  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гуарирапа досрочно вернулся в «Сочи» из аренды в «Аль-Шардже». Форвард сыграл 29 минут в лиге ОАЭ
7

Гуарирапа досрочно вернулся в «Сочи» из аренды в «Аль-Шардже». Форвард сыграл 29 минут в лиге ОАЭ

Гуарирапа досрочно вернулся в «Сочи» из «Аль-Шарджи».

Сауль Гуарирапа досрочно вернулся в «Сочи» из «Аль-Шарджа». 

Форвард перешел в клуб ОАЭ в сентябре на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. 

За ближневосточный клуб венесуэлец провел 8 матчей (145 минут в сумме, 29 – в лиге) и отметился одним голом.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Аль-Шарджы»
logoпремьер-лига Россия
logoАль-Шарджа
logoСауль Гуарирапа
logoвысшая лига ОАЭ
logoСочи
трансферы
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что-то с трансферами у Сочи в это окно совсем плохо. Видимо руководство не верит, что клуб сможет остаться в РПЛ и уже готовятся под Первую лигу в которой Гуарирапа совсем сдал.
Ответ Django Joker
Что-то с трансферами у Сочи в это окно совсем плохо. Видимо руководство не верит, что клуб сможет остаться в РПЛ и уже готовятся под Первую лигу в которой Гуарирапа совсем сдал.
Нет денег на трансферы, плюс расформировали Сочи-2. Через вторую команду заявляли для РПЛ часть игроков основы Зиньковского, Макарчука, Солдатенкова. Сейчас чистят состав, но не факт, что кого-то подпишут до закрытия ТО.
Ответ Django Joker
Что-то с трансферами у Сочи в это окно совсем плохо. Видимо руководство не верит, что клуб сможет остаться в РПЛ и уже готовятся под Первую лигу в которой Гуарирапа совсем сдал.
Гуарирапа сдал только по одной причине, он в Сочи хорош был сперва когда приходил, затем когда перешёл к коням, то он смотрелся отлично, подпиши с ним контракт, то сейчас человек играл бы с большой уверенностью принося пользу, не говорю что он был бы лучшим забивным в команде (а может и был бы, кто его знает), но явно был бы не в тени. Понимаешь тут играет уже психология, вернуться из топ-клуба РПЛ в команду которая не знает как играть, что делать с мячом, команда которая явно отправится в пердив, уйти в аренду к арабам где явно кроме денег и солнца нет ничего хорошего то спад пойдёт у любого, поэтому чтобы встряхнуться от такого - Гуарирапе нужен хороший клуб РПЛ или отправится тогда в Южную Америку, в тот же чемпионат Бразилии и увидишь, он заиграл бы снова. Жалко, хороший игрок, Сочи это явно не для него.
Какой-то мутный этот Гварирапа
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
6 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
21 минуту назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
26 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
28 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
54 минуты назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
15 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
21 минуту назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
39 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
40 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
41 минуту назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем