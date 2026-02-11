  • Спортс
  «Тоттенхэм» 8 матчей не выигрывает в АПЛ и идет 16-м, дальше – «Арсенал». Фанаты освистали команду Франка после домашнего поражения от «Ньюкасла»
13

«Тоттенхэм» рискует упасть в зону вылета в ближайшее время.

«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ с прошлого года.

Команда Томаса Франка сегодня уступила на своем поле «Ньюкаслу» – 1:2. Болельщики освистывали ее и в перерыве, и после финального свистка.

В последних 8 играх в чемпионате у лондонцев 4 ничьих и 4 поражения. Они идут на 16-м месте после 26 матчей и рискуют оказаться в трех очках от зоны вылета в случае сегодняшней победы «Вест Хэма» над «Манчестер Юнайтед».

22 февраля «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
вылетят в Чемпионшип, но выиграют ЛЧ и все норм будет.
Не понятно, чего руководство ждет ,Франк поплыл.команда молодая,чем ближе молотки ,чет сильнее будет на них давление.шансы на шип очень большие сейчас .
Ответ Людвик Иванов
Тренера на замену нет, фонд зарплат огромный. Надо очищаться
Ответ Людвик Иванов
Ща, подожди, Де Дзерби притащат
Тот фанат МЮ уже бы сто раз подстригся, если б делал челленджи по антирекордам ТТХ..
Кто их там освистал, фанаты ушли минут за пять до конца
Ответ sintenced
Фаны Касла)
А что они свистят? Вроде обычные результаты Тоттенхэма последних лет
Ответ Акер
Ле. Хотят лучших результатов)
