Деннис Бергкамп: «Нельзя злиться на современных форвардов, что они не достигают уровня прошлых. Просто таких игроков нет. Кто сейчас лучшие? Те же самые, что играли раньше»
Бывший нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп считает современных нападающих слабее тех, которые играли раньше.
«По моему мнению, лучшие сейчас – Харри Кейн и Роберт Левандовский. Эрлинг Холанд, конечно, тоже, но тех, что были раньше, больше нет, поэтому приходится строить футбол в другом стиле или брать форварда другого типа – и именно это мы сейчас и получаем.
Нельзя злиться на игроков по всему миру за то, что они не достигают уровня нападающих, о которых мы говорим. Просто таких игроков нет. Я обсуждал это несколько раз с сыном и с другими людьми. Кто сейчас лучшие нападающие? Те же самые форварды, какие были раньше.
Сейчас редко найдешь игрока, которому можно отдать в ноги, который умеет участвовать в командной игре, который хорошо действует на навесах. Потому что нападающий должен уметь все. Не только забивать. Надо уметь и участвовать в комбинационной игре», – сказал Бергкамп в подкасте The Overlap.
- ушла эпоха Пеле
- ушла эпоха Марадоны
...
И так далее.
Сейчас атака - это работа всей команды, и участие вратаря в начале атак - дело нифига не сегодняшнего дня.
Поэтому чем дальше, тем меньше импровизации и больше черной командной работы. И, соответственно, нападающие теперь больше "таскают рояль", чем забивают.
Сейчас время связующих а-ля де Брюйне или Крооса (уже проходит), приходит время вообще вингеров и КЗ (а-ля Ямаль). По части индивидуальной игры и импровизации, в смысле.