  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Араухо о депрессии: «Мы не просто футболисты, но и люди. У нас есть чувства. Не все упирается в деньги и славу»
18

Араухо о депрессии: «Мы не просто футболисты, но и люди. У нас есть чувства. Не все упирается в деньги и славу»

Рональд Араухо: мы не просто игроки, но и люди, у нас есть чувства.

Рональд Араухо, говоря о своей депрессии, дал понять, что не стоит отказывать игрокам в праве быть несчастными.

«В конце концов, мы не просто футболисты, а люди. Не все упирается в деньги и славу. Ты переживаешь из-за происходящего на поле.

Нам повезло заниматься тем, чем мы занимаемся, да, однако мы люди, у нас есть чувства. Я благодарен каждому, потому что увидел поддержку в то время, когда решил сделать перерыв, и это помогло. Надо понять, что за фигурой футболиста стоит человек», – сказал защитник «Барселоны».

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoРональд Араухо
logoБарселона
logoЗдоровье
logoСборная Уругвая по футболу
психология
logoЛа Лига
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Араухо, депрессия ломает жизнь, . многим сложно выйти из неё.
Мы не лошади,мы люди
Без хейта, Рональду давно пора сменить клуб, обоим сторонам это пойдет на пользу, почему некоторые футболисты уходят из клуба ради смены обстановки даже при хорошей игре, а тут наоборот.
Ответ TIMUROVICH
Без хейта, Рональду давно пора сменить клуб, обоим сторонам это пойдет на пользу, почему некоторые футболисты уходят из клуба ради смены обстановки даже при хорошей игре, а тут наоборот.
Не надо сменять клуб, ему хорошо в Аль Насре
Ответ Donny Vande
Не надо сменять клуб, ему хорошо в Аль Насре
По последним новостям, ему там не хорошо. За деньгами поехал, но его там опракинули, и правильно сделали
Как раз и упирается в деньги. Если ты обычный работяга, то никто не будет тебе сочувствовать кроме твоих близких, и, скорее всего, у тебя не будет возможности пройти терапию и как-то справиться. Ты просто попадаешь в эту спираль, которая закручивает тебе все глубже и глубже.
Когда ты футболист как Араухо, который к 25-30 годам уже заработал на безбедную жизнь, ты можешь пройти терапию, сменить место жительства или заниматься чем ты любишь и нравится
Вроде и сочувствуешь ему
Но в то что он снова не выкинет что то подобное в большом матче,веры нет
Модная тема, без помощи не останется.
штош, будем надеяться что все наладилось и Рональд сможет вернуться на свой уровень хотя бы сезона 22-23
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»
10 февраля, 21:15
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
3 февраля, 22:42
Араухо о психологических проблемах: «Заботиться о своем разуме и сердце – это не значит сдаваться; это значит верить в то, что Бог действует даже в тишине. Пауза позволила мне вернуться сильнее»
13 января, 08:35
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
7 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
22 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
27 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
29 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
55 минут назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
17 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
22 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
40 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
41 минуту назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
42 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем