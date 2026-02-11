  • Спортс
  • Росеньор про 2:2 с «Лидсом»: «6 минут. «Челси» контролировал игру, но отключился на 6 минут. Я убит горем, мы должны были побеждать, но подарили очко»
Росеньор про 2:2 с «Лидсом»: «6 минут. «Челси» контролировал игру, но отключился на 6 минут. Я убит горем, мы должны были побеждать, но подарили очко»

Лиэм Росеньор остался разочарован ничьей с «Лидсом» (2:2) в АПЛ.

«Шесть минут. Мы отключились на шесть минут. Мы полностью контролировали игру.

Мне не хочется говорить о футболе. Если мы хотим стать сильнее и добиться того, что нам, по моему мнению, по плечу, мы должны сделать все, чтобы быть сосредоточенными на протяжении 90 минут. Вот и все.

Я убит горем, потому что временами мы показывали великолепный футбол и должны были набирать три очка. Но из-за двух эпизодов этого не произошло, в игре, которая должна была остаться за нами, мы дали «Лидсу» одно очко, мы подарили ему очко», – сказал главный тренер «Челси» в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
logoпремьер-лига Англия
logoЛиэм Росеньор
logoЛидс
logoЧелси
Да… Нельзя никому дарить свое очко…
Хоть и на 6 минут !)
То есть было бы лучше, чтобы его вырвали?
Береги очко с молоду
К тренеру вопросов нет. Ну нереально забивать каждый матч по 3 или владеть мячом постоянно, чтоб только защитники не опозорились. Очевидно всем, что с текущим набором игроков ни один тренер не сможет показать результаты лучше текущих
c 19-летним пз на цз и Чалобой нужно 5 забивать, а не контролировать матч.
Фофаны,Ачимпонги,Хато,Тосины это все уровень шипа, если от условных Мойзесов,Энцо когда они три года назад не феерили,можно было ждать прогресса,то от этих Дисасей Сирка Дю Солей ждать прогресса не стоит,днари они и в Африке днари
«Завтра накажу игроков - должны собирать лего Месопотамии» - добавил Росеньор
Не подорили очко, а потеряли 2 очка.
Кайседо совсем плох после матча с Арсеналом.От него в отличии от молодого Ачимпонга вообще никто не ждет подобных ошибок и потери концентрации.

Наверное тоже с травмой играет.Или как писали осенью кажется Лоу, что он морально устал столько играть
Ответ Гол в девятину
Проблема Ачемпонга в том, что он даже выходя на пз при Росеньоре играл, мягко скажем, ненадёжно, он только с мячом классно пока что играл, а вот без мяча не готов он в АПЛ играть, либо терпеть его затупы, либо аренда, либо играть в паре с классным цз который будет его направлять в правильно русло, а не Чалобой который машет ногами и потом руками.
Слишком легко давали за спину ему, терял позицию, даже вроде с МС его там прилично отвозили.
Ну и сегодня логично, что в сложный момент матча просто поплыл сильно.
Я опять же не понимаю почему его видят на цз, из-за роста чтоль? Дали тебе Сарра, юзай его, всё равно у Джоша толком нет каких то наигранных связок с партнёром (что Фофана, что Чалоба, что Бадиашиль) т.к. он сидел вечно.
Тренер еще до матча сказал что видит его прежде всего цз, но пока мало опыта.Ачимпонг может стать лучшим в мире цз по билд--апу, у него топовое чтение эпизодов.Это просто растрата ресурса делать из него крайнейго заищтника

Но он еще теряет концентрацию слишком часто и не всегда может выиграть борьбу из-за нехватки физики, я думаю это одна из главных причина, почему он не в аренде - клуб хочет чтобы со своими тренерами наращивал мышечную массу.На него делают слишком большую ставку и по делу

Жаль что тут нет напоминалки как в реддите, но я уверен в 2030 он будет в топ 5 цз мира входить.Если травма как у Одоя не убьет кареьру.По потенциалу в моих глазах он на уровне Риса и КХО в его годы.Гораздо сильнее Гехи, Томори, да и в принципе любого защитника АПЛ в 18-19 лет.

Я думаю это сильнейший воспитанник в истории клуба.
Кроме двух привозов, собственно, павлинам не дали даже пукнуть в сторону ворот. Только вот привозы эти дежурные. Защиту в след сезоне надо пересобирать. Роба жалко - чувак в кои-то веки играет надежно и в каждой игре получает от своих нежданчики. Жаль, что Коля промахнулся в концовке - вот уж где магия мулата уснула.
Потеряли ДВА , а не подарили ОЧКО
