Палмер не забил в пустой угол с полутора метров на 94-й минуте игры с «Лидсом». «Челси» сыграл вничью – 2:2

Палмер не попал в пустой угол в добавленное время – и «Челси» потерял очки.

Коул Палмер упустил возможность принести «Челси » три очка в матче с «Лидсом ». Лондонцы, играя дома, позволили сопернику сравнять счет, хотя вели 2:0 до 67-й минуты. На 94-й Палмер попытался с полутора метров замкнуть прострел Мойсеса Кайседо и не попал в пустой угол. Мяч прошел выше ворот. Изображение: кадр из трансляции Viaplay