Палмер не забил в пустой угол с полутора метров на 94-й минуте игры с «Лидсом». «Челси» сыграл вничью – 2:2
Палмер не попал в пустой угол в добавленное время – и «Челси» потерял очки.
Коул Палмер упустил возможность принести «Челси» три очка в матче с «Лидсом».
Лондонцы, играя дома, позволили сопернику сравнять счет, хотя вели 2:0 до 67-й минуты. На 94-й Палмер попытался с полутора метров замкнуть прострел Мойсеса Кайседо и не попал в пустой угол. Мяч прошел выше ворот.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
это же не пенальти бить
это же не пенальти бить
У пенальти xG меньше))
Как такое можно было промазать… Просто шок
Это все куклы вуду и проклятья от Энцо Фернандеса, которого восстановившийся Палмер лишил возможности набивать стату на пенальти.
Сколько тут xG? :))
Сколько тут xG? :))
Что-то типа 0,87
Сколько тут xG? :))
0,67 по understat)
Лопух
Мората одобрит
В этом весь нынешний Челси: одни творят дичь в защите, другие не могут закатить с пяти метров.
Тут должен быть мем с ходячих мертвецов. Карл!
Как же не вовремя..
А вы на Соболева гоните, он играет на уровне игроков Челси.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем