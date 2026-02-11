Гуарирапа досрочно вернулся в «Сочи» из аренды в «Аль-Шардже». Форвард сыграл 29 минут в лиге ОАЭ
Форвард перешел в клуб ОАЭ в сентябре на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.
За ближневосточный клуб венесуэлец провел 8 матчей (145 минут в сумме, 29 – в лиге) и отметился одним голом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Аль-Шарджы»
Что-то с трансферами у Сочи в это окно совсем плохо. Видимо руководство не верит, что клуб сможет остаться в РПЛ и уже готовятся под Первую лигу в которой Гуарирапа совсем сдал.
Нет денег на трансферы, плюс расформировали Сочи-2. Через вторую команду заявляли для РПЛ часть игроков основы Зиньковского, Макарчука, Солдатенкова. Сейчас чистят состав, но не факт, что кого-то подпишут до закрытия ТО.
Гуарирапа сдал только по одной причине, он в Сочи хорош был сперва когда приходил, затем когда перешёл к коням, то он смотрелся отлично, подпиши с ним контракт, то сейчас человек играл бы с большой уверенностью принося пользу, не говорю что он был бы лучшим забивным в команде (а может и был бы, кто его знает), но явно был бы не в тени. Понимаешь тут играет уже психология, вернуться из топ-клуба РПЛ в команду которая не знает как играть, что делать с мячом, команда которая явно отправится в пердив, уйти в аренду к арабам где явно кроме денег и солнца нет ничего хорошего то спад пойдёт у любого, поэтому чтобы встряхнуться от такого - Гуарирапе нужен хороший клуб РПЛ или отправится тогда в Южную Америку, в тот же чемпионат Бразилии и увидишь, он заиграл бы снова. Жалко, хороший игрок, Сочи это явно не для него.
Какой-то мутный этот Гварирапа
