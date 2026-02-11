«Adín za fseh – i fsé za adnavó!» В раздевалке «Спартака» на доске латиницей написали девиз клуба для легионеров

Легионерам «Спартака» показали, как читается девиз клуба на латинице.

В раздевалке «Спартака» поставили доску с девизом клуба на кириллице и латинице.

«Один за всех, и все за одного. Adín za fseh – i fsé za adnavó!» – написано на макете.

Доску показали после товарищеской игры с «Астаной» (1:1).

