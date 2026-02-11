Игрок «Лидса» Богл мог подыграть рукой в ходе голевой атаки в матче с «Челси», после которой сравняли счет. ВАР подтвердил, что нарушения не было

Игрок «Лидса» мог подыграть рукой в ходе голевой атаки в матче с «Челси».

Гол «Лидса», который помог сыграть вничью с «Челси » (2:2) в 26-м туре АПЛ, вызвал споры.

В ходе голевой атаки гостей, приведшей ко второму голу, возникли подозрения, что защитник команды Джейден Богл мог подыграть себе рукой.

«Решение судьи засчитать гол «Лидса » было проверено и подтверждено системой ВАР – Богл не совершал нарушения при развитии атаки», – сообщает матч-центр АПЛ .

На матче работала бригада судей во главе с Робертом Джонсом.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay