Араухо о депрессии: «Мы не просто футболисты, но и люди. У нас есть чувства. Не все упирается в деньги и славу»
Рональд Араухо: мы не просто игроки, но и люди, у нас есть чувства.
Рональд Араухо, говоря о своей депрессии, дал понять, что не стоит отказывать игрокам в праве быть несчастными.
«В конце концов, мы не просто футболисты, а люди. Не все упирается в деньги и славу. Ты переживаешь из-за происходящего на поле.
Нам повезло заниматься тем, чем мы занимаемся, да, однако мы люди, у нас есть чувства. Я благодарен каждому, потому что увидел поддержку в то время, когда решил сделать перерыв, и это помогло. Надо понять, что за фигурой футболиста стоит человек», – сказал защитник «Барселоны».
Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»
