Росеньор про 2:2 с «Лидсом»: «6 минут. «Челси» контролировал игру, но отключился на 6 минут. Я убит горем, мы должны были побеждать, но подарили очко»

Росеньор о ничьей с «Лидсом»: 6 минут, «Челси» отключился на 6 минут.

Лиэм Росеньор остался разочарован ничьей с «Лидсом » (2:2) в АПЛ .

«Шесть минут. Мы отключились на шесть минут. Мы полностью контролировали игру.

Мне не хочется говорить о футболе. Если мы хотим стать сильнее и добиться того, что нам, по моему мнению, по плечу, мы должны сделать все, чтобы быть сосредоточенными на протяжении 90 минут. Вот и все.

Я убит горем, потому что временами мы показывали великолепный футбол и должны были набирать три очка. Но из-за двух эпизодов этого не произошло, в игре, которая должна была остаться за нами, мы дали «Лидсу» одно очко, мы подарили ему очко», – сказал главный тренер «Челси » в эфире TNT Sports.