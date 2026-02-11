Гол Каземиро «Вест Хэму» отменили из-за офсайда у хавбека «МЮ»
Гол Каземиро «Вест Хэму» отменили из-за офсайда.
Хавбек «МЮ» Каземиро забил «Вест Хэму» головой после подачи Кобби Майну на 63-й минуте матча АПЛ (0:1, второй тайм).
Однако арбитр Саймон Хупер и его коллеги, отвечающие за ВАР, определили положение вне игры у бразильца и отменили гол.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
2 комментария
У судьи продажной сердца нет, дайте уже пацану постричься
Как же Казик круто играет головой
