можно выиграть еврокубок...
Ответ bat90
В Тоттенхэме думают, если в АПЛ бороться за 17 место, то можно выиграть еврокубок...
Прокатило же, почему бы нет?
