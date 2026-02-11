Росеньор про 2:2 с «Лидсом»: «6 минут. «Челси» контролировал игру, но отключился на 6 минут. Я убит горем, мы должны были побеждать, но подарили очко»
Росеньор о ничьей с «Лидсом»: 6 минут, «Челси» отключился на 6 минут.
Лиэм Росеньор остался разочарован ничьей с «Лидсом» (2:2) в АПЛ.
«Шесть минут. Мы отключились на шесть минут. Мы полностью контролировали игру.
Мне не хочется говорить о футболе. Если мы хотим стать сильнее и добиться того, что нам, по моему мнению, по плечу, мы должны сделать все, чтобы быть сосредоточенными на протяжении 90 минут. Вот и все.
Я убит горем, потому что временами мы показывали великолепный футбол и должны были набирать три очка. Но из-за двух эпизодов этого не произошло, в игре, которая должна была остаться за нами, мы дали «Лидсу» одно очко, мы подарили ему очко», – сказал главный тренер «Челси» в эфире TNT Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Наверное тоже с травмой играет.Или как писали осенью кажется Лоу, что он морально устал столько играть
Слишком легко давали за спину ему, терял позицию, даже вроде с МС его там прилично отвозили.
Ну и сегодня логично, что в сложный момент матча просто поплыл сильно.
Я опять же не понимаю почему его видят на цз, из-за роста чтоль? Дали тебе Сарра, юзай его, всё равно у Джоша толком нет каких то наигранных связок с партнёром (что Фофана, что Чалоба, что Бадиашиль) т.к. он сидел вечно.
Но он еще теряет концентрацию слишком часто и не всегда может выиграть борьбу из-за нехватки физики, я думаю это одна из главных причина, почему он не в аренде - клуб хочет чтобы со своими тренерами наращивал мышечную массу.На него делают слишком большую ставку и по делу
Жаль что тут нет напоминалки как в реддите, но я уверен в 2030 он будет в топ 5 цз мира входить.Если травма как у Одоя не убьет кареьру.По потенциалу в моих глазах он на уровне Риса и КХО в его годы.Гораздо сильнее Гехи, Томори, да и в принципе любого защитника АПЛ в 18-19 лет.
Я думаю это сильнейший воспитанник в истории клуба.