Игрок «Лидса» Богл мог подыграть рукой в ходе голевой атаки в матче с «Челси», после которой сравняли счет. ВАР подтвердил, что нарушения не было
Игрок «Лидса» мог подыграть рукой в ходе голевой атаки в матче с «Челси».
Гол «Лидса», который помог сыграть вничью с «Челси» (2:2) в 26-м туре АПЛ, вызвал споры.
В ходе голевой атаки гостей, приведшей ко второму голу, возникли подозрения, что защитник команды Джейден Богл мог подыграть себе рукой.
«Решение судьи засчитать гол «Лидса» было проверено и подтверждено системой ВАР – Богл не совершал нарушения при развитии атаки», – сообщает матч-центр АПЛ.
На матче работала бригада судей во главе с Робертом Джонсом.
Ну каким образом рука в атаке это не нарушение, объясните? И с каких пор это правило изменено?
Хотя даже и для АПЛ это слишком :
Незначительная игра в атаке рукой в штрафной ))
Господи, будьте хоть немноооожеяко снисходительными к игрокам своей команды то, а.
В какой-то суматохе с явным нарушением он не разобрался - чего такого то?
Пару месяцев назад на этом же стадионе Кубарси мордой о газон возили, чёт он не перестал быть чуть ли не самым талантливым защитником поколения, а лучший в истории АПЛ защитник (ага) до сих пор раком до ворот ползёт, чтобы удар заблокировать.
Тут дитё мелкое в ситуации не разобралось - мем.
то есть рука на видеоповторе, куда попадает мяч, не его или не рука или в нее не попал мяч, изменив траекторию?
вообще не понятно зачем он ногами играл, мог в лапки взять и в ворота занести
За это Челси полагается штраф!