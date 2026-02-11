  • Спортс
  Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»
Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»

Рональд Араухо: профессионалы помогли справиться с депрессией.

Рональд Араухо рассказал, что сумел побороть депрессию за свободное время, которое ему предоставила «Барселона».

– Как изменился Араухо с 25 ноября, когда он получил красную карточку в Лондоне?

– Он изменился достаточно сильно, потому что многое узнал за это время. Думаю, я принял верное решение. Я чувствую себя иначе и рад этому, потому что мне комфортнее, я счастливее. Я могу наслаждаться тем, что люблю, то есть игрой в футбол, и это действительно помогает.

Теперь я вижу многое с другого ракурса. Я почувствовал, что худшее позади, и теперь смотрю на все иначе. Я не просто так взял паузу, потому что в итоге смог поработать с профессионалами, побыть с семьей, и это было именно то, что мне нужно было в духовном смысле. Сегодня я чувствую себя совершенно другим человеком.

Я долгое время чувствовал себя не очень хорошо – год или полтора, возможно. Я старался быть сильным, возможно, из-за того, откуда я, пытался прорваться, но чувствовал, что я не в порядке. Я не был собой, и в этот момент [с удалением] в голове щелкнуло: «Что-то происходит, и мне нужно попросить о помощи».

Я из тех, кто держит все в себе, но надо понимать, что есть профессионалы, способные тебе помочь, дать тебе то, что позволит выстоять в определенных ситуациях. Чтобы восстановиться, мне нужно было поднять руку и сказать, что со мной что-то происходит.

Я боролся с тревожностью полтора года, и она переросла в депрессию, и я продолжал играть в этом состоянии. Оно не способствует хорошим выступлениям, потому что ты чувствуешь себя не в своей тарелке, – заявил защитник «Барселоны».

Араухо в депрессии – не может играть за «Барсу». Полетел в Израиль к святыням за успокоением

Забота дня: Араухо первым поднял Суперкубок. Похоже, справился с депрессией

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Тревожность - очень стрёмная тема. Наш мозг - древний, он не успел эволюционировать под современную жизнь. Он заточен не под неё, а под жизнь в африканской саванне перевобытно-общинным строем. Как следствие - тревожность и её осложнения - одна из главных медицинских проблем сейчас. По масштабу сравнимая с ожирением. Которое тоже следствие того, что наш мозг заточен под жизнь первобытно-общинным строем в африканской саванне, где жир встречается очень редко, а глюкоза в чистом виде - вообще никогда.

Я, как и обычно, констатировал истину в последней инстанции, уровня сложности "дважды два - четыре". Если тебе "дважды два - четыре" непонятно - это уже не ко мне. Я не педагог Макаренко, ликбезом заниматься не хочу и не умею.
Тревожность, депрессия порой возникает на ровном месте, это сложно жить. Я прошёл через это, и не,стоит ловить прикол над этим, не дай Бог если ты окажешься в такой ситуации
Ответ Жду ответа
А какой симптоматикой по ощущениям это проявляется на человеке?
Хорошо, когда есть деньги на психолога
Психиатр бесплатный
Лучше плакать в Роллс-Ройсе, чем в автобусе
Лучше плакать в Роллс-Ройсе, чем в автобусе
Видно, что ты вообще не в теме. Если бы ты хоть раз испытывал приступ тревожности и паническую атаку, то знал бы, что в тот момент вообще пофигу сколько у тебя денег машин домов и т.д. и от того, что оно у тебя есть ни разу не лучше.
Сам из таких. И самое главное никто не должен тебя понимать и испытывать эмпатию, люди все равно в праве с тебя спрашивать когда тебе максимально плохо и ты опустошен. Вот пример в комментариях, которые ну не понимают че случилось с миллионером, они не правы, но они и не обязаны . Депрессия? Лечись - но это будет всегда только твоей проблемой в отличии от распространенных и понятных болезней
А главное - общество и близкие, несмотря на понимание и приятие, всегда заканчивают: "ну е-мое, взрослый мужик, сходи к врачу, попей таблетки, хорош уже". А ты каждое утро совершаешь внутренний подвиг вставая с кровати...
Знаю по себе. Постоянно был тревожным последние лет 5. Последние 2 года - сущий ад, апатия. Не мог заставить себя помыться и почистить зубы. Начались проблемы везде. На работе появился психолог, она со мной побеседовала, направила к психотерапевту. Долго себя заставлял идти к нему. Вот пошел. Теперь принимаю лекарства и наконец, становится легче, появились хоть какие-то эмоции кроме тревожности и злости
Если есть возможность - выползай в тренажерку или бассейн, попутно хорошо хорошо помогает, вместе с основным лечением
Ребятуньки, вы не сильно тяните приколы с такого явления как депрессия. Дай вам Бог никогда не узнать что это такое
Молодец парень. Я по себе понял что лучше не сдерживать эмоции и свою натуру, если ты по жизни эмоциональный парень, то надо себя и вести везде эмоционально, а если молчун, то надо молчать. Если сдерживать свою эмоциональную конституцию, то можно в такие депрессии и попасть, я сам такой был, по жизни я эмоциональный но всегда молчал и сдерживался, но благо встретил жену и понял она мне подсказала, что я просто должен выплескивать эмоции, иначе кирдык будет. Я даже к психологу ходил но после первой же встречи понял что это все развод. Ивю сейчас тьфу-тьфу, пару лет самые счастливые в жизни, чувствую себя свободным и сильным.
