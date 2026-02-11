  • Спортс
Игрок «Лидса» Богл мог подыграть рукой в ходе голевой атаки в матче с «Челси», после которой сравняли счет. ВАР подтвердил, что нарушения не было

Гол «Лидса», который помог сыграть вничью с «Челси» (2:2) в 26-м туре АПЛ, вызвал споры. 

В ходе голевой атаки гостей, приведшей ко второму голу, возникли подозрения, что защитник команды Джейден Богл мог подыграть себе рукой.

«Решение судьи засчитать гол «Лидса» было проверено и подтверждено системой ВАР – Богл не совершал нарушения при развитии атаки», – сообщает матч-центр АПЛ.

На матче работала бригада судей во главе с Робертом Джонсом.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети АПЛ
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же бомбит
Ну каким образом рука в атаке это не нарушение, объясните? И с каких пор это правило изменено?
Ответ quaterbackathome
Как же бомбит Ну каким образом рука в атаке это не нарушение, объясните? И с каких пор это правило изменено?
Комментарий скрыт
Ответ Pure
Комментарий скрыт
Не в штрафной можно себе рукой подыгрывать?
Конечно, рука в атаке это мем и должен быть свисток. Но та клоунада, которую исполнил Чимичанг — это мем в сотню раз больше
Ответ Noken
Конечно, рука в атаке это мем и должен быть свисток. Но та клоунада, которую исполнил Чимичанг — это мем в сотню раз больше
Это английское судейство , товарищ !
Хотя даже и для АПЛ это слишком :
Незначительная игра в атаке рукой в штрафной ))
Ответ Noken
Конечно, рука в атаке это мем и должен быть свисток. Но та клоунада, которую исполнил Чимичанг — это мем в сотню раз больше
Он упал.
Господи, будьте хоть немноооожеяко снисходительными к игрокам своей команды то, а.

В какой-то суматохе с явным нарушением он не разобрался - чего такого то?

Пару месяцев назад на этом же стадионе Кубарси мордой о газон возили, чёт он не перестал быть чуть ли не самым талантливым защитником поколения, а лучший в истории АПЛ защитник (ага) до сих пор раком до ворот ползёт, чтобы удар заблокировать.

Тут дитё мелкое в ситуации не разобралось - мем.
ахаха
то есть рука на видеоповторе, куда попадает мяч, не его или не рука или в нее не попал мяч, изменив траекторию?
вообще не понятно зачем он ногами играл, мог в лапки взять и в ворота занести
Такого позорного судейства не видел со времен Тейлора. Все толчки - свисток сразу в пользу Лидса, первый контакт в штрафной - пенальти, игра рукой в атаке - какая разница. Судья мог бы сразу в форме Лидса выйти, чтоб не сбивать с толку Челси 🤭
Рука и должны были отменить гол. Потом признаются/извинятся, но очки уже не вернуть. На защитник - это ужас.
вар позорище. не удивлюсь если тейлор там сидел за монитором
Вар сказал, что это была не рука😂
ВАР подтвердил, что очередной заряженный судья получил указание судить против Челси.

За это Челси полагается штраф!
Ответ Proper Chels
ВАР подтвердил, что очередной заряженный судья получил указание судить против Челси. За это Челси полагается штраф!
Ничего, зато Неценко в очередной раз на канале миллионнике будет говорить как Челси судьи подсуживают и убивают их соперников.
Рекомендуем