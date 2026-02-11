1

«Жирона» подписала экс-вратаря «Сельты» Бланко после травмы тер Стегена

«Жирона» нашла нового вратаря.

Каталонцы объявили о подписании контракта с Рубеном Бланко, известным по выступлениям за «Сельту» и «Марсель». В последний раз он играл в 2024 году. Договор с 30-летним футболистом рассчитан до лета 2026-го.

Ранее травму получил арендованный у «Барселоны» голкипер Марк-Андре тер Стеген.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Жироны»
трансферы
logoЖирона
logoРубен Бланко
logoСельта
logoЛа Лига
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вторым вратарём будет
