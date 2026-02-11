  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деннис Бергкамп: «Нельзя злиться на современных форвардов, что они не достигают уровня прошлых. Просто таких игроков нет. Кто сейчас лучшие? Те же самые, что играли раньше»
14

Деннис Бергкамп: «Нельзя злиться на современных форвардов, что они не достигают уровня прошлых. Просто таких игроков нет. Кто сейчас лучшие? Те же самые, что играли раньше»

Бергкамп высказался о современных форвардах.

Бывший нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп считает современных нападающих слабее тех, которые играли раньше. 

«По моему мнению, лучшие сейчас – Харри Кейн и Роберт Левандовский. Эрлинг Холанд, конечно, тоже, но тех, что были раньше, больше нет, поэтому приходится строить футбол в другом стиле или брать форварда другого типа – и именно это мы сейчас и получаем.

Нельзя злиться на игроков по всему миру за то, что они не достигают уровня нападающих, о которых мы говорим. Просто таких игроков нет. Я обсуждал это несколько раз с сыном и с другими людьми. Кто сейчас лучшие нападающие? Те же самые форварды, какие были раньше.

Сейчас редко найдешь игрока, которому можно отдать в ноги, который умеет участвовать в командной игре, который хорошо действует на навесах. Потому что нападающий должен уметь все. Не только забивать. Надо уметь и участвовать в комбинационной игре», – сказал Бергкамп в подкасте The Overlap. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football.London
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoРоберт Левандовски
logoбундеслига Германия
logoЭрлинг Холанд
logoХарри Кейн
logoЛа Лига
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoДеннис Бергкамп
logoБарселона
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Раньше всегда было лучше, не то что стало сейчас
мда, что-то после прошлого поколения супер нападающих (просто вдумайтесь: Суарес, Бензема, Левандовски, Агуэро, Кавани, Тевез, Руни, Игуаин, Фалькао, Обамеянг, Манджукич, А. Санчес, Джеко, Д. Коста-все они из одного поколения) нынешнее поколение нападающих кажется таким бедным на имена, кого можно назвать прям супер топом Холланда и Мбаппе ( и то второй до недавнего времени был вингером), Кейн где-то между двумя этими поколениями и всё, какой-то мировой кризис супер нападающих
Ответ Alan Dutch
мда, что-то после прошлого поколения супер нападающих (просто вдумайтесь: Суарес, Бензема, Левандовски, Агуэро, Кавани, Тевез, Руни, Игуаин, Фалькао, Обамеянг, Манджукич, А. Санчес, Джеко, Д. Коста-все они из одного поколения) нынешнее поколение нападающих кажется таким бедным на имена, кого можно назвать прям супер топом Холланда и Мбаппе ( и то второй до недавнего времени был вингером), Кейн где-то между двумя этими поколениями и всё, какой-то мировой кризис супер нападающих
Дак ты и на другие позиции если посмотришь, то ситуация +- такая же, разве нет? Прошло время видимо ярких индивидуалов, футбол стал более командным. Если еще у полузащитника есть вариант выделиться, то где лотерали или цз которых лет 15 назад можно было устать перечислять?)
не форварды стали хуже а защищаться стали лучше
Ответ Lavinka
не форварды стали хуже а защищаться стали лучше
И пропускать меньше?
Где-то я это уже слышал. Ах да:
- ушла эпоха Пеле
- ушла эпоха Марадоны
...
И так далее.
Сейчас атака - это работа всей команды, и участие вратаря в начале атак - дело нифига не сегодняшнего дня.
Поэтому чем дальше, тем меньше импровизации и больше черной командной работы. И, соответственно, нападающие теперь больше "таскают рояль", чем забивают.
Ответ trashbox
Где-то я это уже слышал. Ах да: - ушла эпоха Пеле - ушла эпоха Марадоны ... И так далее. Сейчас атака - это работа всей команды, и участие вратаря в начале атак - дело нифига не сегодняшнего дня. Поэтому чем дальше, тем меньше импровизации и больше черной командной работы. И, соответственно, нападающие теперь больше "таскают рояль", чем забивают.
ну так бергкамп об этом и говорит. Ничего хорошего в этом не вижу, все усреднились, ярких нападающих почти нет.
Ответ ecopromo
ну так бергкамп об этом и говорит. Ничего хорошего в этом не вижу, все усреднились, ярких нападающих почти нет.
Их уже давно нет, если что.
Сейчас время связующих а-ля де Брюйне или Крооса (уже проходит), приходит время вообще вингеров и КЗ (а-ля Ямаль). По части индивидуальной игры и импровизации, в смысле.
Не помню в прошлом форвардов типа Кейна (эксперты поправят). Теперь по-настоящему крутые форварды те, кто играет на всю команду. Игрок одного сезона не даст соврать
В чём-то прав Денис. Раньше форварды были топовые. Хотя и футбол поменялся. Вспомним Клинсмана, Клюйверта, Ромарио, Батистуту🤦🏽‍♂
Странно, именно нынешнее поколение штампует голы как не в себе. Гол за игру у нескольких человек, когда такое было? При том, что скорости возросли и забивать сложней.
Просто футбол стал более вариативным, команды стараются не зависеть от одного плана, это дает больше преймущества в целом, плюс форварды должны отрабатывать в обороне наравне со всеми, как-то так
Комментарий удален пользователем
Ответ chalov
Комментарий удален пользователем
Угадайте, почему "старпер" пишется через "е", а не через "ё"?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
7 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
22 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
27 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
29 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
55 минут назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
17 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
22 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
40 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
41 минуту назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
42 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем