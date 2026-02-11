Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»

Рональд Араухо: профессионалы помогли справиться с депрессией.

Рональд Араухо рассказал, что сумел побороть депрессию за свободное время, которое ему предоставила «Барселона ».

– Как изменился Араухо с 25 ноября, когда он получил красную карточку в Лондоне?

– Он изменился достаточно сильно, потому что многое узнал за это время. Думаю, я принял верное решение. Я чувствую себя иначе и рад этому, потому что мне комфортнее, я счастливее. Я могу наслаждаться тем, что люблю, то есть игрой в футбол, и это действительно помогает.

Теперь я вижу многое с другого ракурса. Я почувствовал, что худшее позади, и теперь смотрю на все иначе. Я не просто так взял паузу, потому что в итоге смог поработать с профессионалами, побыть с семьей, и это было именно то, что мне нужно было в духовном смысле. Сегодня я чувствую себя совершенно другим человеком.

Я долгое время чувствовал себя не очень хорошо – год или полтора, возможно. Я старался быть сильным, возможно, из-за того, откуда я, пытался прорваться, но чувствовал, что я не в порядке. Я не был собой, и в этот момент [с удалением] в голове щелкнуло: «Что-то происходит, и мне нужно попросить о помощи».

Я из тех, кто держит все в себе, но надо понимать, что есть профессионалы, способные тебе помочь, дать тебе то, что позволит выстоять в определенных ситуациях. Чтобы восстановиться, мне нужно было поднять руку и сказать, что со мной что-то происходит.

Я боролся с тревожностью полтора года, и она переросла в депрессию, и я продолжал играть в этом состоянии. Оно не способствует хорошим выступлениям, потому что ты чувствуешь себя не в своей тарелке, – заявил защитник «Барселоны».

