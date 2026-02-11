  • Спортс
У «МЮ» первая ничья при Кэррике – после побед над «Сити», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом»

«МЮ» впервые не смог победить при Кэррике.

«Манчестер Юнайтед» потерял первые очки при Майкле Кэррике.

Манкунианцы сыграли вничью с «Вест Хэмом» в 26-м туре АПЛ – 1:1. Лондонцы прервали победную серию гостей, насчитывавшую 4 игры.

Ранее «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0). 23 февраля он встретится с «Эвертоном».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
28 комментариев
Хватит уже про мохнатого кактуса. Разве никто не заметил волю к победе? Молотки хорошо оборонялись и недаром у них 3 победы в последних 5 матчах. Юнайтед шёл вперёд и искал шанс, обидно, что ничья, но кто сказал, что вы вернемся к старому Манчестеру сразу?
Ответ Александр Хроменков
Хватит уже про мохнатого кактуса. Разве никто не заметил волю к победе? Молотки хорошо оборонялись и недаром у них 3 победы в последних 5 матчах. Юнайтед шёл вперёд и искал шанс, обидно, что ничья, но кто сказал, что вы вернемся к старому Манчестеру сразу?
Нет, ничего не замечают, всегда на повестке дня этот патлатый хайпожор, я уже видеть его рожу не могу.
Ожидаемая ничья. Вест Хэм не на помойке себя нашёл, команда на ходу, а у МЮ никуда не делись проблемы со взломом низких блоков. Двигаемся дальше, ничего страшного не произошло
Ответ Censormorum
Ожидаемая ничья. Вест Хэм не на помойке себя нашёл, команда на ходу, а у МЮ никуда не делись проблемы со взломом низких блоков. Двигаемся дальше, ничего страшного не произошло
не столько проблемы, сколько нежелание их решить. весь первый тайм бились в одно и то же место, вся команда стояла в левом полуфланге, мяч постоянно застревал возле центрального круга. ноль идеи в игре
Ответ Censormorum
Ожидаемая ничья. Вест Хэм не на помойке себя нашёл, команда на ходу, а у МЮ никуда не делись проблемы со взломом низких блоков. Двигаемся дальше, ничего страшного не произошло
такой себе ход. из последних побед только игра с Сандерлендом выделяется. Бернли - это уровень чемпионшипа, а Тоттенхэм сосредоточился на ЛЧ в этом году.
ещё месяц назад Вест Хэм влетел 0-3 Вулвз. МЮ же участвует сейчас только в одном турнире, борется за ЛЧ и шёл на серьёзной серии побед. так что ничья не была ожидаемой. но вот по ходу матча...
тут случилась главная трагедия: Молотобойцы потеряли очень важные 2 очка в борьбе за выживание. не неслучившаяся пятая победа подряд, не грива поймавшего удачу за хвост безработного, а риск потерять Вест Хэм из АПЛ. ещё недавно были в полуфинале Лиги Европы и выигрывали Лигу Конференций, а тут такое. оставшийся календарь не обнадёживает.
впрочем, они периодически проходят очищение Чемпионшипом.
Гонка инвалидов за ЛЧ обещает быть жаркой.
При Каррике уже была ничья… Почему вы игнорируете постоянно матчи 2021 года? Тогда он что, не был тренером что ли?
Вот бесит что все зациклились изза волосатого фаната, и может показаться что 5 побед нет, значит провал. На деле ведь 13 очков из 15 на отрезке с топ командами и парочкой средних. Это шикарный результат.
Интересно, чувак расстроился, потому что волосы уже достали, или втайне обрадовался, потому что на продолжении хайпа заработает ещё пару лямов.))
(риторический вопрос!)
Ответ maxwad27
Интересно, чувак расстроился, потому что волосы уже достали, или втайне обрадовался, потому что на продолжении хайпа заработает ещё пару лямов.)) (риторический вопрос!)
Думается, все вместе. С такой шевелюрой тоже не в кайф ходить год.
Эмоции закончились от смены тренера, или бензин. Или молотобойский автобус был хорош. Но атаковали сегодня не как команда из топ 4.
Повезло что Челси такой Челси, вместе с хваленным Палмером
Ответ Perssey
Эмоции закончились от смены тренера, или бензин. Или молотобойский автобус был хорош. Но атаковали сегодня не как команда из топ 4. Повезло что Челси такой Челси, вместе с хваленным Палмером
Попали впервые при Каррикена чистокровный автобус Санту. Могли бы и победить, но везение кончилось.
Видно было почему и Уилсон, и Траоре второстепенные игроки, нет второсортные. Ничего против МЮ не имею, просто ВХЮ находится в подвале таблицы, и им точно нужна была победа, а эти два куска гор мышц запороли моменты. Тяжело будет Нуну.
Началось) через полгода новый тренер
Хотя бы тут без раздражающих комментов от инстазумеров.

Сложный матч получился, конечно. Молотки сами играть не хотят, но и сопернику сильно не дают разгуляться.
