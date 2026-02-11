«Тоттенхэм» 8 матчей не выигрывает в АПЛ и идет 16-м, дальше – «Арсенал». Фанаты освистали команду Франка после домашнего поражения от «Ньюкасла»

«Тоттенхэм» рискует упасть в зону вылета в ближайшее время.

«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ с прошлого года.

Команда Томаса Франка сегодня уступила на своем поле «Ньюкаслу » – 1:2. Болельщики освистывали ее и в перерыве , и после финального свистка.

В последних 8 играх в чемпионате у лондонцев 4 ничьих и 4 поражения. Они идут на 16-м месте после 26 матчей и рискуют оказаться в трех очках от зоны вылета в случае сегодняшней победы «Вест Хэма» над «Манчестер Юнайтед».

22 февраля «Тоттенхэм » встретится с «Арсеналом».