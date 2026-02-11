«Тоттенхэм» 8 матчей не выигрывает в АПЛ и идет 16-м, дальше – «Арсенал». Фанаты освистали команду Франка после домашнего поражения от «Ньюкасла»
«Тоттенхэм» рискует упасть в зону вылета в ближайшее время.
«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ с прошлого года.
Команда Томаса Франка сегодня уступила на своем поле «Ньюкаслу» – 1:2. Болельщики освистывали ее и в перерыве, и после финального свистка.
В последних 8 играх в чемпионате у лондонцев 4 ничьих и 4 поражения. Они идут на 16-м месте после 26 матчей и рискуют оказаться в трех очках от зоны вылета в случае сегодняшней победы «Вест Хэма» над «Манчестер Юнайтед».
22 февраля «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
вылетят в Чемпионшип, но выиграют ЛЧ и все норм будет.
Не понятно, чего руководство ждет ,Франк поплыл.команда молодая,чем ближе молотки ,чет сильнее будет на них давление.шансы на шип очень большие сейчас .
Тренера на замену нет, фонд зарплат огромный. Надо очищаться
Ща, подожди, Де Дзерби притащат
Тот фанат МЮ уже бы сто раз подстригся, если б делал челленджи по антирекордам ТТХ..
Кто их там освистал, фанаты ушли минут за пять до конца
Фаны Касла)
А что они свистят? Вроде обычные результаты Тоттенхэма последних лет
Ле. Хотят лучших результатов)
