У «МЮ» первая ничья при Кэррике – после побед над «Сити», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом»
«МЮ» впервые не смог победить при Кэррике.
«Манчестер Юнайтед» потерял первые очки при Майкле Кэррике.
Манкунианцы сыграли вничью с «Вест Хэмом» в 26-м туре АПЛ – 1:1. Лондонцы прервали победную серию гостей, насчитывавшую 4 игры.
Ранее «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0). 23 февраля он встретится с «Эвертоном».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
ещё месяц назад Вест Хэм влетел 0-3 Вулвз. МЮ же участвует сейчас только в одном турнире, борется за ЛЧ и шёл на серьёзной серии побед. так что ничья не была ожидаемой. но вот по ходу матча...
тут случилась главная трагедия: Молотобойцы потеряли очень важные 2 очка в борьбе за выживание. не неслучившаяся пятая победа подряд, не грива поймавшего удачу за хвост безработного, а риск потерять Вест Хэм из АПЛ. ещё недавно были в полуфинале Лиги Европы и выигрывали Лигу Конференций, а тут такое. оставшийся календарь не обнадёживает.
впрочем, они периодически проходят очищение Чемпионшипом.
(риторический вопрос!)
Повезло что Челси такой Челси, вместе с хваленным Палмером
Сложный матч получился, конечно. Молотки сами играть не хотят, но и сопернику сильно не дают разгуляться.