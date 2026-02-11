Гуарирапа досрочно вернулся в «Сочи» из аренды в «Аль-Шардже». Форвард сыграл 29 минут в лиге ОАЭ

Гуарирапа досрочно вернулся в «Сочи» из «Аль-Шарджи».

Форвард перешел в клуб ОАЭ в сентябре на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.

За ближневосточный клуб венесуэлец провел 8 матчей (145 минут в сумме, 29 – в лиге) и отметился одним голом.