«Adín za fseh – i fsé za adnavó!» В раздевалке «Спартака» на доске латиницей написали девиз клуба для легионеров
Легионерам «Спартака» показали, как читается девиз клуба на латинице.
В раздевалке «Спартака» поставили доску с девизом клуба на кириллице и латинице.
«Один за всех, и все за одного. Adín za fseh – i fsé za adnavó!» – написано на макете.
Доску показали после товарищеской игры с «Астаной» (1:1).
Изображение: t.me/fcsmcommunity/773
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Я! Ты! Мы! «Спартак-Москва»
I vse za odnogo
Ай фси ЗэдЭй эднэвоу