У «Челси» 1 победа в 3 последних матчах. Впервые при Росеньоре сыграли вничью – с «Лидсом» дома, ведя 2:0 до 67-й минуты

«Челси» впервые при новом тренере сыграл вничью.

«Челси» не смог переиграть «Лидс » в 26-м туре АПЛ , хотя вел 2:0 до 67-й минуты.

Впервые после назначения Лиэма Росеньора «синие» сыграли вничью – 2:2. До этого дня они потерпели два поражения (оба – от «Арсенала») и одержали семь побед.

В последних трех играх во всех турнирах у лондонцев всего одна победа. 13 февраля «Челси » встретится в Кубке Англии с «Халл Сити».