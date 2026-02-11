У «Челси» 1 победа в 3 последних матчах. Впервые при Росеньоре сыграли вничью – с «Лидсом» дома, ведя 2:0 до 67-й минуты
«Челси» впервые при новом тренере сыграл вничью.
«Челси» не смог переиграть «Лидс» в 26-м туре АПЛ, хотя вел 2:0 до 67-й минуты.
Впервые после назначения Лиэма Росеньора «синие» сыграли вничью – 2:2. До этого дня они потерпели два поражения (оба – от «Арсенала») и одержали семь побед.
В последних трех играх во всех турнирах у лондонцев всего одна победа. 13 февраля «Челси» встретится в Кубке Англии с «Халл Сити».
