Деннис Бергкамп: «Нельзя злиться на современных форвардов, что они не достигают уровня прошлых. Просто таких игроков нет. Кто сейчас лучшие? Те же самые, что играли раньше»

Бергкамп высказался о современных форвардах.

Бывший нападающий «Арсенала » Деннис Бергкамп считает современных нападающих слабее тех, которые играли раньше.

«По моему мнению, лучшие сейчас – Харри Кейн и Роберт Левандовский . Эрлинг Холанд , конечно, тоже, но тех, что были раньше, больше нет, поэтому приходится строить футбол в другом стиле или брать форварда другого типа – и именно это мы сейчас и получаем.

Нельзя злиться на игроков по всему миру за то, что они не достигают уровня нападающих, о которых мы говорим. Просто таких игроков нет. Я обсуждал это несколько раз с сыном и с другими людьми. Кто сейчас лучшие нападающие? Те же самые форварды, какие были раньше.

Сейчас редко найдешь игрока, которому можно отдать в ноги, который умеет участвовать в командной игре, который хорошо действует на навесах. Потому что нападающий должен уметь все. Не только забивать. Надо уметь и участвовать в комбинационной игре», – сказал Бергкамп в подкасте The Overlap.